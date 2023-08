Luke Grimes, star de « Yellowstone », fait le point sur les derniers épisodes alors que la série est diffusée en première

Les fans de « Yellowstone » auront une autre façon de regarder la série western à succès alors que l’émission devrait faire ses débuts en diffusion le mois prochain.

Selon Deadline, CBS commencera à diffuser la première saison de « Yellowstone », qui met en vedette Kevin Costner, le dimanche 17 septembre.

Fin juillet, la star de « Yellowstone », Luke Grimes, a révélé que le casting n’avait pas commencé à filmer la seconde moitié de la cinquième et dernière saison en raison des grèves en cours des scénaristes et des acteurs.

Tournage en attente

« Nous n’avons pas [started filming the second half of season 5] à cause de la grève des scénaristes », a déclaré Grimes, qui incarne Casey Dutton, au magazine People.

Il a ajouté: « Je pense que nous le serions si ce n’était pas pour cela, mais cela prime sur tout. Ils doivent tout régler, puis nous nous en occuperons. »

Bien qu’il ait été annoncé précédemment que la seconde moitié de la cinquième saison serait publiée en novembre, cela semble peu probable en raison de l’état actuel de l’industrie du divertissement.

En juin, le créateur de « Yellowstone » Taylor Sheridan a déclaré au Hollywood Reporter qu’il avait interrompu l’écriture de la seconde moitié de la cinquième saison en solidarité avec les grèves des scénaristes et des acteurs.

« Beau et épique »

La star de « Yellowstone » Kelly Reilly – qui a incarné Beth Dutton au cours des cinq saisons – a récemment partagé ses prédictions sur la fin de la saison cinq de la série bien-aimée. Selon Insider, l’interview a été réalisée avant l’annonce que la saison cinq serait la dernière saison et avant le début de la grève SAG-AFTRA.

« Le thème principal de la protection et du maintien de ce mode de vie dans ce pays est au fond de tout », a déclaré l’actrice lors d’une interview sur la sortie Blu-ray et DVD de « Yellowstone » saison cinq, première partie.

Reilly a poursuivi: « Donc, je ne sais pas dans quelle direction ça va aller, mais nous sommes dans la saison cinq, et qui sait ce qui nous attend. »

Lors de la finale de la saison cinq, elle a déclaré: « Ce sera probablement beau et épique, je ne suis pas sûre que ce sera heureux. »

Au moment de l’interview, Reilly a noté que ses prédictions sur la finale de la saison ne sont que cela, et qu’elle « n’a aucune idée de ce qui va se passer ».

Per Reilly, Sheridan ne partage pas les détails de l’histoire avec les membres de la distribution, ce qui, selon elle, rend le travail sur la série « fascinant ».

« Nous sommes tous en quelque sorte redevables à la vision du conteur, et nous servons l’histoire », a déclaré Reilly. « Qui sait ce qui va se passer ? Je trouve ça excitant en tant qu’acteur. »

« La vie arrive »

Wes Bentley, qui joue le rôle de Jamie Dutton, a déclaré au Hollywood Reporter en juin qu’au milieu de tous les changements d’horaire et des rumeurs de conflit entre Costner et Sheridan, il était ravi que tout cela se termine enfin.

« Ça va me manquer », a-t-il déclaré au Hollywood Reporter dans une nouvelle interview, « mais je vais aussi célébrer sa fin ».

Un gros problème, a-t-il expliqué, est de savoir combien de temps s’est écoulé depuis la dernière émission filmée – le premier épisode de la saison 5 a été tourné il y a un an.

« Jamie reste avec moi », a déclaré Bentley à propos de son personnage. « Je ne veux pas toujours de lui là-bas !… Cela a été délicat cependant, à cause de la durée. À cause de la dynamique . Je ne sais pas ce qu’ils sont. Je suis un peu seul ici. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe. La vie passe et elle dérive un peu. »

Comme ses collègues membres de la distribution, il a déclaré qu’il n’avait aucune idée du moment où le tournage commencerait réellement ni de ce qui se passerait dans les nouveaux épisodes.

