Luke Bryan réagit au snobisme de Beyoncé aux CMA Awards et le qualifie de « délicat »

Luke Bryan s’exprime sur le discours entourant le manque de nominations aux CMA Awards de Beyoncé Cowboy Carter album.

La star de la musique country a récemment discuté avec Andy Cohen sur SiriusXM Andy Cohen en directoù l’animateur lui a demandé ce qu’il pensait du snobisme de Beyoncé de la liste des nominés.

« C’est une question délicate car, évidemment, Beyoncé a fait un album country et Beyoncé a beaucoup de fans qui la soutiennent. Et si elle n’obtient pas quelque chose qu’elle veut, mec, ils s’en prennent à vous, comme les fans devraient le faire », a déclaré Bryan, faisant référence à la base de fans fidèles de Beyoncé, appelée Beyhive.

Même si l’artiste de « Play It Again » est « tout à fait pour tout le monde qui vient et fait des albums country et tout ça », il a déclaré que cela ne signifie pas nécessairement qu’ils seront automatiquement nominés pour leur travail, car parfois « beaucoup de bonne musique » est négligé. »

« Juste parce qu’elle en a fait une… juste parce que j’en fais une, je ne reçois aucune nomination », a-t-il ajouté.

En tant que personne ayant remporté deux prix CMA d’artiste de l’année, en plus de plusieurs nominations, Bryan avait une théorie sur la raison pour laquelle l’organisme de vote de la Country Music Association aurait pu rejeter le chanteur de « Texas Hold ‘Em ».

« Tout le monde a adoré que Beyoncé fasse un album country. Personne n’en est fâché », a expliqué Bryan. «Mais là où les choses deviennent un peu délicates, si vous voulez faire des albums country, venez dans notre monde et soyez un peu country avec nous. Comme si Beyoncé pouvait faire exactement ce qu’elle voulait. Elle est probablement la plus grande star de la musique. Mais venez à une remise de prix et félicitez-nous, amusez-vous et rejoignez la famille aussi. Et je ne dis pas qu’elle n’a pas fait ça… mais la musique country est avant tout une question de famille.

Avant la sortie de Cowboy Carter en mars, Beyoncé a écrit sur Instagram que l’album est « né d’une expérience que j’ai vécue il y a des années où je ne me sentais pas le bienvenu » dans le genre de la musique country, « et il était très clair que je ne l’étais pas ».

En 2016, Beyoncé a fait face à des réactions négatives pour son interprétation de sa chanson teintée de country « Daddy Lessons », avec The Chicks lors de la 50e édition des CMA Awards. Alors que la chanteuse a reçu quelques applaudissements, d’autres acteurs de la musique country l’ont critiquée, sa performance ayant même été supprimée du site Web du CMA.

Elle a poursuivi dans sa déclaration en mars : « Mais, grâce à cette expérience, j’ai plongé plus profondément dans l’histoire de la musique country et étudié nos riches archives musicales. Cela fait du bien de voir comment la musique peut unir autant de personnes à travers le monde, tout en amplifiant les voix de certaines des personnes qui ont consacré une grande partie de leur vie à éduquer sur notre histoire musicale.

« Les critiques auxquelles j’ai fait face lorsque je suis entrée dans ce genre m’ont obligé à dépasser les limites qui m’étaient imposées », a ajouté Beyoncé. « acte II est le résultat de mes défis et du fait que j’ai pris mon temps pour plier et mélanger les genres pour créer cet ensemble d’œuvres.