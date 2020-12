Luke Goss sait ce que c’est que de tout perdre.

Pour une courte fenêtre à la fin des années 1980 et au début des années 90, aux côtés de son frère jumeau Matt, il était l’une des plus grandes pop stars du monde. Jusqu’à ce que soudainement il ne l’était plus.

L’histoire de Bros et le chemin de la guérison des frères était bien détaillé dans le documentaire primé After The Screaming Stops, sorti en 2018. Depuis ses jours de folie pop, Luke Goss a continué à se réinventer à Hollywood, avec des films comme Blade II et Hellboy II parmi les dizaines de crédits d’acteur qu’il a décrochés.

Image:

Bros, son groupe avec son frère jumeau Matt, était énorme à la fin des années 1980



Image:

Les frères ont figuré dans le deuxième single de Band Aid aux côtés d’artistes tels que Kylie Minogue et Jason Donovan en 1989



Aujourd’hui, il est le personnage principal d’un film de Noël britannique, The Loss Adjuster, sur un homme qui est « brisé » et « à sa limite absolue émotionnellement, financièrement, à tous les niveaux », dit Goss. C’est un personnage auquel il peut «énormément» s’identifier.

« Je suis maintenant un défenseur de la franchise, je suis un avocat maintenant [for] transparence », dit-il à Sky News dans une interview Zoom de Los Angeles.« Cela fait assez longtemps que les gens se sentent un monstre dans la pièce pour ressentir de la douleur, ils sont un monstre dans la pièce pour être très sensible ou avoir émotions qui sont attachées à la surface de leur peau. Ouais, je peux comprendre. J’ai eu de belles choses dans ma vie, j’ai tout perdu, je l’ai récupéré, j’ai dû travailler. «

Après s’être taillé une carrière d’acteur, Goss a déménagé à Los Angeles il y a quatre ans pour vraiment y arriver, prenant trois ou quatre auditions par jour, dit-il. Il était déterminé, mais seul.

« Il y a quelques nuits ou deux solitaires là-bas. Mais je pense que c’est ce qui nous unifie … nos luttes », dit-il. « Je pense que ce rôle a de très nombreuses opportunités à mettre en corrélation avec ma vie – l’amour, les finances, la lutte, le dépassement. »

Passer par «tout ce qui précède» en tant qu’homme célèbre était difficile, dit Goss. « Mais la célébrité est vraiment… parfois elle exacerbe l’intensité, mais c’est toujours la même version de ce que tout le monde vit. »

Dans son nouveau film, Goss joue le rôle de l’expert en sinistres d’assurance Martin Dyer, dont la femme (jouée par Kym Marsh de Coronation Street) le quitte alors qu’il fait face à des difficultés financières, et la semaine avant Noël pour démarrer. Le titre ne crie pas exactement de bonnes vibrations festives, mais c’est le but, dit Goss. Et bien sûr, sa perte est plus que de simples chiffres sur une feuille de calcul.

Image:

Kym Marsh de Coronation Street et l’ancienne star d’EastEnder et du Spandau Ballet Martin Kemp (ci-dessous) jouent également dans The Loss Adjuster



Une fois que son personnage a été mis à nu – métaphoriquement et littéralement – « il a réalisé qu’il y avait une opportunité », dit-il.

« Ceux qu’il aime le laissent tomber, il n’a pas les moyens de subvenir à ses besoins. Il a peur, il est fatigué, il est brisé. Mais l’histoire est de retrouver l’estime de soi, peut-être en se redressant un peu, même à travers tout ce poids sur vos épaules, on peut en quelque sorte se retrouver.

« Et si cela arrive, alors peut-être [you] même tomber dans l’amour, ce qui, franchement, est la seule raison pour laquelle nous sommes tous ici. Je veux dire que. Je ne pense pas que ce soit de l’argent, je ne pense pas que ce soit notre travail, je ne pense pas que ce soit quoi que ce soit [else]. «

Le film a cette qualité britannique typique de fusion de la tristesse et de la comédie, dit Goss.

