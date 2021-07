Luke Shaw réagit aux comparaisons avec Zinedine Zidane après son excellent spectacle contre l’Ukraine

L’Angleterre a fait irruption dans le dernier carré de l’Euro 2020 dimanche avec une victoire éclatante (4-0) sur l’Ukraine à Rome. Ce fut une performance dominante du début à la fin de l’Angleterre en forme alors que les buts de Harry Kane (2), Harry Maguire et Jordan Henderson ont scellé leur place en demi-finale où ils affronteront désormais le Danemark.

Cependant, alors que Kane a fait la une des journaux pour son doublé, c’est un autre coéquipier qui a également fait l’éloge de tous. Le défenseur Luke Shaw était tout simplement sublime alors qu’il bombardait les flancs et livrait ballon après ballon dans la surface.

La star de Manchester United a fourni deux passes décisives, d’abord un coup franc parfait à son coéquipier Maguire, qui s’est dirigé vers le 2-0. Quelques minutes plus tard, Shaw a aidé le skipper Kane avec un centre évidé de la gauche pour en faire trois.

Ses deux passes décisives ont duré trois minutes et 51 secondes.

C’est une statistique remarquable et elle est devenue d’autant plus intéressante après qu’il est apparu que l’arrière gauche avait récolté plus de passes décisives en Championnat d’Europe (deux) en moins de quatre minutes contre l’Ukraine que la légende du football Zinedine Zidane n’en a réussi lors de ses 14 apparitions pour la France au Championnat d’Europe. .

Shaw, lui-même, pouvait à peine croire les statistiques.

Luke Shaw a fourni plus de passes décisives en 3 minutes 51 secondes contre l’Ukraine que Zinedine Zidane en 14 apparitions à l’Euro — Duncan Alexander (@oilysailor) 3 juillet 2021

De nombreux utilisateurs ont souligné que le tweet a été pris isolément et que cela signifie peu lorsque la carrière plus large de Shaw est comparée à celle de Zidane. Cependant, d’autres ont simplement trouvé de la joie dans le fait qu’un arrière gauche fortement critiqué ait surpassé l’un des meilleurs joueurs à avoir jamais vécu.

Néanmoins, l’arrière gauche des Red Devils a minimisé la statistique de Zidane et la suggestion qu’il pourrait être en lice pour le titre de joueur du tournoi, dans son interview d’après-match.

Shaw l’a qualifié d' »étrange » et il a ri en disant: « Un beau, de toute évidence, Zidane était l’un des meilleurs milieux de terrain de tous les temps et je ne peux pas me comparer à lui, comme je l’ai déjà dit à propos de différentes personnes. »

Shaw espère reproduire une performance similaire lorsque l’Angleterre rentrera chez elle pour affronter le Danemark mercredi. Il a également déclaré que la chose la plus importante pour lui était « d’atteindre la demi-finale » et que la priorité serait d’obtenir un autre match à Wembley devant le public local et de « les rendre heureux à nouveau ».

