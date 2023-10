Luke Combs a failli perdre sa chanson à succès « Where the Wild Things Are » au profit d’Eric Church

La chanson de Luke Combs est presque allée à une autre légende de la musique country.

Lors d’une récente interview avec Country Now, Combs et certains membres de son équipe, Dan Isbell, Jonathan Singleton, Ray Fulcher, Chip Matthews et Rob Williford, ont discuté de l’origine de sa chanson « Where The Wild Things Are », tirée de son plus récent album. , « Je vieillis. »

Isbell a déclaré au média que le chanteur Eric Church avait « presque coupé » la chanson, et elle a rebondi pendant quelques années, Isbell disant: « Je ne pouvais pas croire que cette chanson ne pouvait pas atterrir quelque part. »

« À l’époque, personne ne préparait vraiment des chansons d’histoire. Je veux dire, en dehors d’Eric Church, probablement », a déclaré Combs.

La chanson est une histoire racontée du point de vue d’un jeune homme dont le frère quitte sa ville natale et déménage dans l’Ouest. Tout au long de la chanson, il raconte les aventures de son frère dans sa nouvelle vie, « là où se trouvent les choses sauvages », pour découvrir à la fin de la chanson qu’il est finalement décédé dans un accident de moto.

Bien que Combs ait adoré la chanson, il l’a presque abandonnée car il la considère comme « une chanson vraiment difficile à chanter », affirmant « nous avons du mal avec elle même en studio ».

« Je me souviens que quelqu’un m’a dit, je pense que c’était quand moi et [Sean] Moffitt faisait encore des trucs, et je lui disais : ‘Eh bien, nous ne pouvons pas faire ça, parce que je ne pourrai pas chanter ce truc en live comme ça.’ Et il m’a dit : ‘Mec, on ne peut pas rendre le disque stupide.’ Vous le découvrirez, nous devons le rendre aussi bon que possible, et vous le découvrirez. Je promets.’ Donc je m’en suis toujours souvenu », a expliqué Combs.

« Je ne sais pas comment cette chanson n’a jamais été coupée, parce que c’est une chanson géniale, géniale », a-t-il poursuivi.

Bien que Church n’ait pas fini par enregistrer la chanson, lui et Combs ont travaillé ensemble dans le passé sur la chanson « Does to Me », du deuxième album studio de Combs, « What You See Is What You Get ».

Combs a expliqué à Taste of Country en novembre 2019 à quel point cela signifiait pour lui de collaborer avec Church sur la chanson, en disant: « Il a eu une grande influence sur moi depuis très longtemps. »

« J’ai adoré cette chanson quand nous l’avons écrite en 2016 et j’ai pensé qu’elle ressemblait à une chanson d’Église. Nous avons plaisanté en disant que nous la lui avions transmise, mais à l’époque nous n’avions aucun moyen de le contacter », a écrit Combs sur les réseaux sociaux. médias lors de la promotion de la chanson en janvier 2020. « Quelques années se sont écoulées et nous avons commencé à penser que cela pourrait réellement fonctionner. »

« Je n’ai jamais voulu qu’Eric ait l’impression que c’était quelque chose dont il devait faire partie, mais heureusement, il a adoré la chanson quand je la lui ai envoyée et il nous a aidé à la porter à un autre niveau », a-t-il poursuivi.

En août 2023, Combs a annoncé qu’il reprenait la route, avec la tournée Growin’ Up and Gettin’ Old Tour 2024, qui devrait débuter à Milwaukee, Wisconsin, en avril.

