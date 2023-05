Luke Getsy pense que Justin Fields a des années-lumière d’avance sur ce qu’il était il y a un an – Shaw Local

Les Bears ont fait preuve de diligence raisonnable avec les quarts lors du repêchage de la NFL 2023. Ils ont dû le faire lorsqu’ils ont commencé l’intersaison avec le premier choix au repêchage.

Mais en échangeant le choix n ° 1 à la Caroline en échange du receveur DJ Moore, le choix n ° 9 au total, plus une poignée de choix supplémentaires, le directeur général Ryan Poles a clairement indiqué que l’organisation était derrière le quart Justin Fields en 2023.

Pour le coordinateur offensif Luke Getsy, cela n’a jamais été aussi simple que de comparer Fields à Bryce Young de l’Alabama ou à CJ Stroud de l’Ohio State. Getsy a beaucoup plus d’informations sur son année de travail avec Fields qu’il n’en aura jamais avec une recrue sortant de l’université.

« Je ne pense pas vraiment que ce soit des pommes avec des pommes dans ce sens », a déclaré Getsy.

Polonais ne plaisantait pas lorsqu’il a dit qu’il devrait être «époustouflé» par un QB recrue afin d’en rédiger un avec le choix n ° 1 au classement général. Échanger le choix a toujours semblé être le résultat le plus probable. Matt Eberflus et son équipe d’entraîneurs ont investi tellement de temps et d’énergie dans Fields en 2022. Oui, le jeu de passes était le pire de la ligue, mais Fields a montré des éclairs de potentiel – tout en établissant des records en tant que rusher – et son casting de soutien au receveur était faible.

Remplacer Fields par une recrue aurait signifié repartir de zéro au poste de QB. Les Bears n’étaient pas disposés à faire cela.

« La façon dont l’équipe a vu [Fields] à l’endroit où il était à cette époque l’an dernier, à l’endroit où il est maintenant, je pense qu’il est juste à des années-lumière d’où il était », a déclaré Getsy. « J’ai l’impression qu’il a encore beaucoup à faire pour progresser. Nous sommes donc ravis d’essayer de tirer le meilleur parti de lui et de continuer à travailler là où nous pensons qu’il peut aller.

La saison 2023 sera un véritable test pour le quarterback de 24 ans. Après la saison prochaine, les Bears devront décider s’ils souhaitent prolonger l’option de cinquième année sur son contrat de recrue (ce qui le maintiendrait à Chicago jusqu’en 2025). Ce qui se passera la saison prochaine contribuera grandement à déterminer ce qu’ils décideront.

Les Polonais ont ajouté Moore au receveur. Il a ajouté une autre passe serrée attrapant Robert Tonyan. Il a ajouté un nouveau tacle droit de départ à Darnell Wright avec un choix de première ronde.

« Chaque fois que vous pouvez être avec quelqu’un et garder cette cohérence, il y aura de la croissance », a déclaré Getsy. « Il a beaucoup plus de croissance devant lui. »

L’entraîneur du quart-arrière des Bears, Andrew Janocko, estime que le confort de Fields dans le système a augmenté au cours de la saison 2022. Il pense que Fields a mieux anticipé les choses au fil de la saison.

« Vous regardez le deuxième match de Green Bay [in December] du premier match de Green Bay [in September] et vous pouvez voir certaines des choses qui cliquent pour lui et comment il se sentait mieux avec des concepts qu’il n’avait peut-être pas au début de l’année », a déclaré Janocko.

Les Bears retrouveront le receveur Darnell Mooney en pleine santé après une blessure à la cheville qui a mis fin à la saison en novembre dernier. Ils auront une intersaison complète pour que le receveur Chase Claypool se familiarise avec l’attaque et avec Fields. Ils auront bien sûr Moore dans le mix.

Getsy aime que Moore ait joué avec plusieurs quarts différents en Caroline. Il a totalisé 5 201 verges sur réception en cinq saisons avec de nombreux QB différents – Cam Newton, Kyle Allen, Teddy Bridgewater, Sam Darnold et Baker Mayfield, pour n’en nommer que quelques-uns. En théorie, il ne devrait avoir aucun problème à entrer dans cette offensive des Bears et à être un meneur de jeu électrique.

« Vous pouvez dire qu’il n’est pas vraiment déconcerté par la nouvelle, ce qui va être vraiment bien », a déclaré Getsy. « Une fois que ces deux-là peuvent communiquer entre eux – langage corporel, communication verbale rapide et tout ça – tout cela s’améliorera au fur et à mesure que nous avancerons. »

Les Bears ne sont pas encore retournés sur le terrain d’entraînement. Les activités d’équipe organisées commencent plus tard ce mois-ci. Ces pratiques facultatives seront la première occasion de voir Fields et Moore sur le terrain ensemble. Il reste encore un long chemin à parcourir avant la semaine 1.

Mais les Bears sont satisfaits des ingrédients qu’ils ont ajoutés à cette attaque. Le vrai travail acharné – rassembler tout cela – ne fait que commencer.