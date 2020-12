2020 a été une année difficile et la communauté pro-catch a perdu de nombreux lutteurs pro bien-aimés, y compris le décès tragique de la légendaire La Parka II, Hana Kimura, Shad Gaspard, Jon Huber et des légendes comme Rocky Johnson, Pat Patterson, Road Warrior Animal, et Kamala pour n’en nommer que quelques-uns.

Voici une liste des lutteurs professionnels les plus notables décédés en 2020:

Jon Huber

Jon Huber, populairement connu sous le nom de Luke Harper à la WWE, et Brodie Lee sont décédés à l’âge de 41 ans d’un problème pulmonaire non lié au COVID-19 le 27 décembre, a annoncé dimanche un communiqué officiel de l’AEW sur les réseaux sociaux. Huber luttait plus récemment sous le nom de Brodie Lee pour AEW. Huber s’est fait un nom sur la scène de la lutte indépendante, luttant pour des promotions comme Dragon Gate et Combat Zone Wrestling avant de faire sensation dans la liste principale de NXT et de la WWE en tant que Luke Harper faisant partie de la très populaire famille Wyatt.

Hana Kimura

La lutteuse professionnelle japonaise Hana Kimura est décédée à l’âge de 22 ans en mai de cette année, après avoir publié des images d’automutilation et une note de suicide sur les réseaux sociaux. Kimura avait posté des images d’automutilation sur Twitter avec le message: « Près de 100 opinions franches chaque jour. Je ne pouvais pas nier que j’étais blessé. Je suis mort. Merci de m’avoir donné une mère. C’était une vie que je Je voulais être aimé. Merci à tous ceux qui m’ont soutenu. J’adore. Je suis faible, désolé. Je ne veux plus être un humain. C’était une vie que je voulais être aimé. Merci à tous , Je t’aime, Salut. »

Shad Gaspard

Le corps de l’ancienne star de la World Wrestling Entertainment, Shad Gaspard, qui a été vu pour la dernière fois nager au large de Venice Beach à Los Angeles, a été retrouvé le long du rivage quelques jours plus tard en mai. Les sauveteurs avaient déclaré à la police que Gaspard, 39 ans, avait été balayé par un courant de déchirure le week-end, lorsque les secouristes ont pu retirer son fils de 10 ans de l’eau. Une recherche par des sauveteurs et des plongeurs pour Gaspard s’est avérée infructueuse et il avait été répertorié comme une personne disparue par le département de police de Los Angeles.

La Parka II

Le lutteur mexicain populaire La Parka est décédé en janvier cette année, des mois après une blessure traumatique subie lors d’une cascade dans le ring qui l’a laissé paralysé. La cascade aurait eu lieu à Monterrey, au Mexique, et impliquait La Parka – de son vrai nom Jesus Alfonso Huerta Escoboza – sautant à travers les cordes sur un adversaire à l’extérieur du ring. La Parka a raté et s’est cogné la tête sur un garde-corps, puis le sol. Une intervention chirurgicale vitale a été bientôt effectuée, mais a laissé le lutteur paralysé.

Pat Patterson

Le Temple de la renommée de la WWE et tout premier Champion Intercontinental Pat Patterson est décédé à 79 ans en décembre. Véritable pionnier de l’industrie, Patterson a été lié à de nombreuses «premières» dans le domaine du divertissement sportif tout au long de sa riche carrière, y compris le tout premier règne du titre Intercontinental et la création du Royal Rumble Match. Au cours d’une carrière de six décennies, l’homme de la Renaissance a laissé une marque indélébile sur l’industrie sur le ring, au micro et dans les coulisses.

Animal de guerrier de la route

Le lutteur de la WWE Joe Laurinaitis, plus connu sous le nom de Road Warrior Animal, a soufflé son dernier souffle le 22 septembre à l’âge de 60 ans. La cause de sa mort n’a pas encore été dévoilée. La nouvelle a été confirmée sur le compte Twitter officiel d’Animal. Il disait: «Pour le moment, nous aimerions confirmer le décès de Joseph Laurinaitis alias Road Warrior Animal à l’âge de 60 ans. La famille prévoit de publier une déclaration plus tard dans la journée. En ce moment, nous vous demandons de garder tout le monde dans vos pensées et vos prières.

Kamala

James Harris, connu des fans de la WWE sous le nom de Kamala, est décédé à l’âge de 70 ans. Sous la peinture effrayante du visage de Kamala, Harris de 6 pieds 7 pouces et 380 livres a affronté de grandes stars de la lutte professionnelle, dont Hulk Hogan, The Undertaker et André le Géant au début des années 80. Il terrorisait ses adversaires et ravissait le public dans le Mid-South, la World Class Championship Wrestling, la WCW et la WWE jusqu’en 2006. Harris avait fait ses débuts dans la World Wrestling Federation en juillet 1984, dirigé par l’emblématique Freddie Blassie et a défié Hogan pour le World Heavyweight. Championnat la même année après une série de victoires depuis ses débuts, dont le chef Jay Strongbow.

