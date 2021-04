« American Idol » a déclenché le plus gros rebondissement de la saison lundi soir.

Pour la toute première fois, 10 concurrents de la saison dernière ont chanté pour avoir la chance de rejoindre la compétition de cette saison et se disputent à nouveau le titre de champion « Idol ».

Contrairement aux concurrents actuels, ces anciens candidats n’ont jamais eu la chance de chanter sur la scène « Idol », car le studio est devenu sombre en raison de la pandémie de coronavirus et la compétition s’est poursuivie avec des chanteurs se produisant à distance.

Comme d’habitude, les juges Lionel Richie, Katy Perry et Luke Bryan ont donné leur avis à chaque chanteur – mais c’est au vote des Américains de déterminer lequel d’entre eux viendra compléter le top 10 de cette année. Les fans peuvent voter sur americanidol.com/vote, le « American Application Idol « ou par SMS.

Voici ce qui s’est passé:

Cyniah Elise

Cyniah Elise, que Richie a comparé à Whitney Houston la saison dernière, a déclaré qu’elle voulait «se laisser aller» et «monter de niveau» en interprétant une chanson rock. La chanteuse et actrice de 19 ans a joué sur « Edge of Midnight (Midnight Sky Remix) » de Miley Cyrus.

Selon Richie, voir Elise sur la scène «Idol» était «le meilleur régal de tous les temps».

Bryan a déclaré que la chanteuse « a attiré votre attention et nous a donné ces grandes notes que nous attendons de vous », tandis que Perry a complimenté ses pistes vocales à la fin de la chanson.

Pour voir Elise livrer plus de grandes notes sur « Idol », envoyez C1 au 21523.

Nick Merico

Nick Merico, 25 ans, est ensuite monté sur scène avec une interprétation énergique d’une chanson originale intitulée « City Lights », qu’il a dit avoir écrite pour « quelqu’un de spécial ».

Bien que Bryan ait applaudi le musicien pour avoir donné « une très bonne représentation de ce que vous voulez être en tant qu’artiste », il a enchaîné avec une critique qui lui a valu le premier « boo » de la saison.

« Vocalement, je ne suis pas sûr qu’il ait été éliminé du parc pour moi », a déclaré Bryan.

Les autres juges n’étaient pas d’accord, Richie disant qu’il « aimait » la performance de Merico et Perry disant que le candidat avait formé sa propre identité en tant qu’artiste.

Si vous êtes également en désaccord avec Bryan, envoyez C2 au 21523.

Aliana Bouffon

Aliana Jester, 20 ans, a donné une performance radieuse de la ballade de Lady Gaga «Je n’aimerai plus jamais».

Richie a déclaré que le serveur avait traité la chanson « avec grâce et aplomb ».

«Tout ce que je peux vous dire, c’est le bienvenu», a-t-il poursuivi. « C’était une performance merveilleuse de classe mondiale. »

Perry a dit que Jester était revenu en tant que nouvelle personne.

«Je ne t’ai même pas reconnu», dit-elle. « C’était comme si je regardais » VH1 Divas « au début des années 2000. »

Pour permettre à Jester de rejoindre les autres divas du top 10, envoyez C3 au 21523.

Franklin Boone

Le professeur de musique Franklin Boone, qui a révélé dans l’épisode que sa femme était enceinte de huit mois, a mis sa voix rauque à utiliser sur « Meant to Live » de Switchfoot.

Perry a déclaré que le choix de la chanson du joueur de 29 ans était une « balle courbe », ajoutant que « c’est tellement agréable de voir toutes ces couleurs et ces formes. »

« Façon de venir ici et de nous montrer un autre accord », a déclaré Bryan, qui a également complimenté la grande note du chanteur à la fin de la chanson.

Richie a félicité Boone pour avoir montré « une autre dimension » de sa voix.

Pour voir plus de dimensions de Boone sur « Idol », envoyez C4 au 21523.

Faith Becnel

Au cours de la semaine hollywoodienne de la saison dernière, Faith Becnel, 21 ans, a oublié les paroles de la mi-performance « Cry Baby » de Janis Joplin après avoir appris la chanson ce matin-là.

Lundi, le gérant du restaurant a cherché à compenser la faute du passé, en chantant à nouveau la chanson pour les juges.

Bryan a dit qu’il « aimait » la performance, tandis que Perry a félicité Becnel pour avoir trouvé un équilibre dans sa voix qu’elle n’avait pas la saison dernière.

Richie lui a rappelé que « pour arriver à ce point, vous avez déjà gagné ».

Si vous avez trouvé Becnel inoubliable, envoyez C5 au 21523.

