Le patron de Manchester United, Erik ten Hag, a déclaré que l’arrière gauche anglais Luke Shaw ne reviendrait de blessure qu’après la prochaine trêve internationale à la mi-novembre.

Shaw est absent en raison d’un problème musculaire depuis la défaite 2-0 de United à Tottenham le 19 août.

Ten Hag : « Luke Shaw, je ne m’attends pas à ce qu’il revienne dans ce bloc de jeux. Aaron Wan-Bissaka, je ne pense pas qu’il soit très loin de reprendre l’entraînement en équipe et donc de revenir dans l’équipe. #MUFC pic.twitter.com/nODO3AOZ47– United et tout le football (@ManUnitedBall) 20 octobre 2023

Il a raté neuf matches de United ainsi que quatre matches de l’Angleterre, un total qui va augmenter en cas d’absence prolongée au cours d’une période mouvementée de la saison.

Les hommes de Ten Hag devraient jouer sept fois d’ici le prochain match de l’Angleterre contre Malte le 17 novembre.

United a été ravagé par des blessures en défense, l’arrière droit Aaron Wan-Bissaka étant également absent depuis qu’il s’est blessé contre Brighton le 18 septembre.

« Bien sûr, ils sont plus proches. Mais pour Luke Shaw, je ne m’attends pas à ce qu’il revienne dans ce bloc de matchs », a déclaré Ten Hag aux journalistes vendredi.

« Aaron Wan-Bissaka, je ne pense pas qu’il soit très loin de retourner à l’entraînement en équipe et donc de revenir dans l’équipe. »

United se rendra à Bramall Lane pour affronter Sheffield United samedi sans Casemiro, sorti blessé des éliminatoires de la Coupe du monde du Brésil contre le Venezuela et l’Uruguay.

À LIRE : « Ne vous lancez pas dans le coaching » : Mikel Arteta révèle le conseil de Mauricio Pochettino

« Il a été éliminé lors du premier match, puis il a joué le deuxième match, c’était un match important », a déclaré Ten Hag à propos du milieu de terrain, déjà suspendu pour le match de Ligue des champions de mardi prochain contre le FC Copenhague.

« Je suis sûr que ce match ne l’a pas aidé, mais c’est une petite blessure, il reviendra du Brésil la semaine prochaine, il sera guéri et ensuite il sera prêt pour notre prochain match de championnat contre Manchester City, j’en suis sûr. »

| Liste des blessés de Manchester United : Lisandro Martinez – Date de retour inconnue Luke Shaw – Muscle – Quelques jours Aaron Wan-Bissaka – Quelques jours Tyrell Malacia – Fin octobre Casemiro – Date de retour inconnue Kobbie Mainoo – Blessure à la cheville, retour à l’entraînement#MUFC pic.twitter.com/6RtbEkStDw – Fil d’actualité United (@unitedfeed19) 17 octobre 2023

United a à nouveau le défenseur Raphael Varane et Sergio Reguilon disponibles après des licenciements pour blessure, mais Tyrell Malacia et Lisandro Martinez sont toujours à l’écart.

L’équipe de Ten Hag a perdu six fois toutes compétitions confondues cette saison et est 10e de la Premier League en raison de problèmes de propriété.

Alors que le week-end dernier, le banquier qatari Sheikh Jassim aurait mis fin à sa tentative d’achat du club, le fondateur d’INEOS, Jim Ratcliffe, chercherait à acheter une participation de 25 pour cent qui lui permettrait de reprendre les opérations de football.

Coupe du Monde ICC : Calendrier | Résultats | Tableau des points | La plupart des courses | La plupart des guichets

Ten Hag a déclaré qu’il n’avait pas parlé de cet accord potentiel avec le coprésident de United, Joel Glazer.

« Pour le moment, je ne suis pas impliqué donc je ne sais pas. Ce que je sais, ce sont les accords que j’ai conclus une fois que j’ai signé ce contrat », a-t-il déclaré.

« Jusqu’à ce que j’entende quoi que ce soit, je continue de me concentrer sur mon travail, dans cette structure, et c’est gagner des matchs et tirer le meilleur parti de la saison. »

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – AFP)