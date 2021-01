Luke Shaw a épinglé sa forme sensiblement améliorée à Manchester United sur sa maturité croissante à la fois sur et en dehors du terrain.

Le défenseur profite de ce qui est sans doute sa meilleure saison pour United depuis qu’il a déménagé à Old Trafford depuis Southampton dans le cadre d’un contrat de 30 millions de livres sterling en 2014.

Les frais étaient un record du monde pour un adolescent et Shaw est arrivé à United avec un poids énorme d’attente, seulement pour que ses progrès soient entravés par une multitude de blessures musculaires.

Mais Shaw n’a raté qu’une poignée de matchs cette saison et a profité d’une longue course en tant qu’arrière gauche de premier choix des Red Devils.

Le joueur de 25 ans pense avoir mis ses problèmes de forme physique fermement derrière lui et dit qu’il profite d’être l’un des joueurs les plus expérimentés du vestiaire de Manchester United.

Lorsqu’on lui a demandé s’il appréciait le meilleur parcours de sa carrière des Red Devils, Shaw a déclaré au site officiel du club: «Ouais peut-être, parce que j’ai eu beaucoup de hauts et de bas.

«Il y a eu des moments où j’entrais enfin dans une bonne étape où je me sentais bien, mais j’ai l’impression d’avoir été si malheureux avec les blessures que j’ai subies en cours de route.

«C’est du passé et j’espère que c’est derrière moi et je peux simplement recommencer à jouer au football et en profiter et essayer d’aider l’équipe autant que possible.