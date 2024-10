Luke Bryan parle du camouflet de Beyoncé aux CMA Awards, « Cowboy Carter »

Luke Bryan tente de deviner pourquoi le « Cowboy Carter » de Beyoncé a été snobé par la Country Music Assn. Récompenses.

Malgré le début de l’album à N°1 des meilleurs albums country du Billboard – faisant de Beyoncé la première femme noire à figurer en tête du classement – ​​elle a été exclue des nominations aux CMA Awards 2024, annoncées le mois dernier.

« C’est une question délicate », a déclaré mardi le chanteur de « Play It Again » sur l’émission « Andy Cohen en direct » émission de radio. « De toute évidence, Beyoncé a fait un album country et Beyoncé a beaucoup de fans qui la soutiennent. »

Mais, comme c’est le cas pour lui-même, Bryan a poursuivi : « Juste parce qu’elle en a fait un [album]», aucune récompense ne lui était garantie.

L’animateur d' »American Idol » a ensuite défendu l’organisme de vote de la CMA, en disant : « Ils votent pour ce qui, selon eux, devrait réussir » et inévitablement « beaucoup de bonne musique est négligée ».

Dolly Parton, qui apparaît sur « Cowboy Carter » dans un morceau intitulé « Dolly P », a également suggéré à Variété le mois dernier, le camouflet n’avait rien de personnel mais plutôt un sous-produit d’une course aux récompenses dans un genre très saturé.

«Je ne pense pas qu’il s’agissait d’une question d’exclusion, comme de le faire exprès. Je pense que c’était simplement ce que faisaient les charts country et les artistes country, qui font ça tout le temps, pas seulement un album spécialisé », a déclaré Parton.

Mais tandis que la chanteuse de « Jolene » a insisté sur le fait que « tout le monde dans la musique country accueillait bien » Beyoncé, Bryan a laissé entendre que la chanteuse de « Texas Hold ‘Em » a continué à garder ses distances avec le genre – et la « famille » formée autour de lui.

« Tout le monde a adoré que Beyoncé fasse un album country. Personne n’en est fâché. Mais là où les choses deviennent un peu délicates », a-t-il déclaré, « si vous voulez faire des albums country, venez dans notre monde et soyez un peu country avec nous. »

Il a poursuivi : « Beyoncé peut faire exactement ce qu’elle veut. Elle est probablement la plus grande star de la musique. Mais venez à une remise de prix et félicitez-nous. Et amusez-vous et faites partie de la famille aussi.

Bryan a nuancé ses déclarations – « Je ne dis pas qu’elle n’a pas fait ça » – mais n’a pas apporté de preuve du contraire.

Les commentaires de Bryan ont été scrutés par les internautes qui ont déclaré que son invitation à Beyoncé était elle-même chargée de propos d’exclusion.

« Luke B parlant de Beyoncé est tellement exaspérant que je ne sais même pas par où commencer. Le prix d’entrée vous fait un high-five ? un utilisateur a écrit sur X . « Être un « pays » selon vos conditions, les conditions que les hommes blancs populaires aux commandes peuvent décider, pour faire partie de la « famille » ? »

« Les gars comme Luke semblent penser que les Blancs ont créé et possèdent la musique country », un autre a écrit . « Ils aspirent les âmes du pays. C’est pourquoi une grande partie du pays dominant actuel est si médiocre. Cowboy Carter est génial. Luke pourrait apprendre beaucoup de choses sur la country grâce à Beyoncé.

La dernière fois que Beyoncé a assisté aux CMA en 2016, Pierre roulante rapporté, l’annonce de sa performance a déclenché une tendance #BoycottCMA, et sa performance « Daddy Lessons » avec les Chicks (anciennement les Dixie Chicks) a polarisé les fans de musique country. Tanner Davenport de Opry noir a assisté au spectacle et a affirmé que pendant la représentation, il avait entendu une femme dire : « Enlevez ce noir de la scène ! » (Un manager de Nashville a également déclaré Panneau d’affichage en 2016, Alan Jackson a quitté son siège au premier rang.)

La cérémonie de 2016 aurait été le lieu de naissance de « Cowboy Carter », comme Beyoncé l’avait déjà déclaré sur Instagram est « né d’une expérience que j’ai vécue il y a des années et où je ne me suis pas senti le bienvenu ».

« Il était très clair que non. Mais, grâce à cette expérience, j’ai plongé plus profondément dans l’histoire de la musique country et étudié nos riches archives musicales », a-t-elle déclaré. « Act II est le résultat d’un défi que j’ai relevé et de la prise de mon temps pour plier et mélanger les genres afin de créer ce corpus d’œuvre. »

Dans le même message, Queen Bey a inclus une phrase qui aurait pu dissuader les CMA d’adopter « Cowboy Carter ».

« Ce n’est pas un album country. C’est un album de « Beyoncé » », a-t-elle déclaré.

Un démantèlement aussi effronté des genres n’augure rien de bon pour les chanteurs, a déclaré Kelly Clarkson NBC10 Boston dans une interview qui a depuis été supprimée du site Internet de la chaîne d’information. La gagnante d’un Grammy se souvient s’être elle-même tournée vers le genre country, seulement pour se faire dire que sa musique ne serait pas diffusée à la radio à moins qu’elle « abandonne complètement la pop ».

« J’avais l’impression que la porte était fermée à moins que je sois à fond et que je devais laisser tous les autres genres derrière moi, ce que je ne pense pas que des gens comme moi, ou même Beyoncé, soient capables de faire. Ce n’est même pas un désir ou un désir, c’est juste que nous aimons barboter », a-t-elle déclaré. « Pourquoi se limiter? »

Clarkson a déclaré qu’elle trouvait curieux que Beyoncé n’ait reçu aucune nomination aux CMA Awards, « parce que j’ai l’impression que ces chansons étaient partout ».

Bryan sera de retour en tant qu’hôte des CMA de cette année, aux côtés de Peyton Manning et de l’artiste country émergente Lainey Wilson. La cérémonie sera diffusée en direct le 20 novembre à 20 heures sur ABC et diffusée le lendemain sur Hulu.

Quant aux perspectives de récompenses supplémentaires de « Cowboy Carter », l’enregistrement aurait volonté rivaliser dans les catégories country, dont celui du meilleur album country aux Grammys 2025.