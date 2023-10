Luke List gagne en séries éliminatoires dans le Mississippi. Hyo Joo Kim passe au fil à fil sur la LPGA

JACKSON, Miss. (AP) – Luke List a gagné quand il s’y attendait le moins, se qualifiant pour les séries éliminatoires à cinq dimanche dans le…

JACKSON, Miss. (AP) – Luke List a gagné quand il s’y attendait le moins, se lançant dans des séries éliminatoires à cinq dimanche dans le championnat Sanderson Farms et le terminant rapidement avec un birdie putt d’un peu moins de 45 pieds pour sa deuxième victoire en carrière sur le PGA Tour. .

Les séries éliminatoires n’auraient pas été possibles sans les difficultés de Ben Griffin au Country Club de Jackson. Griffin a raté un putt de 8 pieds par rapport au dernier trou.

Cela a donné une chance à List, à la sensation suédoise Ludvig Aberg, à Henrik Norlander et à Scott Stallings, qui sont tous revenus au 18e trou par 4 aux côtés de Griffin. Aucun ne semblait avoir une chance raisonnable de birdie jusqu’à ce que List effectue son putt et claque son poing en guise de célébration.

List a clôturé avec un 2 sous 70 et a raté une chance de birdie juste à moins de 10 pieds sur le dernier trou, donnant sa casquette à un fan parce qu’il pensait que ce serait le dernier trou qu’il jouerait.

Il a joué à nouveau le 18e et a réalisé un putt encore plus long pour sa première victoire depuis Torrey Pines début 2022. Cette victoire permet à List d’accéder au Masters.

Griffin, qui avait une avance de deux coups avec trois trous à jouer, a tiré 74.

TOURNÉE LPGA

THE COLONY, Texas (AP) – Hyo Joo Kim, de Corée du Sud, a commencé avec une avance de cinq coups et n’a donné aucune chance à personne dimanche, terminant avec un score de 2 sous 69 pour remporter The Ascendant LPGA par quatre tirs.

C’était la deuxième semaine consécutive pour un vainqueur fil à fil sur le circuit LPGA, après Hae Ran Ryu dans le championnat Walmart NW Arkansas.

Bianca Pagdanganan, la grande frappeuse des Philippines, a terminé avec un 65 pour se retrouver deuxième à égalité avec Atthaya Thitikul, de Thaïlande, qui a également tiré un 65.

Lexi Thompson n’a réussi qu’un 70 lors de sa finale trouvée sur le LPGA Tour avant de tester son jeu sur le PGA Tour à Las Vegas la semaine prochaine. Elle a terminé six coups derrière à la cinquième place et n’a jamais sérieusement défié Kim.

Kim a terminé à 13 ans sous 271 et a gagné 270 000 $, dépassant les 2 millions de dollars pour l’année pour la première fois de sa carrière.

CHAMPIONS DU TOUR DE LA PGA

JACKSONVILLE, Floride (AP) – Brett Quigley a dû travailler beaucoup plus dur qu’il ne l’imaginait dimanche pour gagner à nouveau sur le PGA Tour Champions. Il s’est remis d’un double bogey choquant avec quatre pars de clôture pour un 1-under 71 et une victoire d’un coup dans le Constellation Furyk & Friends.

Le stress de ce double bogey sur le 14e par 3 à Timuquana l’a suivi jusqu’au 18e trou, où Quigley a dû réaliser un putt de 7 pieds par pour éviter les séries éliminatoires avec Steven Alker.

Il a remporté son premier titre de champion du PGA Tour il y a plus de trois ans au Maroc – lors de sa deuxième participation sur le circuit des 50 ans et plus. Il a dû attendre 79 départs pour remporter la prochaine victoire. Quigley a terminé à 11 sous 205 et a gagné 315 000 $.

Alker a clôturé avec un 68.

Steve Stricker, qui vient de passer une semaine à Rome en tant que capitaine adjoint de la Ryder Cup, a terminé en dehors du top 10 pour la première fois cette année. Il a reculé tôt et n’a pu récupérer qu’un 73 pour égaliser au 15e rang. Il a toujours une avance considérable dans la Coupe Charles Schwab.