« Tout le monde ne le fait pas très bien, mais je pense que les Britanniques sont brillants dans ce domaine. Cette histoire est celle-là et elle est assez opportune …

«Noël est parfois une période qui peut apporter plus de joie ou qui peut exacerber la solitude ou la lutte, parce que vous pensez, wow, alors que tout le monde dit« oui », vous êtes assis là à vous demander comment allez-vous payer la facture de gaz. «

The Loss Adjuster met également en vedette Martin Kemp, Lorna Fitzgerald et Dame Joan Collins, ainsi que Goss et Marsh. Il a été filmé avant la pandémie, donc sans les restrictions auxquelles les plateaux de cinéma ont dû s’habituer en 2020.

«Il était toujours prévu que ce soit une sortie en 2020 pour Noël, mais aucun d’entre nous n’avait d’idée [that it] serait tellement pertinent « , dit Goss. » Je veux dire, qui l’a vu venir, aucun de nous. Mais je pense que c’est une histoire assez intéressante car ce n’est pas un film de Noël aussi brillant que d’habitude. «

Image:

Les frères ont réformé Bros et sont apparus dans un documentaire racontant leur histoire en 2018



Image:

À leur apogée, ils ont même rencontré la princesse Diana



Cela ne commence peut-être pas de façon étincelante, mais une bonne chose à arriver à Martin Dyer est une fiancée avec la veuve amoureuse de Collins, Margaret Rogerton-Sykes.

Goss parle très bien de Dame Joan.

«Elle est dans le métier depuis si longtemps et depuis une époque où le professionnalisme est très attendu – les lignes, l’étiquette, la façon dont elle communiquait», dit-il.

« Vers la fin de la journée, nous avons fait [a] scène de gui où elle m’embrasse… J’avais été dans le personnage toute la journée, elle avait été dans le personnage toute la journée, et nous savions qu’après ce plan, nous étions enveloppés. Donc, c’était tous des câlins et de l’amour et, vous savez, ce stoïcisme qu’elle a dans son personnage s’adoucit soudainement et ce n’était que des câlins.

«J’étais très excitée de pouvoir jouer ce jour-là. Et elle était tout et plus que j’avais espéré et franchement, plus que les jeunes mâles là-bas. Elle est comme, ‘nous sommes ici pour travailler’.

« Certainement en tant que productrice moi-même et réalisatrice, j’adorerais travailler à nouveau avec elle. Elle apporte définitivement une ambiance et un glamour et aussi une qualité de star à mettre en scène. »

:: Abonnez-vous au podcast Backstage sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

En dehors du jeu d’acteur, Goss a un certain nombre de projets en cours. Il peint, produit un film et sort également de la musique en tant qu’artiste solo. Et il semble que la pandémie l’ait rendu encore plus reconnaissant pour les bonnes choses de sa vie.

«De l’art, de la musique, des films, autant que je peux faire juste pour continuer à apporter des choses aux gens qui m’ont soutenu pendant 30 ans, ce qui, vous savez, je veux juste continuer à faire ce que je peux», dit-il. « Je suis tellement reconnaissant, je suis tellement reconnaissant pour le soutien que j’ai. J’en suis tellement conscient, cela me semble juste très vivant. Je ne sais pas, je veux juste leur donner un grand, grand étreinte, si je pouvais. «

Il y a aussi, dit-il, 30 ans depuis leur dernier album studio, un nouveau disque Bros est en route en 2021.

« Nouvel album de Bros l’année prochaine, c’est garanti », dit-il. « Matt et moi en parlions longuement il y a quelques jours. Il a ses trucs en solo et les miens, c’est une occasion parfaite de les réunir et de faire l’album définitif de Bros. Parce que franchement, musicalement, j’en suis super fier. journées. »

The Loss Adjuster est maintenant disponible dans certains cinémas britanniques, et également disponible sur DVD et à la demande