L’été dernier, l’arrivée d’Alex Telles à Old Trafford semblait marquer la fin du séjour de Luke Shaw à Manchester United. Dimanche dernier, après sa meilleure saison pour le club, il a failli remporter les championnats d’Europe pour son pays. Quelle différence une année fait.

Shaw ressemblait au successeur naturel d’Ashley Cole en tant que prochain arrière gauche de l’Angleterre lorsqu’il a percé à Southampton bien avant son 18e anniversaire, puis est devenu l’adolescent le plus cher du football mondial lorsque United s’est séparé de 30 millions de livres sterling pour obtenir les fruits de son énorme potentiel en 2014.

Il a été nominé pour le Golden Boy Award d’Europe plus tard cette année-là, mais dire que sa carrière s’est quelque peu ralentie par la suite est un euphémisme.

Vous pouvez presque faire pivoter les hauts et les bas autour du tacle d’horreur d’Hector Moreno du PSV lors d’un match de Ligue des champions en septembre 2015, qui a cassé la jambe de Shaw à deux endroits et aurait pu nécessiter une amputation. Près de trois ans plus tard à la fin de 2017/18, il n’avait disputé que 22 matches de Premier League depuis cet horrible revers et était devenu l’homme de chute de United pour le manager Jose Mourinho.

Un an plus tard, Shaw a rebondi pour devenir le joueur de la saison de United, mais même lui admet qu’il était loin d’être revenu à son meilleur niveau. Et au début de 2020/21, la signature de Telles de Porto semblait pouvoir marquer la fin d’une carrière plutôt décevante à Old Trafford, alors qu’Ole Gunnar Solskjaer recherchait une présence plus offensive sur le flanc gauche.

Un revirement remarquable en moins de 12 mois a abouti à la place de départ de Shaw pour l’Angleterre lors de la finale de l’Euro 2020 dimanche, suivie peu de temps après par son premier but pour son pays. Sans s’attarder sur la suite du match, même la déception d’avoir raté un trophée international ne peut pas près d’atténuer le feu qui s’est rallumé à l’arrière gauche.

Reconstruire le flair offensif

À l’adolescence, Shaw et son homologue Nathaniel Clyne se sont bâti une réputation d’arrières latéraux offensifs et énergiques dans le style tout en action de Southampton de Mauricio Pochettino. Mais au fil des ans, en partie à cause de cette horrible blessure, Shaw a gravement régressé. En 2019/20, il n’a pas réussi une seule passe décisive, en grande partie pour créer une moyenne d’à peine une chance toutes les 90 minutes.

Comparez cela à sa productivité à l’Euro 2020, où il a marqué trois buts et en a marqué un autre malgré le début de six des sept matches des Trois Lions. Non pas que ses instincts offensifs aient renaître dans ce tournoi, mais c’était aux antipodes.

En effet, il y a un an, Telles devait arriver à Old Trafford en tant que grand fournisseur, mais c’est Shaw qui a intensifié à la place.

Dans une saison où il a disputé plus d’apparitions en Premier League que toute autre depuis qu’il a rejoint United, Trent Alexander-Arnold a été le seul défenseur à créer plus d’occasions dans la division. Son passage a explosé, le troisième but de sa carrière senior a aidé son équipe à remporter une victoire 2-0 à Manchester City en mars – et le quatrième, à Wembley dimanche dernier, était sur une autre planète.

Aucune de ces statistiques ne raconte toute l’histoire de manière isolée, mais même sa carte thermique raconte sa propre histoire, en mettant beaucoup plus l’accent sur sa sortie offensive que sur la défense dans sa propre moitié. « J’avais l’habitude de me retenir de conduire avec le ballon », a-t-il admis dans un Sports aériens interview plus tôt cette année.

« J’ai l’impression d’avoir toujours su que je l’avais dans mon casier, mais il y a eu des moments où je ne l’ai pas utilisé. Il s’agissait simplement de le sortir de moi. J’ai commencé à le faire plus cette saison. »

Image:

Le but de Shaw a été le plus rapide jamais marqué lors d’une finale des Championnats d’Europe, après seulement 117 secondes



Solskjaer l’a révélé et a fait de Shaw l’un des nombreux joueurs dont la carrière a progressé depuis sa nomination. « Nous l’avons encouragé à entrer davantage dans le dernier tiers », a déclaré le manager avec un sourire ironique après avoir regardé son objectif final pour l’Euro 2020 – bien qu’il n’y ait pas eu de plaisanterie sur sa foi en Shaw lorsqu’il l’a qualifié de deuxième meilleur finisseur de United après cette grève de la Ville.

Une muse moins évidente est la tête d’Edinson Cavani, dont le cadre imposant ajoute une récompense évidente pour le fidèle pied gauche de Shaw, bien qu’auparavant sous-utilisé.

