Luke Bryan réagit au snobisme des Beyonce CMA Awards

Luke Bryan a commenté la conversation polarisante entourant le camouflet de Beyoncé aux CMA Awards pour son album « Cowboy Carter » en tête des charts.

Bryan, co-animateur des CMA Awards 2024, a été incité par Andy Cohen sur « Andy Cohen Live » de SiriusXM à partager ses réflexions sur le manque de récompenses de Beyoncé lors de la cérémonie à venir. Son album « Cowboy Carter » et son single « Texas Hold ‘Em » ont fait des progrès historiques dans les charts Billboard, mais ont eu un succès limité à la radio country (« Texas Hold ‘Em » a culminé à la 33e place du classement country airplay).

Bryan a déclaré à propos du zéro nomination de Beyoncé : « C’est une question délicate car, évidemment, Beyoncé a fait un album country, et Beyoncé a beaucoup de fans qui la soutiennent. Si elle n’obtient pas ce qu’elle veut, mec, ils s’en prennent à toi – comme les fans devraient le faire.

Après que Cohen ait fait écho au pouvoir de BeyHive (comme on appelle la base de fans de Beyoncé), Bryan a déclaré que c’était un sujet « difficile » à aborder.

Il a poursuivi : « Je ne sais pas combien d’albums ont été créés [Beyoncé] vendre. Vous savez, je sais qu’elle avait une chanson… Écoutez, je suis tout à fait favorable à ce que tout le monde vienne et fasse des albums country et tout ça. Mais juste en déclarant ça, juste parce qu’elle en a fait un… »

Bien que Bryan ait encouragé « tout le monde à venir et à faire des albums country », il a conclu sa réflexion en disant qu’il ne pense pas nécessairement qu’un artiste sera nominé uniquement pour avoir réalisé un album country, car parfois « beaucoup de bonne musique est négligée ».

« Juste parce qu’elle en a fait une… juste parce que j’en fais une, je ne reçois aucune nomination », a-t-il déclaré. «Je pense que la CMA a son corps électoral. Et ils votent pour ce qui, selon eux, devrait y parvenir. Tout le monde a adoré que Beyoncé fasse un album country. Personne n’en est fâché. Mais là où les choses se compliquent un peu… si vous voulez faire des albums country, venez dans notre monde et soyez un peu country avec nous… Elle est probablement la plus grande star de la musique. Mais venez à une remise de prix et félicitez-nous. Et amusez-vous et faites partie de la famille aussi. Et je ne dis pas qu’elle n’a pas fait ça… Mais la musique country est avant tout une question de famille. Nous aussi, nous sommes énervés les uns contre les autres.

Avant l’arrivée de « Cowboy Carter » en mars, Beyoncé a révélé que le disque avait été créé après avoir vécu une expérience où elle « ne s’était pas sentie la bienvenue ». Sur Instagram, elle a écrit que l’idée de l’album – qui comprend des collaborations avec des artistes country tels que Dolly Parton, Willie Nelson, Shaboozey et Linda Martell, pour n’en nommer que quelques-uns – a été née après avoir été impliquée dans un incident anonyme. Beaucoup ont spéculé qu’elle faisait référence à sa performance de « Daddy Lessons » aux Country Music Association Awards en 2016. À l’époque, de nombreux fans de country ont eu des réactions négatives sur les réseaux sociaux à propos de son apparence, ainsi que des informations selon lesquelles les dirigeants de l’industrie étaient mécontents du fait qu’une telle performance. une place de choix dans le spectacle a été accordée à un artiste pop.

« C’est né d’une expérience que j’ai vécue il y a des années où je ne me sentais pas la bienvenue… et il était très clair que je ne l’étais pas », a-t-elle déclaré. «Mais, grâce à cette expérience, j’ai plongé plus profondément dans l’histoire de la musique country et étudié nos riches archives musicales… Les critiques auxquelles j’ai fait face lorsque je suis entré dans ce genre m’ont forcé à dépasser les limites qui m’étaient imposées. « Acte II » [‘Cowboy Carter’] est le résultat d’un défi que je me suis lancé et du fait que j’ai pris mon temps pour plier et mélanger les genres pour créer cet ensemble d’œuvres.