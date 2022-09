Luke Combs rembourse les jeunes fans qui ont acheté leurs propres billets pour son spectacle

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Luke Combs a remboursé deux enfants qui ont travaillé dur pour assister à l’un de ses concerts.

Bo Fenderson, 12 ans, et son ami Tanner ont empilé cinq cordes de bois afin de payer leurs propres billets pour le concert de Bangor, dans le Maine, a rapporté WABI-TV.

“Nous avons gagné 100 dollars en empilant 5 cordes de bois, acheté deux billets Luke Combs. Mec, ça sonne bien. Nos pères ont juré que c’était une perte de temps, oh mais ils avaient tort. Aujourd’hui, c’est mon 12e anniversaire, oh Seigneur quand il pleut verse », lit-on sur la pancarte de Fenderson.

Combs a repéré le panneau lors de son émission du vendredi soir et a sorti 140 $ de son portefeuille pour rembourser les enfants pour leurs billets.

LUKE COMBS PAYE LES FRAIS FUNÉRAIRES DE 3 HOMMES DU MICHIGAN MORTS AU FESTIVAL DE MUSIQUE

“Combien coûtaient vos billets ? 100 $ ? 200 $ ? Vous avez tous payé 200 $, cent dollars chacun”, a-t-il déclaré. “Oh mon Dieu, je n’ai que 140 $ ici. Vous voulez tous ça, remboursez-vous. Je vais vous en donner plus.”

L’interprète de “Beautiful Crazy” a invité les enfants à venir traîner dans les coulisses après le spectacle.

“J’ai pensé que c’était plutôt cool de le voir marcher vers nous”, a déclaré Tanner au point de vente.

“Il est venu vers nous et nous avons pu le rencontrer. J’ai trouvé ça vraiment cool”, a ajouté Bo.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

La mère de Bo a déclaré à WABI-TV que Combs était un “grand modèle” pour les enfants.

“C’est un excellent modèle pour prendre le temps de le faire, et vraiment reconnaître ce qu’ils ont fait”, a déclaré Desiree au point de vente. “Ce n’est pas seulement Luke, c’est aussi le reste du personnel qui a rendu cela possible et s’est fait un devoir de venir nous trouver, nous et les garçons, et de tenir la promesse qu’il leur avait faite. Je pense que pour toutes les sœurs, les cousins ​​et les amis qu’ils ont tous appris une leçon précieuse.”

“Je pense juste que c’est vraiment une chose incroyable pour lui d’avoir fait cela pour renforcer les leçons que nous essayons d’inculquer à nos enfants”, a également déclaré la mère de Tanner, Justine, à la chaîne de télévision. “Ils sont partis en connaissance de cause, et le rendre aussi grand est incroyable. C’est tellement réconfortant.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Combs a également remboursé tous les billets pour son spectacle du samedi soir à Bangor après avoir rencontré des problèmes vocaux.

La star de la musique country “a annoncé qu’il allait encore se produire mais, à cause de l’état de sa voix, il ne se sentait pas capable de faire un vrai show”, a rapporté la radio B98.5.

“A cause de cela, il allait rembourser l’argent que les spectateurs avaient payé pour les billets du spectacle”, a déclaré le point de vente. “Visiblement bouleversé par la situation, il a expliqué qu’il comprenait que le coût d’aller à un concert allait bien au-delà de ce qui était payé pour les billets. Pour beaucoup de gens, il y a des chambres d’hôtel, des dîners, des baby-sitters, de l’essence, etc. Remboursement du prix de les billets étaient, dans son esprit, le moins qu’il puisse faire.”