« Je n’avais jamais l’habitude de le traverser autant que j’aurais dû le faire », a déclaré Shaw dans cette même interview. « Cela aide d’avoir Edi et cette menace dans la surface. Cela signifie que si vous livrez un ballon, il sera là pour se battre et donner tout ce qu’il peut pour le gagner.

« Depuis qu’il est arrivé, les gars à l’avant ont vu comment il travaille et ce qu’il fait. Ils essaient de copier ce qu’il fait dans la boîte, donc il y a certainement plus de mouvement. Cela signifie que vous n’avez pas à frapper un homme , vous n’avez qu’à frapper un espace et quelqu’un sera là-dedans. »

La confiance est la clé

















0:38



Harry Maguire pense que son coéquipier de Manchester United, Luke Shaw, a le potentiel pour être l’un des meilleurs arrières gauches au monde.



Luttant pour retrouver la forme ainsi qu’une place dans l’équipe de Manchester United, Shaw n’a pas semblé faire une pause dans les années qui ont suivi son retour à la forme après sa pause à deux jambes.

Dans des moments comme celui-là, la confiance de la plupart des joueurs en pâtira – les commentaires désobligeants dans les médias du manager de l’époque, Mourinho, n’ont rien fait pour arranger les choses.

Après une performance brillante rare mais encourageante contre Everton en 2017, le patron a déclaré aux caméras « il a utilisé son corps et mon cerveau » plutôt que de donner un crédit significatif à un joueur déjà à court de confiance en lui.

« Il était devant moi et je prenais toutes les décisions pour lui », a déclaré Mourinho. « Il doit changer son cerveau footballistique. »

Shaw a largement gardé sa poudre sèche sur ce qui était une aversion claire entre les deux et a depuis fait sa conversation sur le terrain à la place, florissant l’année dernière sous Solskjaer – et le changement a été d’autant plus évident pour ses proches.

« Ses capacités ont toujours été là, il a tous les attributs pour être l’un des meilleurs arrières gauches du monde », a déclaré Harry Maguire, collègue d’Angleterre et de United lors de l’Euro 2020. « La principale différence en termes de Luke est sa mentalité, poussant lui-même et vraiment les exigences qu’il s’impose de ne pas être seulement un six sur 10 à chaque match.

« Ne pas jouer à l’aise, vraiment pousser, se pousser à être le meilleur joueur sur le terrain. Il n’y a aucune raison qu’il ne puisse pas le faire avec les attributs et les capacités dont il dispose. »

Le manager lui-même attribue à Shaw le fait de devenir père en 2019 comme une partie importante de sa croissance, juste un exemple du désir de Solskjaer qu’il reçoive des éloges et de la confiance quand cela est mérité, plutôt que de se concentrer sur ses propres méthodes de coaching.

« Mais je n’avais aucune confiance en moi à ce moment-là. Je perdais confiance. Je pense que c’est ce qui a changé avec Ole. Il m’a bien géré et j’ai repris confiance en moi et je l’apprécie vraiment en ce moment. »

« Luke a tellement mûri au cours des deux dernières années et demie et j’aime voir son développement », a déclaré Solskjaer. « Il a maintenant 25 ans et il devient un homme. C’est l’un des garçons expérimentés de notre équipe. »

Shaw est loin d’être le seul joueur de United à bénéficier de l’approche plus réfléchie de son manager et vous pouvez également comparer les chiffres de Marcus Rashford à l’ère Mourinho. Pourtant, peu ont eu un tel poids levé de leurs épaules par le départ du Portugais. À ce stade, c’était presque devenu une blague courante que toute mention de l’arrière gauche viendrait à travers les dents serrées.

Il s’est rappelé : « Je ne veux pas donner l’impression que j’étais un petit enfant qui ne pouvait pas supporter d’être mis sous pression parce que dans un grand club comme Manchester United, vous allez toujours être sous pression et sous les projecteurs. Cela vous rend plus fort mentalement.

« Mais je n’avais aucune confiance en moi à ce moment-là. Je perdais confiance. Je pense que c’est ce qui a changé avec Ole. Il m’a bien géré et j’ai repris confiance en moi et je l’apprécie vraiment en ce moment.

« Le plaisir et la confiance. Pour moi, ce sont les deux choses les plus importantes dont vous avez besoin sur le terrain. Vous avez besoin de cette croyance en votre capacité à jouer au plus haut niveau. Je pense que je l’ai maintenant. »

Plaisir et confiance Shaw a clairement en abondance compte tenu de la façon dont il a joué au cours de la dernière saison. Ces qualités à elles seules ne seraient rien sans potentiel, bien sûr, et enfin, sept ans après avoir été compté parmi les perspectives les plus brillantes d’Europe, il semble avoir enfin réalisé cette qualité.

Et bien qu’il ait joué en Premier League pendant près d’une décennie, Shaw n’a eu 26 ans que lundi et approche toujours de ses meilleures années – donc le meilleur pourrait bien être à venir.