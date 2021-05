Luke Shaw: le défenseur de Manchester United promet d’aider un fan qui aurait été menacé d’interdiction pour le jet d’écharpe Old Trafford | Actualités du football

Luke Shaw a proposé d’aider un fan de Manchester United qui aurait été menacé d’une interdiction de trois ans après avoir jeté un foulard en direction du défenseur à Old Trafford.

Un supporter de United, Shaun Logan, aurait jeté son foulard vert et or – un symbole de la protestation des fans de United contre la propriété de la famille Glazer – sur le terrain alors que Shaw prenait un corner lors du match nul 1-1 à domicile contre Fulham mardi.

Le match était le premier à Old Trafford avec des supporters cette année, avec un grand nombre des 10000 présents portant des couleurs vertes et dorées et tenant des banderoles dans le prolongement des manifestations à l’extérieur du stade ces dernières semaines.

Logan, qui dit avoir payé pour se rendre à Gdansk pour la finale de la Ligue Europa de United contre Villarreal la semaine prochaine, aurait été expulsé du sol. Sky Sports News a contacté Manchester United pour commenter.

Écrivant sur Twitter après le match de mardi, Logan a déclaré: « [Scarf] a été jeté à Luke d’une bonne manière. Rien d’agressif.

Je comprends tout à fait, premier match de retour à Old Trafford, les émotions sont fortes. Je sais qu’il n’y avait rien d’agressif envers ce que vous avez fait. Je ferai de mon mieux pour parler à quelqu’un et régler le problème 👍🏽 – Luke Shaw (@ LukeShaw23) 18 mai 2021

« Des stewards m’ont dit que je risquais une interdiction de 3 ans. Tous ont payé pour Gdansk la semaine prochaine et il semble que cela pourrait être la fin de la route pour moi.

« C’était un geste pacifique qui a été sorti de son contexte. Luke Shaw a ri … »

Un supporter de Manchester United brandit un drapeau « Glazers Out » derrière Shaw alors qu’il prend un corner



Répondant directement à Logan, Shaw a écrit: «Je comprends parfaitement, premier match à Old Trafford, les émotions sont fortes.

« Je sais qu'il n'y avait rien d'agressif dans ce que vous avez fait. Je ferai de mon mieux pour parler à quelqu'un et régler le problème. »

















Cavani traite les fans de façon stupéfiante

Cavani a offert aux fans de United un superbe but à longue portée lors du match nul 1-1 avec Fulham alors que la course sans victoire des hôtes se prolongeait en trois matchs.

Cavani a marqué un prétendant au but de la saison (19), lissant brillamment le ballon sur Alphonse Areola de 40 verges pour son neuvième but en 10 apparitions, malgré la controverse sur un hors-jeu potentiel.

















Relégué Fulham a eu ses moments et a égalisé grâce à la tête de Joe Bryan (76) sur le centre de Bobby Decordova-Reid, ce qui signifie que United « trébuche maintenant vers la finale de la Ligue Europa » contre Villarreal le 26 mai, selon Gary Neville, après deux défaites et un nul dans leurs trois derniers à Old Trafford.

United a maintenant garanti la deuxième place avec un match à jouer, mais a perdu 10 points après avoir remporté des positions à Old Trafford, leur plus haut total à domicile en Premier League. Fulham reste 18e.