La star de Love Island, Luke Mabbott, et le géant de la mode en ligne Boohoo ont été frappés après avoir échoué à signaler un message TikTok comme une publicité.

Le finaliste de l’émission de télé-réalité ITV a posté une vidéo sur le site populaire le montrant posant dans deux tenues avec les légendes: «Quel look préférez-vous» et «Tenue de @boohooman #boohooman».

L’influenceur Luke, 25 ans, qui compte plus d’un million d’abonnés sur Instagram et près de 600000 sur TikTok est le visage des médias sociaux de Boohoo, qui a attrapé certains des plus grands noms de la grande rue tels que Debenhams, Burton et Dorothy Perkins.

Il a été réprimandé avec la marque de mode par le régulateur, l’Autorité des normes de publicité (ASA), à la suite d’une plainte selon laquelle son message de novembre était un stratagème marketing et n’avait pas été identifié comme une annonce avec le hashtag approprié.







L’ASA a confirmé la plainte et a convenu qu’elle ne respectait pas les règles strictes pour indiquer clairement aux abonnés si le contenu était commercial avec des marqueurs tels que #ad à une place importante.

Il a déclaré que Luke et Boohoo étaient « conjointement responsables de s’assurer que l’activité promotionnelle menée par M. Mabbott au nom de Boohoo était conforme » à son code.

Et il a ordonné aux deux parties de «s’assurer qu’à l’avenir, leurs publicités soient clairement identifiables en tant que communications marketing».







Boohoo a déclaré à l’ASA que sa marque BoohooMan avait un «accord contractuel» avec le favori de Love Island pour s’assurer que toutes les publications sur les réseaux sociaux étaient clairement identifiées comme des publicités.

Il a déclaré que le finaliste de l’émission de rencontres s’était vu rappeler ses responsabilités et que le poste avait été modifié pour répondre aux critères de l’ASA.

