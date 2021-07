Luke Combs paie les funérailles de trois hommes retrouvés morts par Faster Horses

Luke Combs paie les funérailles de trois personnes retrouvées mortes près d’un festival de musique auquel il s’est produit ce week-end.

Asha Goodman, une représentante de Combs, a confirmé jeudi à USA TODAY que le chanteur country avait couvert les frais funéraires.

Les trois hommes ont été retrouvés morts après une exposition présumée au monoxyde de carbone à l’intérieur d’une caravane près du Faster Horses Festival du Michigan, dont Combs a titré vendredi soir.

Parmi les autres têtes d’affiche figuraient Thomas Rhett (samedi) et Jason Aldean (dimanche).

Les responsables du shérif du comté de Lenawee ont déclaré avoir reçu un appel au 911 samedi après-midi à propos de « personnes insensibles » dans un camping près du festival de musique country de trois jours à Brooklyn. Les premiers intervenants sont arrivés pour trouver cinq hommes inconscients au début de la vingtaine à l’intérieur de la remorque.

Trois ont été déclarés morts sur les lieux, mais deux ont été transportés en ambulance dans un hôpital local dans un état critique et soignés pour une intoxication aiguë au monoxyde de carbone, a déclaré le bureau du shérif à l’époque. Selon les enquêteurs, l’appelant au 911 était un ami qui s’est inquiété alors qu’il n’avait pas de nouvelles des hommes.

« Cet incident tragique fait l’objet d’une enquête en tant qu’exposition présumée au monoxyde de carbone provenant d’un générateur situé très près de la caravane », ont-ils déclaré dans un communiqué.

La police d’État était également enquête sur la mort de Melissa Donna Havens, 30 ans, au festival. Une autopsie et des tests toxicologiques ont été effectués sur Havens, dont le corps a été retrouvé tôt samedi. Les détectives cherchaient l’aide du public pour identifier un homme avec qui Havens avait été vu dans les 24 heures suivant la découverte de son corps.

« Les détectives veulent que le public sache qu’il n’y a aucun danger ou menace pour les gens » lors du festival, a déclaré la police d’État à l’époque.

Le festival a abordé les décès dans une déclaration sur Instagram lundi.

« Nous tous, membres de la famille Faster Horses Festival, sommes profondément attristés par les pertes tragiques de ce week-end », peut-on lire dans le communiqué. « Nous continuerons à rester en contact étroit avec le shérif du comté de Lenawee et tous les autres organismes chargés de l’application de la loi, et suivrons leur exemple concernant toutes les informations telles qu’elles sont officiellement confirmées. Nos cœurs sont brisés pour les familles, les amis et les proches. «

Les organisateurs ont abordé l’utilisation de générateurs dans les campings sur leur fiche d’information sur le festival, affirmant que les générateurs peuvent être utilisés sauf dans le champ intérieur. Mais l’approbation est venue avec un avertissement.

« Les campings sont très proches les uns des autres, nous demandons donc à tous les campeurs du Festival de tenir compte de leurs voisins de camping lorsqu’ils utilisent un générateur », indique la fiche d’information. « Pour éviter des quantités excessives de monoxyde de carbone et de bruit, veuillez ‘installer’ des générateurs internes. Cela permettra à l’échappement d’être libéré au-dessus du camping-car et non dans la zone de camping de vos voisins. »

Le bureau du médecin légiste du comté de Jackson a déclaré lundi matin que des autopsies avaient été pratiquées et que certains corps avaient été libérés pour les services funéraires, mais a renvoyé les questions sur la cause et le mode de décès au bureau du shérif du comté de Lenawee.

« J’ai encore mes moments » : Luke Combs s’ouvre sur les luttes d’anxiété dans Dan Plutôt spécial

Faster Horses, qui a été lancé en 2013 et attire traditionnellement plus de 40 000 fans par jour, est également connu sous le nom de « trois jours de soirée pyjama à cheval », car la plupart des festivaliers campent sur des sites à l’intérieur et autour de la piste de course où les voitures filent à 215 220 mph.

Premier grand festival de musique du Michigan depuis 2019, le festival a commencé vendredi avec une excitation qui comprenait des chants « USA » impromptus, des copines sur les épaules surgissant à travers la foule et des salutations occasionnelles au coude.

Le statut du festival de musique a été incertain pendant des mois en raison des restrictions pandémiques. L’événement a été considéré comme un indicateur alors que l’entreprise de divertissement en direct se préparait à redémarrer après une accalmie de 15 mois.

4 meurent au Faster Horses Festival dans le Michigan, dont 3 suspects d’intoxication au monoxyde de carbone

Contributeur : John Bacon, USA TODAY ; Frank Witsil et Brian McCollum, Detroit Free Press