TOUR EN FERRY DE KORN

NEWBURGH, Indiana (AP) – Paul Barjon a connu un gros week-end au bon moment, clôturant avec un score de 4 sous 68 dimanche pour une victoire par trois coups au Korn Ferry Tour Championship pour le placer dans le top 30 des joueurs qui a obtenu des cartes du PGA Tour pour 2024.

Barjon est entré dans l’épreuve finale au 45e rang sur la liste des points, puis il est allé 64-68 pour obtenir sa carte.

Shad Tuten pensait que son 74 serait juste suffisant pour terminer dans le top 30. Mais après sa ronde, une vidéo a montré qu’il avait fait un drop inapproprié dans le 15e fairway et qu’il s’était vu infliger une pénalité de deux coups. Cela l’a ramené à 76 et il est tombé en dehors du top 30.

Rafael Campos a raté un birdie sur son dernier trou et était en larmes. Il était au n°31 mais est passé au n°30 lorsque Tuten a été pénalisé.

Ben Kohles s’est assuré la première place sur la liste des points, lui donnant une place au Players Championship et à l’US Open.

TOURNÉE EUROPÉENNE

ST. ANDREWS, Écosse (AP) — De fortes pluies en Écosse ont de nouveau provoqué l’abandon du jeu au Dunhill Links Championship dimanche.

C’était la deuxième journée consécutive qu’aucun jeu n’était possible lors de la tournée européenne organisée sur trois parcours : Kingsbarns, Carnoustie et Old Course à St. Andrews.

Le troisième tour a été repoussé à lundi et sera le tour final.

Matt Fitzpatrick détient une avance d’un coup avec un score de 13 sous la normale devant l’Écossais Grant Forrest et l’Espagnol Nacho Elvira. La paire anglaise Marcus Armitage et Matthew Southgate sont deux coups plus loin.

AUTRES CIRCUITS

Auston Kim a tiré 29 sur les neuf premiers, a clôturé avec un 7-under 65 et a remporté le Epson Tour Championship par deux tirs. Kim est passée du 15e rang au top 10 de la liste d’argent pour devenir l’un des 10 joueurs à remporter des cartes du LPGA Tour l’année prochaine. … Yuki Inamori a terminé avec un 66 de moins de 6 et a remporté le championnat ACN lors d’un trou en séries éliminatoires contre Young-han Song. Inamori a raté une chance de gagner en temps réglementaire en faisant un bogey le 18. Il a réussi la normale la deuxième fois en séries éliminatoires, et c’était suffisant pour gagner. Song a terminé deuxième pour la troisième fois consécutive sur le Japan Golf Tour. … David Puig, qui a signé avec LIV Golf à la sortie de l’université, a remporté son premier tournoi professionnel dimanche lorsqu’il a clôturé avec un 1 sur 73 pour remporter une victoire fil à fil dans les International Series-Singapour sur le circuit asiatique. Puig a gagné par cinq tirs sur Jaewoong Eom. … Xi Yu Lin a clôturé avec un 6-under 66 et a remporté l’Aramco Team Series-Hong Kong en séries éliminatoires contre Jin Young Ko après que le tournoi ait été écourté à 36 trous en raison d’un typhon. C’était le troisième titre de Lin sur le Ladies European Tour. … Lucas Vacarisas a clôturé avec un 5-under 67 pour une victoire par deux coups au Hopps Open de Provence sur le Challenge Tour en Europe. … Simon Hawkes a clôturé avec un 2 sous 70 et a remporté le WA Open par deux coups sur le PGA Tour of Australasia. … Robin Williams a obtenu un score de 4 sous 68 au tour final pour couronner une victoire par six coups au Fortress Invitational du Sunshine Tour en Afrique du Sud. … Haruka Morita a clôturé avec un 2 sous 70 pour une victoire de deux coups sur Yuka Yasada dans la Stanley Ladies Honda sur la LPGA du Japon.

___

Golf AP : https://apnews.com/hub/golf

Droits d’auteur © 2023 L’Associated Press. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut pas être publié, diffusé, écrit ou redistribué.