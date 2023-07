Luke Shaw révèle en plaisantant qu’il ne manquera pas la musique de David de Gea après la sortie de Manchester United

La star de Manchester United, Luke Shaw, s’est rendue sur Instagram pour envoyer un message sincère à David de Gea après sa sortie.

Cependant, la star des Red Devils a également révélé de manière hilarante ce qu’il ne manquera certainement pas de l’Espagnol maintenant qu’il est parti.

2 De Gea a maintenant quitté United Crédit : Getty

2 Shaw était sur place pour dire au revoir avec un message effronté à la fin Crédit : @lukeshaw23Instagram

Samedi, De Gea a révélé qu’il quitterait United après avoir passé 12 ans au club.

Son dernier contrat à Old Trafford a expiré cet été et des discussions ont eu lieu sur une prolongation, mais rien n’a été convenu.

Après avoir été le premier choix du club en matière de buts pendant la majeure partie de son séjour là-bas, De Gea est maintenant un agent libre.

Shaw a été le dernier joueur de United à faire ses adieux au joueur de 32 ans et était sur place pour s’amuser en même temps.

Sur une histoire Instagram, l’international anglais a déclaré: « Un honneur de jouer à vos côtés au cours des neuf dernières années. Une légende de United. »

« Bonne chance dans votre prochain chapitre, vous allez nous manquer », a également déclaré Shaw, avant d’ajouter en plaisantant avec un emoji souriant : « (mais pas votre musique) »

De Gea a disputé 209 matchs aux côtés de Shaw pendant son séjour à United, le septième plus grand nombre de tous ses coéquipiers.

Tous deux ont goûté ensemble au succès de la Ligue Europa et de la Coupe de la Ligue et le gardien de but, qui a également remporté la Premier League et la FA Cup, est maintenant prêt à trouver un nouveau club.

Cependant, United lui-même a peut-être déjà trouvé son remplaçant avant la nouvelle saison.

talkSPORT comprend qu’ils s’attendent à lier la signature d’André Onana de l’Inter Milan la semaine prochaine dans le cadre d’un accord de 45 millions de livres sterling.

Le patron Erik ten Hag veut qu’il rejoigne l’équipe lors de leur prochaine tournée de pré-saison à Oslo, Édimbourg puis aux États-Unis.

Les conditions personnelles entre Onana et United ont déjà été convenues, le joueur de 27 ans étant maintenant prêt à prendre la place de De Gea.