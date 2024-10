LUKE, JELLY, KEITH À PARTIR POUR TORTUGA : HITS Daily Double

Luc Combs (photo), Rouleau de gelée et Keith Urbain s’amuseront au soleil lors de l’édition 2025 du Festival de musique de Tortugaqui se tiendra du 4/4 au 6 à Fort Lauderdale, en Floride.

Pour compléter la facture du Faites vibrer l’océan/Nation vivante-les événements produits sont Gary Allan, Rodney Atkins, Marcus Roi, Ludacris, Parker McCollum, Megan Moroney, Shaboozey, Yelawolf et Ezra Ray Hartl’appariement occasionnel de Rayon de sucrec’est Marc McGrath, Mieux qu’Ezrac’est Kévin Griffin et Toniquec’est Emerson Hart.

Les participants peuvent également découvrir les nouveaux venus sur la scène Next From Nashville, notamment Jenna LaMaster, Charlie Worsham et Jade Eagleson.

Depuis son lancement en 2013, Tortuga a fait don de près de 5 millions de dollars pour soutenir les efforts de conservation et de durabilité des océans. Les billets pour le festival de cette année seront mis en vente le 11/1.