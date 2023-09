Luke Donald apaisé par la nature « pure » de la Ryder Cup qui l’élève au-dessus de la faille du LIV

Luke Donald, le capitaine européen, estime que le « sport pur » de la Ryder Cup signifie qu’elle se situe bien au-dessus de la controverse qui a dominé le golf ces derniers temps.

La création de LIV Golf, avec ses litiges juridiques, a été le sujet de discussion du sport ces derniers temps. Alors que le DP World Tour, le PGA Tour et le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite – qui soutient LIV – ont annoncé des plans pour la paix en juin, le monde du golf reste un endroit très instable.

Les icônes européennes de la Ryder Cup Sergio García, Lee Westwood et Ian Poulter seront absents de l’événement à Rome le week-end prochain après leur passage à LIV. Donald a remplacé Henrik Stenson en tant que capitaine après que le Suédois ait été limogé de son rôle pour avoir rejoint le circuit rebelle.

Donald est catégorique, le thème changera lorsque l’Europe et les États-Unis s’affronteront en Italie. « Je pense que les Ryder Cups ont toujours été plus grandes », a déclaré l’ancien numéro 1 mondial. « Certainement rien à voir avec des intérêts personnels. C’est tout le contraire. Il s’agit toujours d’avoir quelque chose de plus à jouer, quelque chose de plus que soi-même. Vous jouez pour d’autres personnes, pour vos coéquipiers, pour représenter vos familles, pour représenter d’où vous venez. Tout ça.

« Je l’ai dit à maintes reprises, ce sont de véritables facteurs de motivation intrinsèques. C’est pourquoi vous voyez les émotions fortes que vous ressentez lors de la Ryder Cup parce que c’est du sport pur, pur, avec toutes les autres choses supprimées. La Ryder Cup sera toujours au-dessus de tout ça.

Les joueurs ne sont pas payés pour participer aux Ryder Cups. Donald a fait un effort conscient tout au long de son mandat de capitaine pour éviter les joutes verbales avec toute personne attachée au LIV, préférant plutôt se laisser guider strictement par les règles et règlements de son Tour. L’Europe cherche à venger une défaite record de 19-9 à Whistling Straits en 2021.

Le sentiment de Donald concorde avec celui de Rory McIlroy. « J’ai l’impression que cette Ryder Cup est un peu comme le 150e Open à St Andrews l’année dernière, où tout ce bruit a disparu pendant les quatre jours où nous jouions », a déclaré le Nord-Irlandais.

« Il y a certains tournois dans notre jeu qui sont plus grands et plus importants que tout ça et évidemment la Ryder Cup est tout en haut de la liste. En fin de compte, il s’agit de compétition, de sport et de compétition au plus haut niveau. C’est exactement ce qu’est la Ryder Cup.

Donald pourrait avoir une légère inquiétude quant à la forme de Robert MacIntyre après que l’Écossais, qualifié automatiquement pour l’équipe européenne, ait complètement raté le cut à Roland-Garros vendredi. MacIntyre a réalisé des rondes de 71 et 77 lors de son dernier tournoi avant de se présenter à Rome. Neuf bogeys et deux doubles bogeys ont scellé le sort de MacIntyre au Golf National.