Luke Bryan tente de réécrire l’histoire de Bro-Country sur Rogan

Luke Bryan a fait une apparition sur le podcast de Joe Rogan dans un épisode publié mercredi (10-23), et a participé à une petite histoire révisionniste sur sa carrière et comment elle s’est déroulée dans Bro-Country, et plus particulièrement sur un moment où il a été la cible d’une réaction publique qui a commencé ici même sur Saving Country Music.

Même si Luke Bryan n’était certainement pas exclusivement un artiste de Bro-Country, il était certainement une créature de ce monde et l’est toujours dans une certaine mesure, ce qu’il admet au début de la partie la plus pertinente de l’interview.

Bryan commence par parler de la façon dont les gens lui ont reproché de porter des jeans serrés. « Vous n’imaginez pas à quel point cela énerve les gens » dit-il. Et puis il raconte comment il a utilisé sa chanson de 2011 « Country Girl (Shake It For Me) » pour attirer l’attention sur lui.



« La seule façon de réussir dans la musique est d’empêcher les gens de vous regarder. Vous devez les saisir vocalement, visuellement, [and be] musicalement différent, » dit Bryan. « Vous devez les amener à s’arrêter pendant deux secondes et à dire : « Qu’est-ce que cet enfoiré fait là ? Et quand j’ai sorti « Country Girl (Shake It For Me) »… j’ai dû le faire de cette façon. À mon avis, je devais dire : « C’est mon moment. »

C’est un terrible conseil à donner à tout artiste country prometteur, et complètement faux. Certes, cela aurait pu être vrai pour Luke Bryan en 2011 lorsqu’il a sorti « Country Girl (Shake It For Me) » au lieu de faire quelque chose de plus original. Mais ce n’était pas vrai de la façon dont George Strait l’a fait, ni de Randy Travis, ni de l’un des artistes classiques du country, ou même des artistes plus contemporains.

Dire que pour réussir en musique, il faut se donner en spectacle est une maxime pop, pas country. Zach Bryan est-il arrivé là où il est en secouant le cul ? Ou Tyler Childers, Luke Combs ou même Morgan Wallen ? Non. Et même si cela a fonctionné pour Luke, cela l’a également préparé à l’implosion de carrière qu’il connaît actuellement et aux réactions négatives que tous les artistes de Bro-Country ont subies.

Luke Bryan continue en disant : « Puis j’ai commencé à voir les gens qui se moquaient de Bro-Country, et je me disais : ‘Eh bien, c’est un peu fou, ça m’énerve. »

Luke Bryan parle ensuite de l’époque où il jouait à des soirées universitaires et de la façon dont les clubs dans lesquels il jouait diffusaient de la musique hip-hop juste après avoir quitté la scène. Mais c’est parce que Luke Bryan jouait dans des clubs de douchebag pour les douchebag frat boys et attirait ce type de public dans le bar dans lequel il se produisait. Bien sûr, peut-être qu’il exploitait l’appétit des jeunes à cette époque en mélangeant country et hip-hop. . Mais comme nous l’avons vu, cette tendance a été superficielle et de courte durée.

Mais là où Luke Bryan devient vraiment révisionniste dans sa conversation avec Joe Rogan, c’est lorsqu’il s’agit du moment en 2015 où il a déclenché un moment viral parmi les fans de Outlaw country. En parlant avec HITS quotidien double dans un article publié le 9 juillet 2015Luke Bryan a dit,

«Eh bien, ouais. Je pense que les gens qui veulent Merle, Willie et Waylon n’ont qu’à acheter Merle, Willie et Waylon. Je n’ai jamais été du genre à dire que c’était le bon vieux temps. Je ne suis pas très porté sur le passé. Je ne suis pas un chanteur country hors-la-loi. Je ne prends pas de cocaïne et je cours partout. Donc je ne vais pas chanter Outlaw Country. J’aime chasser, pêcher, me promener dans ma ferme, faire un grand feu de joie et boire des bières et c’est ce que je chante. C’est ce que je sais. Je ne sais pas s’il est allongé dans le caniveau, accro à la drogue. Je ne veux pas vraiment faire ça.

Ensuite, Luke Bryan a aggravé les choses en se référant à lui-même à la 3ème personne.

« Il y a beaucoup de place pour que les gens aiment Luke Bryan, Eric Church, Jason Aldean.

