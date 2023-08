Luke Bryan plaisante en disant qu’il a « perdu une énorme somme d’argent » après avoir annulé des concerts

Luke Bryan a peut-être une valeur nette estimée à plus de 100 millions de dollars, mais il a peut-être encore besoin d’un peu d’aide de la part de ses fans.

Jeudi, Bryan a repris les tournées après une longue maladie qui l’a contraint à annuler quatre concerts. Il a parlé à son public du Riverbend Music Center à Cincinatti, Ohio, de l’expérience, et il a même déclaré, apparemment en plaisantant, qu’il avait « perdu une énorme somme d’argent » en manquant ces dates de tournée.

« Enfin, ma voix est de retour », a-t-il déclaré dans un vidéo enregistrée par un fan pendant le spectacle. « Je ne suis pas à 100 %, mais vous n’êtes pas à 100 % non plus. »

« Je sais que vous avez aussi des conneries sournoises bizarres, parce que j’ai regardé tous vos dossiers médicaux », a-t-il plaisanté avant de lever un verre à liqueur rempli d’une substance inconnue et de le boire.

« Au cours des deux dernières semaines, j’ai perdu une énorme somme d’argent, alors je vais avoir besoin que vous achetiez quelques t-shirts supplémentaires ce soir », a déclaré Bryan sur le même ton léger. « J’ai dû vendre tout mon maïs de cerf. J’ai dû vendre 14 cannes à pêche. »

« Nous allons faire une vente aux enchères en direct pour aller chasser avec moi ce soir, qui est prêt ? »

Prenant un ton à peine plus sérieux, Bryan a déclaré: « Jamais dans ma carrière je n’ai eu à annuler … je n’ai jamais annulé un montrent, encore moins quatre, mais mec, vous apprenez vraiment qu’il y a un ——- là-bas dans le monde. Il y a un gars sur Twitter, je vais lui fouetter un– quand je le verrai. »

La star de la country a fait une pause lorsque le public a commencé à applaudir bruyamment, puis les a remerciés sincèrement pour leur soutien.

« Puisque vous êtes tous si favorables, j’annule le reste du spectacle ce soir », a-t-il plaisanté par la suite avant de continuer à interpréter sa chanson « But I Got a Beer in My Hand ».

Avant le spectacle de jeudi, Bryan avait annulé un concert à Brandon, dans le Mississippi, lundi quelques heures avant le début prévu.

« Cher Brandon, MS, je vais malheureusement devoir annuler mon émission ce soir », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. « Sous l’avis du médecin après avoir pris 6 jours de congé pour guérir, j’ai essayé de chanter aux deux spectacles jeudi et samedi et ce fut une lutte. Chaque spectacle que je chante, je remets ma voix. Je continuerai à faire tout ce que je peux pour aller mieux S’il vous plaît, sachez à quel point vous comptez pour moi et à quel point cela est déchirant. -Luke. »

Cette annulation est intervenue après que Bryan se soit retiré d’une série de spectacles à Washington, en Utah et en Idaho alors qu’il luttait contre un « rhume de tête ». Début août, Bryan devait être la tête d’affiche du Watershed Festival à George, Washington, mais sa place a été occupée par Lainey Wilson.

« C’est un week-end tellement frustrant. ‘Shedders, je suis désolé de vous laisser tomber mais je ne suis pas de retour pour chanter – je peux à peine parler encore », a annoncé Bryan sur Instagram à l’époque.

« Ce festival est l’un des plus beaux endroits où nous nous produisons et l’une des foules les plus amusantes de tous les temps. Je sais que mes amis de l’émission vous feront passer un bon moment ! Montrez-leur à tous ce que vous avez. Je t’aime – Luke. »

Le Juge « American Idol » partagé un sentiment similaire avec ses autres fans.

« Chers fans de Boise, c’est si difficile à faire pour moi, mais je vais devoir annuler mon spectacle le 5 août au Ford Center. Sous l’avis des médecins, j’ai besoin d’un autre jour pour reposer ma voix et aller mieux », a expliqué Bryan. d’une autre annulation.

Bien qu’il ait eu un autre spectacle vendredi soir et que des concerts soient programmés pour le reste du mois (et le reste de l’année), certains fans ont affirmé qu’il n’était pas aussi performant que par le passé.

« Est-ce que @lukebryan est ivre pendant le concert de @ruoffmusicenter ??? » une personne a demandé sur X, anciennement Twitter, avant d’écrire plus tard : « Ok… je ne suis pas fou… @lukebryan a du mal ce soir. mots et laissez la foule chanter le plus.

D’autres louent ses performances les plus récentes, un fan lui disant que le concert d’hier soir « était un super spectacle. Tu avais l’air génial et tellement content que tu reviennes à la normale. »

