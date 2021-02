Luke Combs s’excuse pour l’utilisation passée du drapeau confédéré

Des adeptes sur les réseaux sociaux ont souligné que lorsque la star de la country est apparue dans le clip de Ryan Upchurch « Puis-je obtenir un hors-la-loi » en 2015, il était devant un drapeau confédéré. Il utilisait également une guitare acoustique qui avait un autocollant du drapeau confédéré dessus.

« Au fur et à mesure que je grandissais dans mon temps en tant qu’artiste et que le monde avait radicalement changé au cours des cinq à sept dernières années, je suis maintenant conscient de la douleur que cette image peut être », a déclaré Combs mercredi. « Je ne voudrais jamais être associé à quelque chose qui fait tant de mal à quelqu’un d’autre. »

Ses remarques ont été faites lors d’une conversation avec la chanteuse Maren Morris et la modératrice Ann Powers sur « la responsabilité et l’avenir de la musique country » pour le séminaire annuel de la radio country. Les trois ont également discuté de l’utilisation par la star de la musique country Morgan Wallen d’une insulte raciale.

Au cours de la conférence, Combs a déclaré qu’il espérait «apprendre» et «aller mieux» à l’avenir.

« Je sais que je suis un membre très visible de la communauté de la musique country en ce moment », a déclaré Combs. « Et je veux utiliser cette position pour de bon, et dire que les gens peuvent changer et que les gens veulent changer, et je fais partie de ces personnes qui essaient. »