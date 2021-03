En juillet 2015, quelques heures après que Manchester United ait confortablement battu Barcelone 3-1 lors de sa tournée de pré-saison aux États-Unis, Louis van Gaal s’est assis dans une chambre d’hôtel à Santa Clara et l’a déclarée «l’année de Luke Shaw».

Cela a pris plus de temps que prévu, mais la prédiction du Néerlandais se réalise. L’un des meilleurs joueurs de Manchester United cette saison et récemment rappelé dans l’équipe d’Angleterre, la campagne 2020-21 a, jusqu’à présent, été l’année de Shaw. Il pourrait encore couronner le tout avec une place dans l’équipe de Gareth Southgate pour les Championnats d’Europe cet été et un premier trophée de sa carrière professionnelle.

United a gagné des choses pendant son séjour à Old Trafford, mais c’est la preuve des difficultés de Shaw depuis la déclaration audacieuse de Van Gaal il y a près de six ans que lorsqu’ils ont soulevé la FA Cup en 2016, la Coupe de la Ligue en 2017 et la Ligue Europa plus tard la même saison. , il n’était même pas un remplaçant. Si l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer atteignait la finale de la Ligue Europa à Gdansk, en Pologne, le 26 mai, le nom de Shaw serait l’un des premiers sur la feuille d’équipe.

Les blessures ont joué un rôle important dans la carrière stop-start de Shaw, et ce n’est que récemment que les questions sur l’horrible jambe cassée qu’il a subie en septembre 2015 – quelques semaines seulement après l’aval confiant de Van Gaal – ont cessé. Mais le personnel de United se souvient également que Shaw a été confronté à un choc culturel lorsqu’il a quitté Southampton pour United lors d’un transfert de 30 millions de livres sterling à l’été 2014, qui a fait de lui l’adolescent le plus cher du monde.

Les vérifications des antécédents effectuées avant le transfert n’ont révélé aucun problème majeur dans son style de vie au cours de son voyage à l’académie de St Mary’s et de son court séjour dans la première équipe de Southampton, mais United s’est concentré sur la façon dont il peut tirer le meilleur parti de son corps. Il a tout compris, de la réduction des boissons gazeuses à l’apprentissage des avantages d’une nuit de sommeil complète.

La force mentale de Shaw a également été testée. Il y a eu des moments sous l’ancien manager Jose Mourinho où Shaw quittait l’entraînement un vendredi en s’inquiétant de ce que l’entraîneur portugais pourrait dire lors de sa conférence de presse hebdomadaire plus tard dans l’après-midi. Le reste de l’équipe senior était également souvent perplexe quant aux raisons pour lesquelles Mourinho semblait réprimander si souvent Shaw. À une occasion, il a été réprimandé pour avoir parlé aux joueurs de l’opposition après un match nul de mauvaise humeur avec Bournemouth. Sur un autre, il a été accusé d’avoir pris les mauvaises positions après avoir été renvoyé à la mi-temps lors d’une victoire 2-0 sur Brighton. Le quart de finale de la FA Cup en mars 2018 a été l’un de ses plus profonds creux.

Luke Shaw connaît sa meilleure saison depuis son arrivée à Man United et le manager de l’Angleterre, Gareth Southgate, l’a remarqué. Photo de Matthew Peters / Manchester United via Getty Images

À certains moments du règne de Mourinho, il y avait des doutes sur l’avenir de Shaw, mais des sources ont déclaré à ESPN que le défenseur n’avait jamais demandé à partir et n’aurait envisagé une sortie que si on lui avait dit, en face à face, qu’il n’y avait pas de place pour lui dans l’escouade.

La détermination de Shaw à gagner une place chez United l’a amené à emmener un entraîneur personnel à Dubaï pendant ses vacances. Il a passé une partie de ces vacances en 2018 à courir sur la plage le matin et à faire des entraînements intensifs le soir. Mourinho a envoyé un message WhatsApp à mi-chemin du voyage pour dire à Shaw à quel point il était impressionné par son engagement. Shaw était au téléphone lorsque le message est passé, et il craignait que Mourinho pense qu’il était « bizarre » de l’ouvrir si rapidement.

Shaw s’est senti plus à l’aise sous Ole Gunnar Solskjaer et la foi du Norvégien a été récompensée. Solskjaer a déclaré à Shaw lors de l’une de leurs premières réunions individuelles qu’il serait un joueur clé en raison de la façon dont il voulait que ses arrières latéraux attaquent.

Shaw a reçu plus de permis pour aller de l’avant et au cours des deux dernières années, il a passé des heures sur les terrains d’entraînement à Carrington à travailler sur sa traversée. Cela a fonctionné; déjà cette saison, il a enregistré cinq passes décisives en Premier League. Aaron Cresswell de West Ham et Lucas Digne d’Everton sont les seuls défenseurs avec plus, et la compétition de la signature d’été Alex Telles l’a également poussé à un nouveau niveau de cohérence.

En dehors du terrain, ses proches disent que Shaw a mûri depuis qu’il est devenu père pour la première fois en novembre 2019.

Shaw n’a pas joué pour l’Angleterre depuis 2018, et il y a eu des moments où Southgate et son assistant Steve Holland ont été frustrés par son manque de disponibilité, soit parce qu’il a été blessé avant une pause internationale, soit parce qu’il s’est retiré de l’équipe après avoir été choisi. Le personnel de United dit qu’il est maintenant plus robuste et durable. Après avoir relevé un défi de taille au début du tirage au sort avec Crystal Palace le 3 mars, il y avait des craintes sur le banc de United qu’il devrait se retirer. Non seulement il a traversé la douleur pour remporter le prix de l’homme du match, mais il était également disponible pour le prochain match – la victoire 2-0 à Manchester City. Il a également marqué le deuxième but ce jour-là, après une course puissante qui a commencé dans sa propre moitié de terrain.

À seulement 18 ans, Shaw a été nommé dans l’équipe de l’année de la Premier League en 2014 et quelques mois plus tard, il a été choisi dans l’équipe de la Coupe du monde en Angleterre. Près de sept ans plus tard, il s’est mis en lice pour être à nouveau sacré meilleur arrière gauche de la ligue et jouer un rôle aux Championnats d’Europe cet été.

Cela aurait pu prendre quelques années de plus que prévu par Van Gaal, mais l’année de Luke Shaw est enfin arrivée.