Rocky Johnson

Le père de Dwayne «The Rock» Johnson, Rocky Johnson est décédé à l’âge de 75 ans en janvier. Rocky était également un lutteur de la WWE et un Hall of Famer et le réseau de divertissement sportif a confirmé la nouvelle sur les médias sociaux. La carrière de Rocky Johnson dans le divertissement sportif a commencé au milieu des années 1960. Il a passé l’essentiel de sa carrière au sein de la National Wrestling Alliance et a ensuite rejoint la World Wrestling Federation dans les années 1980. Il a formé une équipe d’étiquettes avec Atlas connue sous le nom de «Soul Patrol» et est devenu l’une des équipes populaires de l’époque. Rocky a pris sa retraite au début des années 1990, mais a aidé à présenter son fils Dwayne «The Rock» Johnson aux responsables de la WWE. Le fils de Rocky, Dwayne, a adopté le surnom de Rocky. Rocky est venu en aide à son fils après un match à WrestleMania en 1997. The Rock a intronisé son père au WWE Hall of Fame en 2008.

Bob Armstrong

«Bullet» Bob Armstrong, membre du Temple de la renommée de la WWE et patriarche de la légendaire famille de catch Armstrong, est décédé à 80 ans en août. Homme fort et showman à parts égales, Armstrong, qui est né Joseph James à Marietta, en Géorgie, le 3 octobre 1939, s’est révélé être l’un des lutteurs les plus tenaces de la planète pendant les jours territoriaux du divertissement sportif. Il a assuré sa réputation d’homme dur bien avant de mettre les pieds sur le ring, grâce à sa période de service dans le Corps des Marines des États-Unis et à son mandat de sept ans en tant que membre du service d’incendie de Fair Oaks (plus tard dans le comté de Cobb).

Zeus

Tom « Tiny » Lister, connu sous le nom de Zeus dans l’univers de la WWE, est décédé aujourd’hui à 62 ans en décembre. Lister avait montré des symptômes de COVID-19[feminine pendant quelques jours et a finalement été retrouvé insensible dans son appartement de Marina del Rey, en Californie. Zeus est entré pour la première fois dans le cercle carré en face de Hulk Hogan dans le film de 1989 «No Holds Barred». La rivalité s’est étendue au-delà du grand écran, alors que The Human Wrecking Machine a rapidement formé un lien commun avec «Macho Man» Randy Savage dans leur quête commune pour vaincre l’Immortel. Zeus & Savage ont affronté Hogan & Brutus « The Barber » Beefcake dans l’événement principal de SummerSlam 1989. L’un des moments les plus mémorables de Zeus est survenu à Survivor Series 1989 dans le cadre de l’équipe Million Dollar de Ted DiBiase, lorsque The Human Wrecking Machine a eu raison de Le Hulkster dans une impressionnante démonstration de force.

Danny Havoc

La star de la lutte Grant ‘Danny Havoc’ Berkland est décédée à l’âge de 45 ans le 1er juin. Le professionnel américain a lutté pendant plus d’une douzaine d’années et était également connu sous le nom de «The Deathmatch Drunkard». Le match de retraite de Havoc était contre SHLAK en 2017. Un mois plus tôt, l’épouse de Danny Havoc était décédée le 4 avril en raison d’une insuffisance cardiaque. La nouvelle de la mort de Havoc survient quelques jours après la disparition de l’ancienne superstar de la WWE Shad Gaspard.

Howard Finkel

L’annonceur américain vétéran et membre du Temple de la renommée de la WWE Howard Finkel est décédé à l’âge de 69 ans en avril. Surnommé affectueusement «le Fink», Finkel appartenait à Newark, New Jersey et servait de «ressource indispensable» aux bureaux de la WWE pour sa «vaste connaissance de l’histoire du divertissement sportif». Il a été reconnu pour ses slogans tels que «et NNNEEEWWW World Champion!» qu’il a utilisé pour présenter au monde des héros de lutte pendant des décennies. Finkel a également eu son passage dans les batailles sur le ring. Comme le dit le communiqué, Finkel s’est battu contre Harvey Wippleman en 1995 à WWE RAW.

Autres personnalités notables de la communauté pro-catch décédées en 2020:

Adam Bueller, Pampero Firpo, Alex Trebek, Ares el Guerrero, Principe Aereo, Puppet, Bobby Lee, Regis Philbin, Rip Oliver, Ryan Smile, Danny Hodge, Dick Steinborn, Herodes, Steve Casey, Steve Gillespie, Supreme, Sy Sperling, Sylvano Sousa, Johnny Walker, Justice Pain, The Bruiser, Timothy Brooks, Tony Russo, Tracy Smothers, Karsten Beck, Kat LeRoux, Kazuo Sakurada, Kevin Greene, Wayne Bridges, Winona Littleheart, Little Richard, Xavier, Z-Barr, Mike Somaini, Mark Rocco, Mitch Ryder