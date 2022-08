Luke Griskey de Huntley est passé d ‘«horrible» à l’engagement de l’Air Force en trois ans – Shaw Local

HUNTLEY – Le senior Luke Griskey se souvient distinctement de l’amour dur qu’il a reçu il y a trois ans de l’entraîneur de football de première année de Huntley, Brad Aney.

Aney a souvent critiqué les pièces que Griskey avait faites lorsque l’équipe a examiné les vidéos.

“J’étais en fait horrible”, a déclaré Griskey. “Coach Aney se moquait de moi au cinéma tous les jours. Il s’en prendrait à moi. Je ne voulais plus jouer. Je lui ai tendu mes pads, je n’avais plus envie de jouer. Et il ne m’a pas laissé faire. Il a dit: “Tu n’arrêteras pas parce qu’un jour tu seras quelque chose de bien.” J’étais comme, ‘Très bien.’ Je lui ai donné un autre coup.

Heureusement pour Griskey et pour les Raiders, la motivation d’Aney a produit les effets escomptés. Le grand enfant s’y est accroché. Il a grossi et s’est beaucoup amélioré.

Huntley OL Luke Griskey

Griskey (6 pieds 5 pouces, 265 livres) est maintenant un leader sur la ligne offensive de Huntley et s’est engagé à fréquenter l’Air Force Academy à Colorado Springs pour jouer au football. Griskey fréquentera l’école préparatoire de l’académie et jouera pendant un an avant de rejoindre l’Air Force.

“L’année de deuxième année, j’ai bien fait, je tournais à l’université”, a déclaré Griskey. « Ces gars-là m’ont élevé et m’ont appris à vraiment jouer. J’en suis tombé amoureux.”

Griskey a d’autres offres de la Division I de la NCAA, mais est également tombé amoureux de l’Air Force lorsqu’il a visité l’école au printemps.

“Je ne l’avais jamais entendu parler de l’Air Force”, a déclaré l’entraîneur de Huntley, Mike Naymola. “Il est allé là-bas et est tombé amoureux de la culture et de la présence de l’Air Force. Il a dit que c’était ce qu’il voulait faire. Nous avons dit : ‘Vous comprenez la partie engagement là-dedans ?’ Il est comme, ‘Je suis 100% investi.’

«S’il peut y arriver et concourir et traverser la routine quotidienne qu’ils traversent, il va être un bien meilleur homme pour cela. Je suis super excité pour lui. Il s’est engagé deux mois avant la fin de l’école. Il faisait des visites ici et là. L’armée de l’air l’a juste époustouflé.

Griskey a parlé avec ses parents, Timothy et Christy, de l’engagement et de la discipline. Avec l’année de la prépa, Griskey sera engagé pour 10 ans dans l’Armée de l’Air. Il a également deux oncles qui ont servi dans l’armée.

“Le plus important est de savoir comment cela me préparera pour la vie”, a-t-il déclaré. «J’aurai un emploi à six chiffres à la sortie de l’université. Le service a toujours été important dans ma famille, donc ce n’était pas un obstacle majeur. En même temps, je jouerai un grand football.

“C’est un gros engagement. Dix ans, c’est un bon morceau, mais j’ai l’impression qu’avec l’éducation, le football, comment ça va me mettre en place, tout s’aligne.

Griskey avait des intérêts du centre du Michigan, de Fordham, de l’État de San Jose et de l’État de San Diego, entre autres écoles. Il aimait que l’Air Force utilise la triple option, qui peut fonctionner efficacement avec des monteurs de ligne qui ne sont pas aussi lourds.

Aney est fier de la volonté de Griskey d’accepter les critiques comme une motivation pour devenir meilleur.

“Il y a des moments dans la vie où vous allez rencontrer l’adversité, et vous devez choisir de vous y attaquer de front ou de la fuir”, a déclaré Aney. “Comme c’est le cas dans la vie, vous apprenez tellement plus des échecs de la vie que des succès. La dernière chose que vous voudriez faire dans la vie est de penser aux “et si” ou de regretter les “aurait pu être”.

“Ensuite, je lui ai garanti qu’il le regretterait davantage s’il abandonnait que s’il avançait et voyait ce qui l’attendait de l’autre côté de la conquête de l’adversité dans sa vie. Je ne pourrais pas être plus fier de ce que Luke est devenu sur et en dehors du terrain de football. Quiconque a du talent peut devenir quelque chose de grand sur le terrain de football, mais il faut un vrai champion à la fois sur et en dehors du terrain de football pour devenir vraiment spécial. Luke donne l’exemple, non pas parce que quelqu’un regarde, mais parce qu’il a une boussole intérieure qu’il a trouvée qui s’enracine dans l’intégrité et le service communautaire.

Les entraîneurs ont tout de suite vu la taille de Griskey et ont réalisé qu’il pouvait être spécial.

“C’était un gros corps, mais il était maladroit”, a déclaré Naymola. «Il a travaillé sa queue pour devenir fort. C’était une sorte de grosse gaffe, c’est probablement pour ça qu’il s’est découragé. Je me souviens (Aney et Griskey) avoir parlé de la façon dont il a réussi à maintenir le cap.

« (Luke) est un gars très positif. L’année suivante, Luke jouait pour nous au football de réserve universitaire. Il jouait presque d’un niveau. L’année dernière, il est un peu sorti de sa coquille. Il a 6-5 et 260, et vous commencez à susciter un certain intérêt. C’est un ouvrier. Il veut vraiment être bon. Il ne se fait surpasser par personne là-dedans.

Griskey espère faire partie intégrante du rebond de Huntley cette saison après une saison 3-6 en 2021, la première année non éliminatoire des Red Raiders depuis 2014.

Naymola sourit en considérant comment les entraîneurs peuvent motiver Griskey maintenant, bien qu’il doute qu’ils en aient besoin.

“Maintenant, nous avons toujours cela dans notre poche arrière, ‘Vous savez, vous n’allez pas vous en sortir avec ça à l’Air Force'”, a déclaré Naymola.