« Je n’ai vraiment aucune idée d’où ça va », a-t-il expliqué. « Je n’ai rien vu ni entendu. »

Il a ajouté plus tard : « Je n’ai pas de date de retour. »

Interrogé sur la décision abrupte de terminer le spectacle et s’il l’avait anticipé, il a répondu: « Dans l’ensemble, on ne sait jamais. J’ai assez d’expérience dans ce métier pour savoir que, même quand les choses vont bien… J’ai toujours été préparé pour une version de la fin de l’émission ou je suis hors de propos, ou Kevin décide d’aller faire d’autres choses et il est sorti. Vous connaissez juste le métier et vous vous attendez toujours à ce que la chose la plus folle se produise. Et souvent, c’est le cas.

Drame selon la rumeur de John Dutton

Il y a eu beaucoup de rumeurs dramatiques avant la seconde moitié de la cinquième saison. Le leader de l’émission, Costner, a décidé de s’éloigner de son rôle de John Dutton, ce qui a conduit Paramount à mettre fin à l’émission après la saison cinq.

Dans une interview avec le Hollywood Reporter, Sheridan a déclaré que Costner se concentrait sur l’écriture, la production et la mise en vedette de sa propre saga occidentale de quatre films intitulée « Horizon ». Costner travaille sur cette série de films depuis 35 ans, et il aurait été difficile d’équilibrer « Yellowstone » une fois que « Horizon » était allumé en vert.

« Mon opinion sur Kevin en tant qu’acteur n’a pas changé », a déclaré Sheridan au point de vente en juin. « Sa création de John Dutton est symbolique et puissante … et je n’ai jamais eu de problème avec Kevin que lui et moi ne pouvions pas résoudre au téléphone. Mais une fois que les avocats sont impliqués, les gens ne peuvent plus se parler. autre et commencer à dire des choses qui ne sont pas vraies et tenter de rejeter la faute sur la façon dont la presse ou le public semble réagir. Il a pris beaucoup de cela sur le menton et je ne sais pas si quelqu’un le mérite. Son film semble être une grande priorité pour lui et il veut changer d’orientation. J’espère bien [the movie is] ça vaut le coup – et que c’est un bon. »

Sheridan a poursuivi: « Je suis déçu. Cela tronque la fermeture de son personnage. Cela ne le modifie pas, mais cela le tronque. »

Il a laissé entendre au point de vente qu’il n’avait jamais prévu que le personnage de Costner se rende à la fin de la série, donc son scénario original est resté inchangé. Sheridan a déclaré que même s’il avait interrompu la finalisation de la cinquième saison en raison de la grève des scénaristes et des acteurs, il prolongerait le nombre d’épisodes pour conclure la série s’il en avait besoin.

« Si je pense qu’il faut 10 épisodes pour conclure, ils m’en donneront 10 », a déclaré Sheridan. « Ce sera aussi long qu’il le faudra. »

D’accord, d’accord, d’accord

Alors que « Yellowstone » se prépare pour sa finale, Matthew McConaughey a été choisi pour un spin-off.

Le président et chef de la direction de Paramount Media Networks, Chris McCarthy, a confirmé dans une interview avec le Hollywood Reporter que l’acteur de 53 ans est aligné pour jouer dans une série d’extension se déroulant dans l’univers « Yellowstone ».

« Grâce à l’esprit brillant de Taylor Sheridan, nous travaillons toujours sur les extensions de franchise de ce monde incroyable qu’il a construit », avait précédemment déclaré un porte-parole de Paramount Network à Fox News Digital en février.

Le réseau a ajouté : « Matthieu McConaughey est un talent phénoménal avec qui nous serions ravis de nous associer. »

S’exprimant sur le casting de McConaughey dans un spin-off, Sheridan a déclaré au Hollywood Reporter : « Il semble être un candidat naturel. »

« Nous avons eu quelques conversations au fil des ans et avons craché quelques idées », a-t-il poursuivi. « Puis il a commencé à regarder Yellowstone et y a répondu. Il était comme, ‘Je veux faire ça.’ Et par « ça », il voulait dire plonger dans un monde brut se heurtant au monde moderne. Et puis j’ai dit: ‘Mon pote, on peut le faire.’ «