Luke propose à Kayla Sessler – Récapitulatif – Hollywood Life

Voir la galerie



Crédit d’image : MTV

Luc Davis cherchait désespérément à montrer Kayla Sessler qu’il est sérieux au sujet de leur avenir lors de l’épisode du 2 août de Maman adolescente : jeune et enceinte. Kayla s’inquiète pour leur relation depuis qu’ils se sont livrés à une autre grande dispute avec sa famille à propos de leur passé désordonné. Sa mère et sa sœur n’aiment pas le fait que Luke et Kayla se soient trompés, et ils ont eu de nombreuses disputes à ce sujet. À tel point, en fait, qu’au cours de l’épisode de cette semaine, Kayla a dit à sa mère qu’elle et Luke devraient probablement se séparer afin qu’elle puisse se concentrer sur les conséquences émotionnelles de son avortement et qu’il puisse arranger les choses avec sa famille. Ensuite, s’ils choisissent de revenir ensemble, ils seront de meilleures versions d’eux-mêmes, donc ils auront une relation plus forte. Mais avant que Kayla ne puisse même suggérer de prendre du temps à part, Luke a surpris Kayla avec une proposition lors de son dîner d’anniversaire. “Veux-tu m’épouser?” lui a-t-il demandé via du glaçage sur une assiette à dessert. Elle ne pouvait pas croire ce qu’elle voyait, et avant qu’elle ne s’en rende compte, il était à genoux pour lui demander sa main en mariage. Il faudra juste attendre la semaine prochaine pour avoir la réponse.

Suite Maman adolescente : jeune et enceinte

Kayla + Luke ont connu des hauts et des bas depuis la naissance d’Ariah, mais il semble que Luke soit prêt pour la prochaine étape… 🙊

Toute nouvelle Teen Mom : #YoungandPregnant CE SOIR!! 9/8c le @mtv. 🍿 pic.twitter.com/DF2aW9dDZ8 – Maman ado (@TeenMom) 2 août 2022

Entre-temps, Rachel Castors a dit qu’elle était sceptique Hazeleeest papa A dessiné va changer maintenant qu’il est sorti de prison. Elle les a laissés passer du temps ensemble chez sa mère, mais elle a dit à Hazelee que Drew n’était qu’un “ami”. Elle ne voulait pas que Hazelee soit confuse. Surtout si Drew ne reste pas très longtemps.

Plus tard, Madison Beth a eu le cœur brisé après avoir fait une fausse couche. Mais le manque de soutien de son père est ce qui l’a le plus blessée. Il se sentait mal pour elle, mais il pensait qu’elle était “stupide” d’être même tombée enceinte à nouveau en premier lieu. Lui et sa femme l’ont en fait confrontée à l’utilisation du contrôle des naissances et elle a dit que la «méthode de retrait» était ce qu’elle et son petit ami Christian utilisation. Elle a dit que cela fonctionnait très bien pour elles puisqu’elles ne sont tombées enceintes que deux fois en cinq ans. Comme nous, la femme du père de Madison a roulé des yeux et ne savait pas quoi dire.

‘Teen Mom’ OG: Photos du spectacle

Tout devient réel quand #YoungandPregnant se poursuit mardi prochain à 21h @mtv. 🎀 pic.twitter.com/4lpKb4X4Ph – Maman ado (@TeenMom) 27 juillet 2022

Pour terminer, Kiaya Elliot a organisé un appel vidéo pour qu’Amour voie son père en prison, mais au moment de la réunion en ligne, le père d’Amour était introuvable. Elle a découvert plus tard que le père d’Amour avait été «mis au trou» pour mauvais comportement, alors elle s’est inquiétée de ce qu’il serait quand il sortirait de prison. C’était également suffisant pour la convaincre qu’elle devait demander la garde exclusive de leur fils. Elle ne pense pas que le père d’Amour soit dans le bon état d’esprit pour élever un enfant.

Oh, et nous ne pouvons pas oublier Brianna Jaramillo. Elle et son amie intermittente, Ashley, est entré dans un autre combat cette semaine. Mais cette fois, il semble que leur amitié soit définitivement terminée. Ashley avait renoncé à la garde d’enfants Braeson, et Brianna en est devenue folle. Ashley l’a alors qualifiée d’immature et ils se sont disputés par SMS.

Lien connexe Lié: Aubrey Burchell: 5 choses à savoir sur le chanteur hors concours qui auditionne pour la saison 17 de “AGT”

Vous voulez plus de drame ? Nouveaux épisodes de Maman adolescente : jeune et enceinte diffusé le mardi à 21h sur MTV.