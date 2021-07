Luke Mabbott de Love Island a l’air complètement différent alors qu’il s’entraîne pour un match de boxe contre Tom Zanetti

Luke Mabbott de LOVE Island est maintenant incroyablement déchiré alors qu’il se prépare à combattre Tom Zanetti dans un match de boxe célébrité contre célébrité.

La star de la télé-réalité, 25 et 32 ​​ans, DJ s’affrontera plus tard cette année à Manchester.

Luke Mabbott a montré ses muscles déchirés après s’être inscrit pour un combat de boxe avec Tom Zanetti[/caption]

Luke affrontera le DJ Tom Zanetti en octobre[/caption]

Luke et Tom ont accepté de s’affronter lors d’un match de boxe se déroulant à l’AO Manchester Arena devant 21 000 personnes le 2 octobre.

Les deux garçons s’entraînent actuellement pour le combat et les deux sont de grands favoris, donc n’importe qui peut gagner.

Le combat est organisé par BoxStar Celebrity Boxing avec Luke s’entraînant dans sa ville natale à Redcar Boxing.

Il a posé pour une photo montrant ses bras tatoués et ses muscles ondulants, partageant une citation inspirante.

Il a dit : « L’état d’esprit est ce qui sépare les meilleurs des autres. »

DJ Tom Zanetti est un hitmaker platine qui est surtout connu pour sa chanson You Want Me.

Le DJ de Leeds a joué dans Made In Chelsea et s’est produit sur Love Island.

Il a été impliqué dans un scandale de sexto avec Katie Price en 2017, le mari de Katie, Kieran Hayler, révélant sa dévastation à l’idée de trouver des messages de sa femme au DJ – lui disant qu’elle voulait être sa femme.

Tom vit actuellement à Ibiza après avoir noué une relation avec Arabella Chi de Love Island.

Le couple avait l’air épris la semaine dernière alors qu’ils se tenaient la main et riaient ensemble lors d’une soirée romantique sur l’île espagnole.

Pendant ce temps, l’ancien ingénieur Luke sort avec la star de Love Island 2019 Lucie Donlan depuis l’été dernier.

Lucie est une mannequin et coach de surf qualifiée Lucie, la paire étant souvent vue régulièrement sur les planches dans sa Cornouailles natale.

Luke sort avec la star de Love Island 2019 Lucie Donlan[/caption]

Il est devenu célèbre dans la série hiver 2020[/caption]