Arthur Gunn

Le finaliste de la saison dernière, Arthur Gunn, 23 ans, est également revenu, avec une performance graveleuse de « Iris » par les Goo Goo Dolls qui a mis les trois juges sur pied.

« Je dis toujours aux gens, vous pouvez chanter une chanson mais pouvez-vous être styliste? » Richie a dit au musicien à la voix douce. « Vous êtes définitivement styliste. »

Perry a ajouté que Gunn est « vraiment authentique » et a encouragé la base de fans qu’il a construite à voter pour lui.

« Je me verrouille tellement avec toi », ajouta-t-elle. « Vous êtes la vraie affaire. »

Pour verrouiller Gunn dans le top 10, envoyez C6 à 21523.

DeWayne Crocker Jr.

L’étudiant DeWayne Crocker Jr., qui a dit qu’il voulait se distinguer en tant qu’artiste gospel, a chanté « Voice of God » de Dante Bowe.

«Vous ressemblez à un artiste», a déclaré Perry au jeune homme de 24 ans. « Il est devenu plus puissant et plus émouvant et définitivement connecté. C’était vraiment dope. J’ai ressenti ces frissons d’église. »

Bryan a ajouté que Crocker a donné une « voix très solide », tandis que Richie a dit au chanteur « vous êtes clairement entré dans votre lumière ».

« Vous avez eu notre attention du début à la fin, » continua Richie.

Si Crocker a également attiré votre attention, envoyez C7 au 21523.

Makayla Phillips

L’entraîneur vocal Makayla Phillips, qui a obtenu un arrêt des juges la saison dernière, est revenu avec une performance puissante de « Anyone » de Demi Lovato, qu’elle a dédiée à sa sœur. À la fin de la chanson, Phillips est devenue visiblement émue, retenant ses larmes alors qu’elle prononçait les paroles finales.

Bryan, qui avait prédit que Phillips deviendrait la prochaine Ariana Grande, a déclaré à la jeune fille de 18 ans qu’elle était l’une de ses voix préférées la saison dernière.

« Façon de revenir et de se montrer vraiment », at-il ajouté.

Richie a félicité Phillips pour avoir fait ressentir au public ce qu’elle chantait.

« Souvent, les chanteurs ne peuvent pas traduire l’histoire et le sentiment au public », a-t-il déclaré. « Nous avons ressenti chaque instant de cette performance. Félicitations. »

Perry a accepté, ajoutant que l’émotion de Phillips a amené la chanson à un autre niveau.

«À la fin, quand ta voix se brisait et que tu étais sur le point de pleurer et que tu étais un peu déformée, c’était tout», dit-elle. « Le meilleur conteur gagne. »

Pour que ce conteur rejoigne le top 10, envoyez C8 au 21523.

Olivia Ximines

La lycéenne Olivia Ximines, 17 ans, est revenue avec une performance qui a semblé faire bouger et groover tout le studio « Idol ».

« Je ne me sentais pas à ma place de chanter à la maison », a déclaré Ximines la saison dernière. « Je suis plus une personne de scène. »

Et l’élève du secondaire l’a prouvé avec une performance énergique de «Say Yes» de Michelle Williams, avec une pause dansante.

Richie a déclaré à Ximines qu’elle avait «la capacité de sourire à un public et de lui redonner le sourire».

« Vous n’étiez pas censé rester dans le salon », a déclaré Perry. « Vous êtes juste destiné à la scène, et j’espère que c’est aussi ce que pense l’Amérique. »

Bryan était d’accord.

« Vous nous mettez vraiment à l’aise dans votre monde », a-t-il déclaré. « Vous avez le show-biz et le divertissement en ligne, et c’est un gros problème. »

Pour appeler Ximines dans le top 10, envoyez C9 à 21523.

Louis Knight

La dernière performance est venue de l’auteur-compositeur-interprète Louis Knight, qui a chanté une chanson originale sur le chagrin appelé « Maybe That », qu’il a écrite à l’époque de son audition « Idol ».

Perry a déclaré au joueur de 20 ans que sa performance pourrait lui valoir plus qu’une simple place dans le top 10.

«Tu es vraiment venu ici et tu as mis ton âme à nu», dit-elle. « Je pense que ce qui compte le plus, c’est que la personne pour qui vous avez écrit cette chanson, l’entende et vous rappelle. »

Bryan a déclaré que Knight «se sentait comme un artiste légitime».

« J’ai ressenti ta douleur, » continua-t-il. « C’est peut-être mon moment préféré ‘American Idol’ que j’ai eu avec toi, et je suis tellement content que ça se soit passé ce soir. »

Pour donner à Knight plus de moments sur «Idol», envoyez C10 au 21523.

« Idol » revient le 2 mai avec un épisode sur le thème de Disney, après avoir fait une pause pour les Oscars.