Cela a incité Saving Country Music à publier une réfutation animée mais juste— y compris le point de vue de l’avocat du diable — aux commentaires de Luke Bryan qualifiant les « Outlaws » d’être des artistes »allongé dans le caniveau, accro à la drogue.» Cette réfutation, et à son tour, les commentaires de Luke, sont ensuite devenus méga viraux alors que les gens se mettaient en colère contre la façon dont les Outlaws de la musique country étaient caractérisés par Luke. La belle-fille de Waylon, Kathy Pinkerman Jennings, a également été un grand catalyseur de ce moment viral.

S’adressant à Joe Rogan à propos de ce moment, Luke Bryan dit :

«J’ai commis une erreur fatale. Et à l’époque Joe, personne ne me détestait. Je crois que. Parce que je venais chez Billy Bob, pour jouer… eh bien, j’avais le Texas. J’avais, j’avais le, j’irais… J’étais arrivé à Bozeman, Montana et je jouais « Country Girl (Shake It For Me). » J’irais partout.

Mais l’idée selon laquelle personne ne détestait Luke Bryan ou sa musique avant la fracas « Outlaw » de 2015 est complètement fausse. « Country Girl (Shake It For Me) » est sorti en mars 2011, et la performance controversée de Bryan aux CMA Awards a eu lieu en novembre 2011. Luke Bryan était déjà très détesté parmi les fans de country traditionnels, indépendants et hors-la-loi à cette époque. . Jody Rosen a inventé l’expression « Bro-Country » en août 2013 au milieu de la réaction négative.

La raison pour laquelle les commentaires de Luke Bryan sur Outlaw sont devenus si viraux est que de nombreux fans de country étaient avec véhémence en colère contre ce qui se passait dans la musique country à l’époque, et en particulier à cause d’artistes comme Luke Bryan. Les fans de country dont les héros étaient mal décrits étaient exaspérants, en particulier de la part du gars qui chantait « Country Girl (Shake It For Me) » et d’autres chansons terribles de Bro-Country.

Également dans l’interview de Joe Rogan, Luke Bryan essaie de dire qu’il n’y avait rien de mal avec ses commentaires sur Outlaw, sauf qu’il n’a pas mentionné la façon dont il faisait référence à la chanson de Kris Kristofferson « Sunday Morning Coming Down » popularisée par Johnny Cash. Luke Bryan dit à Joe Rogan :

« Et j’ai dit : ‘Je ne sais pas comment être un hors-la-loi… Et là où j’ai merdé, c’est que j’ai dit que je n’avais pas passé la nuit à dormir dans la rue, et je n’ai pas dit ‘Comme la chanson de Johnny Cash’ , « Dimanche matin qui descend. » Eh bien, ce mec [meaning, Saving Country Music]a pris cet article et a dit : » Luke Bryan dit que le pays des hors-la-loi les gens sont fondamentalement des toxicomanes qui dorment dans la rue… à cause de la façon dont ils ont manipulé cette histoire, j’ai perdu toute cette foule à ce moment-là.

Mais encore une fois, ce n’est pas vrai. Bien sûr, donner le contexte à l’origine de ses commentaires aurait pu donner un peu plus de couleur à sa caractérisation, mais cela n’aurait pas fondamentalement changé le sentiment dont les fans de country étaient tellement offensés. Et pour mémoire, ce n’est pas la presse qui choisit quelles citations deviennent virales. Oui, la presse peut manipuler et manipule les citations et les utilise à tout moment hors de leur contexte. Mais dans ce cas-ci, ce sont les citations elles-mêmes qui ont déclenché la colère.

Luke Bryan continue en disant à Joe Rogan que le moment de la citation de Outlaw en 2015 a été crucial dans sa carrière et qu’il avait des « gangs de motards » après lui après les citations. S’il y avait des gangs de motards après lui, ce n’est pas cool et déplacé. Mais si 2015 a été l’apogée de la carrière de Luke Bryan, c’est parce que c’était aussi l’apogée de Bro-Country. L’idée que la citation d’Outlaw correspond au moment où Luke Bryan a perdu les fans du country traditionnel/indépendant/Outlaw est ridicule. Ces fans n’ont jamais été avec Luke Bryan.

En 2014, Sturgill Simpson a publié Sons métamodernes dans la musique countryet la réaction contre Bro-Country a commencé sérieusement. En novembre 2015, Chris Stapleton a pratiquement remporté les CMA Awards et a donné une performance historique de « Tennessee Whiskey » avec Justin Timberlake qui a complètement transformé le country alors que le genre tentait activement de se distancer des Luke Bryan du monde.

