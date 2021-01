Il est la star de The Pembrokeshire Murders – qui a attiré sept millions de téléspectateurs lors de sa première nuit de lundi.

Mais l’acteur Luke Evans a dû attendre plus d’une décennie avant de devenir un acteur majeur. Et même maintenant, avec des offres régulières de films à gros prix, il préfère faire des émissions de télévision dans son Pays de Galles bien-aimé par rapport aux films hollywoodiens.

Evans incarne le surintendant détective Steve Wilkins dans la série ITV qui tente de condamner John Cooper du double meurtre. Le policier Wilkins a déménagé à Scotland Yard avant de retourner au Pays de Galles pour travailler.

Mais en parlant de sa carrière, Evans a déclaré: «Je pense que je vais avoir quelques années galloises à venir, ce qui est génial. Je suis très fier du Pays de Galles et de ma maison et des gens que j’ai admirés comme un enfant et de ceux qui ont très bien fait pour eux-mêmes.

«C’est une ville proactive de Los Angeles et quand j’y vais, c’est toujours pour le travail. J’ai beaucoup de réunions et des choses se font là-bas avec les chefs de studio et les acteurs du casting et beaucoup de mes amis sont là aussi. Mais j’ai hâte de monter dans l’avion pour rentrer à la maison et avoir des haricots sur des toasts à mon retour. C’est pourquoi je n’ai jamais fait le saut vers l’Amérique à long terme.

«Qu’est-ce que le gallois chez moi? Je viens d’un milieu très ouvrier. Mon père était constructeur, il est maintenant à la retraite. Ma mère était une femme de ménage. Toute ma famille travaillait dans des usines et des chantiers. Voilà qui nous sommes. Il y a une vraie authenticité chez les gens car ils n’ont rien à montrer.







«Il y a beaucoup de gens qui conduisent ces gros Range Rover à Los Angeles et des voitures de sport et vivent dans ces grandes maisons, mais ils n’en possèdent pas. Tout est en location. C’est faux et il y en a beaucoup à Los Angeles et cela me dérange vraiment.

«L’argent ne vous rend tout simplement pas heureux. Ce sont les personnes avec lesquelles vous vous entourez.

Evans a grandi dans une famille de témoins de Jéhovah dans la petite ville d’Aberbargoed, dans le sud du Pays de Galles, et a utilisé ses 15 £ par semaine de revenus en travaillant à River Island pour acheter des cours de chant et a quitté la maison à l’adolescence.

Mais ce n’est qu’après plus de dix ans de chant et de théâtre qu’il s’est tourné vers le théâtre puis finalement le cinéma.







S’exprimant sur le podcast Table Manners, il a ajouté: « J’ai déménagé à Cardiff quand j’avais 16 ans et j’ai commencé à avoir des cours de chant et c’est à ce moment-là que j’ai pensé que je pouvais faire carrière dans le théâtre musical. J’ai gagné une bourse et j’ai réalisé que je pouvais le faire. pour gagner sa vie.

«Je pense qu’il y avait des moments dans les 10 premières années de ma carrière musicale que je voulais voir pour une série télévisée, un feuilleton ou une publicité.

«C’est toujours très bizarre que cela m’est arrivé à 30 ans après 10 ans de carrière.

« C’était un film de Warner Bros et cela a aidé à ouvrir plus de portes. »

The Pembrokeshire Murders continue sur ITV ce soir à 21 heures ou est disponible pour regarder en entier sur ITV Hub.