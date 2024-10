Luke Evans « ne peut pas penser à d’autres acteurs gays jouant des rôles machistes »

Luke Evans est surpris qu’il n’y ait pas plus d’acteurs gays jouant le genre de rôles machistes à l’écran qui ont fait de lui une star hollywoodienne.

Dans une interview avec Le Gardien journall’acteur gallois a partagé qu’il avait réalisé pour la première fois qu’il avait brisé l’un des plafonds de verre d’Hollywood lorsqu’il a été choisi pour jouer des rôles machistes, notamment Le Hobbit et le Rapide et furieux franchise, et le militant et acteur gay Ian McKellen (Gandalf dans Seigneur des Anneaux) lui a dit : « Ooh regarde-toi, tu vas être une grande star du butch ! »

Evans a déclaré à propos du commentaire de McKellen : « Il était conscient du terrain sur lequel je marchais. J’espérais juste que cela irait plus loin qu’il ne l’a fait.

Evans tourne actuellement une série télévisée intitulée Crimineldans lequel il joue un homme dur et hétéro, et on lui a demandé s’il pouvait penser à d’autres acteurs gays qui joueraient le même rôle ? Il a répondu non et a ajouté dans la même interview :

Il a ajouté : « Je pensais il y a plus de dix ans que vous ne resteriez pas seul longtemps. Bien sûr, il y a beaucoup d’acteurs gays, mais pour jouer les rôles que je joue, je ne pense pas qu’il y en ait beaucoup.