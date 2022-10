Luke Bryan répond aux critiques après l’apparition du gouverneur Ron DeSantis au concert

Luke Bryan a rompu son silence après qu’une grande partie de Twitter libéral a éclaté sur sa décision de faire sortir le gouverneur de Floride Ron DeSantis lors de son concert à Jacksonville vendredi.

Le musicien country s’est adressé à son Twitter pour aborder l’apparente controverse, en écrivant en partie : “Je ne réponds généralement pas aux choses quand je suis épuisé sur une plateforme sociale, mais voici l’affaire. Je comprends que le gouverneur Desantis est un très polarisant Mais j’ai grandi dans un pays où si un gouverneur vous demande s’il peut venir sensibiliser pour aider les victimes d’une catastrophe naturelle, vous aidez.

Il a noté: “Je suis généralement resté en dehors de la politique tout au long de ma carrière. Je savais que les gens bavarderaient à ce sujet, mais pour moi, la pièce la plus importante était Si je vais y revenir quelques semaines après qu’une grande partie des gens aient été touché par une catastrophe naturelle dans un état où les gens ont été bons avec moi, cela me semblait juste.”

En septembre, les responsables locaux de la Floride ont signalé que 132 personnes étaient mortes à cause de l’ouragan Ian.

Le juge “American Idol” a poursuivi : “Sensibilisez, amusez-vous un peu entre les fans des collèges GA et FL avant le match et faites ce que j’aime sur scène. C’est tout ce que je dis à ce sujet. Je serai à l’extérieur avec mes garçons. Profitez de votre dimanche. Je vous aime tous #GoDawgs.”

Bryan, originaire de Géorgie, a fait référence à la défaite des Georgia Bulldogs contre les Florida Gators samedi.

Il a conclu sa déclaration en disant : “Texte : catastrophe jusqu’en 20222 à l’appui.”

Samedi, le gouverneur DeSantis a tweeté son appréciation à Bryan pour cette opportunité, en écrivant : “Merci de m’avoir laissé participer à la fête hier soir.”

Dans une vidéo partagée sur Twitter, le gouverneur a été vu en train de lancer ce qui semblait être des chapeaux à la très grande foule de Bryan alors qu’il montait sur scène.

Les réponses à la déclaration de Bryan ont été mitigées.

De nombreux fans ont félicité le musicien pour avoir parlé ouvertement du sujet, en écrivant : “Vous êtes un homme honnête et le gouverneur de la Floride est génial.” Un autre a tweeté : “Je t’aime TELLEMENT, Luke. Tes vrais fans connaissent ton cœur et ce que tu es. Profite de ta famille et ignore tous ceux qui te détestent. Les réseaux sociaux sont ridicules.”

D’autres se méfiaient des remarques de Bryan, une personne écrivant : “Vous devez comprendre votre visibilité et faire attention à qui vous vous associez. Allez-vous soutenir un groupe d’immigrants que DeSantis a vilipendé ? Ou des familles de violence armée ?”