Luke Shaw joue dans la défaite de l’Ukraine en Angleterre: l’arrière latéral est revenu du froid pour jouer pour son pays à l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

L’été dernier, son premier en tant que père, Luke Shaw s’est assis avec son partenaire pour planifier l’année à venir. Il était temps pour certains objectifs de carrière. Manchester United était une priorité, mais il savait que le succès au niveau des clubs pourrait garantir un autre objectif : reconquérir sa place en Angleterre.

Il a depuis révélé ses regrets de se retirer des camps internationaux, le sentiment qu’il avait en quelque sorte laissé tomber Gareth Southgate. S’adressant à Shaw plus tôt cette année, il savait que le retard du tournoi offrait une seconde chance. « Je suis à peu près certain que si l’Euro avait eu lieu l’année dernière, je n’aurais pas été impliqué », a-t-il reconnu.

Il est plus que impliqué maintenant, c’est une star. Ce sont ses deux passes décisives qui ont emporté le match contre l’Ukraine lors de la deuxième mi-temps de la victoire de l’Angleterre 4-0 en quart de finale à Rome. Le résultat signifie une demi-finale contre le Danemark et confirme le statut de l’équipe en tant que favori.

Shaw était solide défensivement et décisif à l’avenir, sa confiance renforcée par une performance tout aussi impressionnante contre l’Allemagne mardi. Malgré toutes les discussions sur les options d’arrière droit de l’Angleterre avant ce tournoi, c’est la zone d’arrière gauche, où Shaw maintient le vainqueur de la Ligue des champions Ben Chilwell hors de l’équipe, qui s’avère la plus puissante.

Raheem Sterling avait été le récipiendaire de la passe basse et mesurée de Shaw contre l’Allemagne. Ici, c’était une balle plus haute qui a été hochée par Harry Kane. « Je n’avais jamais l’habitude de le traverser autant que j’aurais dû le faire », avait déclaré Shaw en mars. Il se rattrape maintenant.

Juste avant ce centre pour Kane, il y en avait eu un autre pour son coéquipier de Manchester United, Harry Maguire. Celui-ci venait d’un coup de pied arrêté – quelque chose qui, selon Southgate, manquait aux performances de son équipe jusqu’à présent dans le tournoi. Celui-ci était parfait.

« Sa livraison était excellente », a déclaré Southgate par la suite. « Nous avons beaucoup parlé au cours de la semaine des buts sur coup de pied arrêté et nous y avons mis davantage l’accent. Il semblait que nous serions dangereux à l’entraînement hier et généralement cela transfère dans le jeu et c’est ce qui s’est passé. »

Cela reflète également le travail que Shaw a effectué au cours des 12 derniers mois avec Martyn Pert sur le terrain d’entraînement de Manchester United. La paire emmenait régulièrement 10 balles dans le coin à Carrington avec Shaw chargé de frapper des zones particulières, forant les compétences en sachant qu’il était nécessaire de s’améliorer.

Des moments comme celui-ci sont la récompense.

Ces deux passes décisives en quatre minutes sont autant qu’il en a réussi 2542 en Premier League sous Jose Mourinho. Il est peut-être approprié qu’ils soient venus dans la nouvelle arrière-cour de son ancien manager – le Stadio Olimpico de Roma. Il souligne tout ce qui a changé.

Les critiques de Mourinho envers Shaw, fréquentes et cinglantes, font désormais partie de l’histoire du joueur, qu’il le veuille ou non. Heureusement, Shaw lui-même en a fini avec maintenant, même si les Portugais ne semblent pas être conscients que la dernière fouille inutile est survenue lors de ce même tournoi.

Un manager avec plus d’empathie allait toujours aider et maintenant il en a deux. « Je ne veux pas donner l’impression que j’étais un petit enfant qui ne supportait pas d’être mis sous pression », a déclaré Shaw. « Mais je n’avais aucune confiance en moi à ce moment-là. Je perdais ma foi. »

Le nouveau Shaw en respire, rappelant les lignes avec lesquelles il a conclu cette interview. « Le plaisir et la confiance. Pour moi, ce sont les deux choses les plus importantes dont vous avez besoin sur le terrain. Vous avez besoin de cette croyance en votre capacité à jouer au plus haut niveau. Je pense que je l’ai maintenant. »

Avec Southgate, cela a pris un peu de temps et de confiance, ce que le patron anglais a noté en faisant l’éloge de Shaw samedi soir. « Ses performances se sont améliorées à chaque match », a-t-il déclaré.

« Il n’était pas avec nous pendant longtemps jusqu’en mars, qui était son premier match depuis quelques années. Vous jouez généralement à ces matchs en essayant de ne pas faire d’erreurs plutôt que de vous épanouir. Il se sent à l’aise dans l’environnement maintenant et est à l’aise dans la façon dont nous vouloir jouer. »

Lorsque Shaw est à l’aise, il devient un footballeur plus proactif. Cela était évident dans la façon dont il a récupéré le ballon pour le deuxième but de l’Angleterre contre l’Allemagne.

Son implication dans ce but ne compte pas pour son total de trois passes décisives – ce qui fait de lui le joueur le plus créatif d’Angleterre – et n’est pas non plus incluse dans son décompte des occasions nettes créées, un nombre amélioré uniquement par le capitaine gallois Gareth Bale jusqu’à présent lors de ce tournoi. .

Image:

La carte thermique et les statistiques de Luke Shaw contre l’Ukraine révèlent son rôle offensif



Mais cela met en évidence l’impulsion que Shaw peut fournir aux attaques de l’Angleterre, que ce soit à l’arrière dans ce match ou à l’arrière contre l’Ukraine. On s’attend maintenant à ce qu’il en ait fait assez pour conserver sa place en demi-finale, indépendamment de l’opposition ou du système.

C’est un revirement remarquable qui pourrait n’être qu’à deux matchs et à une semaine d’une conclusion époustouflante.

Une conclusion que même Shaw lui-même n’aurait pas pu envisager lorsqu’il s’est fixé ces objectifs il y a un été.