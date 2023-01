Luke Shaw: Comment une évaluation «honnête» a conduit le défenseur abandonné à devenir le leader d’Erik ten Hag à Man Utd | Nouvelles du football

“J’ai été assez surpris de jouer là-bas, pour être honnête, dans un si gros match !” Luke Shaw n’était pas le seul à ne pas s’attendre à être défenseur central de Manchester United lors du derby avec Manchester City samedi.

Il avait joué ce rôle lors de trois des quatre matchs précédents de United, mais contre les champions en titre de la Premier League, avec le meilleur buteur de la division à l’avant, il a été choqué qu’il ait été sélectionné pour s’associer à Raphael Varane devant le vainqueur de la Coupe du monde Lisandro Martinez ou capitaine du club Harry Maguire.

Même Erik ten Hag a admis par la suite que c’était une “grande décision” – mais c’était une décision qui a finalement porté ses fruits pour United, avec Erling Haaland enchaîné et le développement significatif de Shaw au cours de cette saison souligné.

Shaw a été abandonné après le début de campagne cauchemardesque de United, mis au banc pendant huit matchs après l’humiliation à Brentford. Mais grâce à une combinaison d’auto-évaluation honnête, de travail acharné sur le terrain d’entraînement et d’un manager désireux de reconstruire sa confiance et de maximiser ses atouts, le défenseur est revenu dans l’équipe et est désormais une figure clé.

Contre City, Shaw semblait à l’aise avec sa tâche. Il a été le meilleur dégageur du match, a remporté deux de ses trois duels aériens et n’était pas responsable du but. Sa détermination à rester concentré était clairement visible dans ses manières et la façon dont il a essayé de remonter le moral des joueurs autour de lui et son intervention à la 94e minute pour empêcher un centre de Jack Grealish d’atteindre Haaland résumait cela.

“J’ai toujours dit que je donnerais n’importe quoi quand je serais sur ce terrain, où que je joue, et je suis heureux de faire n’importe quoi et d’être dans n’importe quelle position”, a déclaré Shaw – qui a déjà joué dans le cadre d’un back three à l’occasion – dit Sports du ciel ensuite. “Heureusement, le manager me fait confiance là-bas”, a-t-il ajouté.

En effet, le soutien de Ten Hag contraste fortement avec les critiques négatives que Shaw recevrait si souvent de l’ancien patron de United, Jose Mourinho. Sous l’œil attentif des Portugais, la confiance de Shaw semble s’effondrer.

“[Shaw] était devant moi et je prenais toutes les décisions pour lui”, a déclaré Mourinho après un match de Premier League en 2017. “Il doit changer son cerveau de footballeur. Nous avons besoin de ses fantastiques qualités physiques et techniques, mais il ne peut pas continuer à jouer avec mon cerveau.”

Cinq ans plus tard, Ten Hag fait tellement confiance à la compréhension du jeu de Shaw qu’il est prêt à le placer au cœur d’un plan défensif crucial.

“C’est une grande décision [to decide to play him vs City] mais quand on analyse le profil de Haaland et qu’on analyse aussi la combinaison avec Kevin De Bruyne, je pense que c’était la bonne décision car il a la puissance physique pour rivaliser avec eux”, a expliqué Ten Hag dans sa conférence de presse d’après-match. a également le sens tactique pour prendre les bonnes décisions et il a également les compétences techniques pour jouer à ce poste.”

C’est une transformation pour le défenseur de l’époque de Mourinho, mais aussi un reflet impressionnant de la façon dont le joueur de 27 ans a réagi aux revers du début de cette saison.

Ten Hag mérite clairement des applaudissements pour sa gestion des hommes. La renaissance de Shaw est une autre plume dans la casquette du manager. Mais le Néerlandais attribue le mérite du retour au dynamisme et à la détermination de Shaw – et dit que l’équipe dans son ensemble récolte maintenant les bénéfices de son expérience et de ses performances sur le terrain et à Carrington.

“Il est tellement honnête”, a déclaré Ten Hag. “Après le deuxième match, je ne l’ai pas joué. Il a dit:” Je comprends parfaitement, ma performance n’est pas bonne “. Mais dès le premier jour d’entraînement en pré-saison, il a travaillé très dur et vous pouvez voir quand il est dans la bonne approche, c’est un top player.

“Ce n’est pas seulement un joueur d’équipe, c’est un leader. Il a montré beaucoup de capacité de leader. Il est l’exemple en ce moment et ses compétences, avec sa puissance physique, il apporte beaucoup à l’équipe. Maintenant aussi dans sa mentalité, il est un exemple de la façon de gagner de gros jeux.

“Je suis vraiment content de son développement. Si c’est un demi-centre ou un arrière gauche, c’est un grand joueur et une grande personnalité pour le vestiaire.”

Shaw dit qu’il est “toujours un arrière gauche” et, après avoir impressionné pour l’Angleterre à la Coupe du monde dans cette position familière, il a rappelé ce qu’il peut ajouter à l’équipe United de loin lorsqu’il a avancé contre Bournemouth dans le précédent match de Premier League avant de rentrer à l’intérieur pour marquer dans une victoire 3-0.

Il y aura beaucoup plus d’opportunités pour ce genre de mouvements cette saison. Dans des nouvelles qui pourraient soulager Martinez et Maguire, Ten Hag a expliqué qu’il cherchait à s’adapter à la façon dont il utilise Shaw d’un match à l’autre, en fonction des forces et des faiblesses des adversaires. Sa conversion en défenseur central n’est pas permanente.

“Aujourd’hui, cela fonctionne très bien mais dans d’autres jeux, il peut contribuer encore plus à gauche ou dans une position large, donc pour moi, c’est un choix tactique, nous pouvons voir de match en match ce dont nous avons besoin”, a déclaré Ten Hag à propos de Shaw. futur. “Nous avons plus de joueurs dans notre équipe qui ont la capacité d’être multifonctionnels et nous pouvons l’utiliser comme une arme dans les jeux.”

La flexibilité de Shaw est un véritable bonus pour Ten Hag – et qu’il soit arrière gauche ou au cœur de la défense, il s’est battu pour être un homme clé pour son manager.

