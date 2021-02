Luke Combs s’excuse pour l’utilisation passée des images du drapeau confédéré

Chanteur country Luke Combs s’excuse pour son utilisation précédente des images du drapeau confédéré.

L’artiste de 30 ans a participé à un événement de séminaire de radio country le mercredi 17 février, où il a discuté avec un autre chanteur. Morgan WallenLa récente controverse sur la vidéo le montrant en utilisant le N-mot.

Luke a déclaré au modérateur et critique de NPR Ann Powers et participant Maren Morris qu’il a lui-même changé au fil des ans. Il a évoqué le fait qu’il a utilisé le drapeau confédéré dans les photos précédentes et dans le clip de 2015 pour Ryan Upchurchla version de sa chanson « Can I Get an Outlaw. »

« Il n’y a aucune excuse pour ces images », a déclaré Luke, par abc. «Je pense qu’en tant que jeune homme, c’étaient des images que j’ai associées pour signifier autre chose. Je suis maintenant conscient de la douleur que cette image peut être pour quelqu’un d’autre. Je ne voudrais jamais être associé à quelque chose qui fait tant de mal à quelqu’un autre. »