Également sur le podcast Joe Rogan, Luke a expliqué à quel point il avait été décrit injustement dans la presse à propos de ses commentaires sur Beyoncé et de son prétendu snobisme de la part des CMA après avoir déclaré que si elle voulait être nominée, elle devait passer plus de temps à Nashville. et impliquer la musique country, comme l’a fait Post Malone.

Dans ce cas précis, il avait raison et les médias étaient opportunistes. Il n’a rien dit de déplacé et les médias cherchaient n’importe quelle occasion pour défendre Beyoncé, dont Cowboy Carter cette semaine, l’album a complètement disparu du Billboard 200, ce qui témoigne du cratère catastrophique de l’album que les médias continuent de dissimuler.

L’intégralité du segment peut être vue ci-dessous :





Et au fait, que fait Luke Bryan sur le podcast de Joe Rogan ? Les apparitions de Sturgill Simpson dans Joe Rogan ont été l’un des grands catalyseurs de la révolution de la musique country qui a mis Luke Bryan sur la touche. Chris Stapleton, Shooter Jennings, Wheeler Walker Jr. et d’autres sont également apparus sur le podcast, et Rogan a crié Colter Wall, Tyler Childers et Ellis Bullard, entre autres.

Maintenant, pour une raison quelconque, Joe Rogan a ouvert la porte à Jelly Roll à plusieurs reprises, et maintenant Luke Bryan alors qu’il devrait avoir des gens comme Ellis Bullard ou d’autres sur le podcast qui pourraient vraiment bénéficier de cette exposition. Joe Rogan n’est pas un fan de Luke Bryan et, dans l’ensemble, ce fut une mauvaise interview pour Joe et Luke, qui étaient partout pour essayer de faire valoir leurs arguments. Les deux ont principalement discuté de chasse et ont des amis communs de ce monde.

Pour être juste envers Luke Bryan, il a toujours été l’interprète de l’ère Bro-Country qui avait encore des coupes d’albums plus substantielles. Contrairement à Florida Georgia Line et Sam Hunt, Bryan semblait ressentir la nature éphémère de Bro-Country et essayait de s’assurer qu’il ne soit pas exclusivement catalogué à cette époque. Honnêtement, j’avais l’impression que Luke était l’un des rares artistes à pouvoir survivre à l’implosion de cette époque.

Mais finalement, le plus gros problème pour Luke Bryan et sa carrière est qu’il n’a jamais vraiment présenté une identité originale. Il était un peu Bro-Country, après avoir été un peu pop-country, et avant maintenant, il essayait d’être un peu plus country traditionnel. Mais quand vous essayez d’être tout pour tout le monde, vous finissez par ne signifier grand-chose pour personne. Et lorsque vous suivez les tendances, vous avez tendance à en devenir synonyme et à en être victime lorsqu’elles implosent.

Luke Bryan a attendu plus de quatre ans pour sortir son dernier album L’esprit d’un pays Boy, probablement en partie parce que Luke et son label ont estimé que sa carrière avait besoin d’une pause et de se recalibrer après une chute plutôt précipitée par rapport à là où il se trouvait en 2015. Comme tous les albums de Luke Bryan, il contient de bonnes coupures d’album, mais il présente toujours cet aspect indéfini, un peu pop, un peu Bro, un peu country de chansons pour la plupart oubliables qui le placent dans un no man’s land de musique country, et c’est pourquoi c’était l’album le moins vendu de sa carrière.

Au plus fort de la phase Bro-Country (2011-2015), nous avions l’habitude de l’appeler l’ère de l’astérisque du country où nous ne pouvions imaginer aucun artiste contemporain entrer un jour au Temple de la renommée. Mais s’il y en a un qui pourrait vous intéresser, c’est bien Luke Bryan. C’était une bonne personne sur le plan personnel et plus pragmatique en tant qu’artiste que les autres artistes de Bro-Country.

Ces jours-ci et après que la carrière de Luke ait connu un tel ralentissement, vous ne savez pas où il finira dans l’histoire du pays. Ses célibataires ont du mal, il n’est pas vraiment pertinent pour le grand public comme il l’était, et on peut se demander si cette interview de Joe Rogan aidera beaucoup. Luke Bryan a eu une belle vie et une carrière réussie comparée à beaucoup. Mais il doit trouver comment passer du statut d’artiste qui fait trembler les fesses à celui d’artiste. Parce que l’art est l’endroit où l’on ne réussit pas seulement dans un présent éphémère, mais où l’on peut construire une carrière durable dans le futur.