Luke Combs amène un survivant du cancer sur scène pour une performance « Fast Car » – Hollywood Life

Crédit d’image : Tammie Arroyo/Shutterstock

Luc Peignes33 ans, a pris le temps d’amener sur scène avec lui un jeune fan, lui aussi survivant du cancer, pour chanter une reprise de Tracy Chapman« Fast Car » de cette semaine, et un utilisateur de TikTok a partagé une vidéo du moment. Le chanteur se produisait au Gillette Stadium de Foxborough, dans le Massachusetts, lorsqu’il avait huit ans. Cooper Massengill l’a rejoint pour un moment mémorable devant la foule. Le duo aurait été rendu possible grâce à la Fondation Make-a-Wish, qui accorde aux personnes, dont de nombreux enfants, malades, des souhaits.

@giffid89 @Luke Combs quel concert incroyable tu as donné hier soir ! Cooper l’a couronné! #beatcancer #cooperstrong #georgia #fyp #viral #lukecombs#concert#countrymusic#America#gillettestadium#foxborough#lukecombsworldstour2023 ♬ son original – Jason Gifford

Cooper a reçu un diagnostic de leucémie à l’âge de trois ans et a subi de nombreuses interventions chirurgicales depuis son diagnostic, selon SCS. Il a parlé de son expérience au salon et à quel point c’était excitant, dans une interview avec le point de vente peu de temps après sa fin. «Quand je montais, tout le monde criait mon nom. C’était génial », a-t-il déclaré.

Lui et sa mère, Mélissa Massengill, a également parlé des luttes qu’il a eues avant qu’il ne réalise son souhait unique. « J’avais traversé beaucoup de choses, beaucoup de chirurgies », a déclaré Cooper avant que sa mère n’ajoute, « C’était beaucoup. Voir votre enfant traverser ce qu’il a dû traverser était incroyable.

Sean Holleran, le PDG de Make-A-Wish Massachusetts et Rhode Island, a révélé que le souhait de Cooper était uniquement de rencontrer Luke, alors quand la star l’a invité sur scène, c’était très inattendu. « Le souhait de Cooper était de rencontrer Luke Combs. Il n’avait aucune idée qu’il allait monter sur scène. Son souhait secret, dans son souhait, était de chanter « Fast Car » avec lui », a-t-il expliqué. « Et Luke Combs et son équipe ont fait de lui un souvenir inoubliable. »

Après que la vidéo de Cooper et Luke ait été partagée publiquement, de nombreux utilisateurs de médias sociaux ont laissé des commentaires félicitant ce dernier pour avoir fait une si grande chose. « Un homme bon », a écrit un utilisateur, tandis qu’un autre a qualifié le moment d' »incroyable ». Un troisième a qualifié le duo de «génial» et un quatrième a écrit: «pourrait écouter de la musique country après cela».

le père de Cooper, Travis Massengill, a également parlé de la nuit incroyable. « C’était génial de le voir réaliser le vœu qu’il voulait après avoir tout traversé », a-t-il déclaré. SCS. « J’étais juste étonné qu’ils puissent organiser tout cela pour lui », a ajouté Melissa. «Ils sont vraiment venus pour lui et ont réalisé son souhait.

