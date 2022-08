Luke Getsy croit que Cole Kmet peut être une « rock star » – Shaw Local

LAKE FOREST – Cole Kmet avait les mains sur les genoux. L’ailier rapproché des Bears de troisième année a été poussif vendredi.

“C’était probablement l’entraînement le plus difficile auquel j’ai participé”, a déclaré Kmet après l’entraînement au Halas Hall. “Ce n’est pas une blague.”

L’entraîneur-chef des Bears, Matt Eberflus, tient parole. Les Bears courent. Il ne s’agit pas tant de courir des sprints comme dans les films, mais de courir entre les périodes d’entraînement et de jouer à un rythme élevé pendant ces périodes d’entraînement.

“C’était une pratique profonde avec beaucoup de jeux”, a déclaré le coordinateur offensif Luke Getsy. «Je pense que nos gars se sont un peu fatigués vers la fin de cette chose, et l’exécution a chuté. Mais je pensais où nous en étions dans la première moitié de l’entraînement, c’est là que nous devons aller.

Tout est un travail en cours en ce moment. Peu de places sur la liste sont sécurisées. Getsy était ravi de revenir en arrière et de regarder le film d’entraînement et de voir quels joueurs pouvaient gérer le rythme et lesquels ne le pouvaient pas.

L’attaque a encore beaucoup à faire, mais ce qui est clair, c’est que les deux principales cibles du quart-arrière Justin Fields sont très certainement le receveur Darnell Mooney et Kmet. Ces trois jeunes joueurs ont passé beaucoup de temps à s’entraîner ensemble pendant l’intersaison.

Il y a beaucoup de questions concernant qui sera le receveur n ° 2 derrière Mooney, mais en réalité, la cible n ° 2 sera très probablement l’extrémité serrée de Lake Barrington.

“Il doit s’améliorer dans à peu près tout, car je pense qu’il est sur le point, en ce moment, d’amener son jeu à un autre niveau”, a déclaré Getsy. “J’espère donc qu’au moment où nous aurons traversé ce camp, il sera prêt à être une rock star pour nous, car nous aurons besoin de lui.”

Kmet a capté 60 passes pour 612 verges la saison dernière. Il est devenu le meilleur bout serré de l’équipe, et sa connexion avec Fields ne fera que s’améliorer avec une intersaison complète ensemble.

Kmet a déclaré vendredi qu’il était vraiment à l’aise dans sa compréhension de l’attaque de Getsy et dans sa capacité à lire les couvertures de la défense. Cela lui a permis de jouer vite. Kmet a été l’une des cibles préférées de Fields, en particulier dans le trafic au milieu de la défense.

Mooney a remarqué que Kmet faisait beaucoup de bruit sur le terrain.

“Je ne pense pas qu’il ait encore perdu un représentant en tête-à-tête”, a déclaré Mooney. “Il possède, comme, ‘Je suis prêt à faire savoir à tout le monde qui je suis.’ Il l’allume définitivement.

Des exercices individuels contre les arrières défensifs et les secondeurs ont donné à Kmet l’occasion de tester certaines des nouvelles compétences de son arsenal. Il passe beaucoup de temps à se concentrer sur les détails de ses sorties et de ses parcours.

“J’ai de nombreuses occasions d’essayer ces différents outils, et c’est vraiment excitant”, a déclaré Kmet. « Je n’ai pas peur de sortir et d’essayer des trucs. Cela ne fonctionnera peut-être pas tout le temps, et ce n’est pas grave, mais je suis d’accord d’échouer ici ou là juste pour voir comment cela fonctionne.

Présence: Le demi de coin des Bears Kyler Gordon, le demi de coin Kindle Vildor, le demi de coin Duke Shelley et le lanceur de passes Robert Quinn ne se sont pas entraînés vendredi. Gordon, Vildor et Shelley étaient présents sur la touche. Quinn ne l’était pas. Tous les quatre avaient été des participants réguliers plus tôt dans la semaine. Le demi de coin Thomas Graham Jr. (ischio-jambiers), le centre Lucas Patrick (main) et le plaqueur Teven Jenkins (non divulgué) n’étaient pas présents.

L’ailier serré recrue Chase Allen et le plaqueur défensif vétéran Angelo Blackson sont retournés à l’entraînement après s’être absentés plusieurs jours.

Pendant l’entraînement, la plaqueuse Julie’n Davenport a semblé souffrir d’une blessure à la jambe. Il a quitté le terrain par ses propres moyens avec l’entraîneur.

Mise à jour de Jenkins : Jenkins reste sur la touche avec une blessure non divulguée, alors même que le réseau NFL a rapporté la semaine dernière que l’équipe cherchait potentiellement à l’échanger. Si Jenkins fait vraiment face à une blessure, il manque un temps d’entraînement précieux.

Getsy a déclaré vendredi que Jenkins avait été attentif lors des réunions et que le tacle de deuxième année était « all in ».

“Quand il reviendra, c’est quelqu’un de super talentueux, qui devrait intervenir et, espérons-le, il profite des opportunités qu’il va avoir”, a déclaré Getsy.

Jenkins ne s’est pas entraîné depuis le 27 juillet.

Transactions: Les Bears ont renoncé au demi défensif Jon Alexander et au joueur de ligne défensive Auzoyah Alufohai et ont signé deux agents libres vétérans : le joueur de ligne défensif Trevon Coley et le demi de coin Davontae Harris.

Choix de repêchage de cinquième ronde des Bengals en 2018, Harris a participé à 36 matchs de la NFL en quatre saisons, dont neuf départs, lors de séjours avec cinq équipes différentes.

Coley n’a pas été repêché de Florida Atlantic en 2016. Il a disputé 44 matchs en carrière, faisant 31 départs, pour trois équipes différentes. En tant que membre des Titans la saison dernière, Coley a raté toute la saison en raison d’une blessure au pied. Il n’est pas apparu dans un match de la NFL depuis 2020.