Luke Evans n’a jamais voulu cacher sa sexualité à Hollywood.

Dans une nouvelle interview avec Attitude, le La belle et la Bête L’acteur a déclaré avoir été surpris par les rumeurs selon lesquelles lui, un homme ouvertement gay, tentait de retourner dans le placard afin de protéger ses perspectives de carrière.

« C’était la dernière chose que j’avais, parce que tout ce que j’ai donné au monde. Ma carrière était publique, j’ai été photographié, et tout ça. Ma vie personnelle est devenue la dernière chose que j’avais, a expliqué Evans au « De plus, ce qui était étrange, c’est que lorsque les gens découvraient que j’étais gay, il y avait beaucoup d’articles et de trucs écrits disant que je le cachais, et je ne l’étais pas. »

Il a partagé qu’il avait quitté sa maison très religieuse au Pays de Galles à 16 ans afin de rechercher l’acceptation.

«Je voulais juste me connecter et je voulais prendre le téléphone et dire: ‘Tu te rends compte que j’ai quitté la maison à 16 ans parce que j’étais gay?’ Je suis allé au monde quand j’étais enfant, parce que je devais le faire. Je suis fier et heureux, et j’ai vécu une très grande vie dont je suis super content. Et je n’ai jamais eu honte », a-t-il ajouté. «Et maintenant, tout d’un coup, j’étais traité de cette manière et c’était un moment effrayant parce que j’étais, comme, oh mon Dieu, c’est horrible. Ce n’est pas vrai. Rien de tout cela n’est vrai.