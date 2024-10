Luke Bryan fait allusion à la vraie raison derrière le snobisme des nominations de Beyoncé au CMA 2024

Luke Bryan, chanteur et auteur-compositeur country, a récemment parlé du camouflet des nominations aux CMA Awards 2024 de Beyoncé.

Lors de sa récente apparition sur SiriusXM Andy Cohen en directBryan a exprimé ses réflexions sur l’album de Beyoncé Cowboy Carter lorsque l’animateur lui a demandé de partager son point de vue.

Répondant à la question, il a déclaré : « C’est une question délicate car, évidemment, Beyoncé a fait un album country et Beyoncé a beaucoup de fans qui la soutiennent. Et si elle n’obtient pas quelque chose qu’ils veulent, mec, ils s’en prennent à vous, comme les fans devraient le faire.

Bryan a déclaré qu’il était « tout à fait favorable à ce que tout le monde vienne et fasse des albums country et tout ça », et a souligné que « beaucoup de bonne musique est négligée ».

« Juste parce qu’elle en a fait une… juste parce que j’en fais une, je ne reçois aucune nomination », a-t-il ajouté.

Le Acheter de la saleté Le hitmaker a déclaré : « Tout le monde a adoré que Beyoncé fasse un album country. Personne n’en est fou », a-t-il noté, « mais là où les choses deviennent un peu délicates, si vous voulez faire des albums country, venez dans notre monde et soyez un peu country avec nous. »

Donnant sa position sur la musique country familiale, il a souligné : « Comme si Beyoncé pouvait faire exactement ce qu’elle voulait. Elle est probablement la plus grande star de la musique. »

« Mais venez à une cérémonie de remise de prix et félicitez-nous, amusez-vous et faites partie de la famille aussi. Et je ne dis pas qu’elle n’a pas fait ça… mais la musique country est beaucoup une question de famille. »

Notamment, avant la sortie de l’album de la chanteuse en mars de cette année, Beyoncé s’est rendue sur Instagram et a noté que l’album était « né d’une expérience que j’ai vécue il y a des années et où je ne me sentais pas la bienvenue ».

« Et il était très clair que non », a-t-elle conclu en faisant référence au genre de musique country.

Il est pertinent de mentionner qu’en 2016, Beyoncé a été critiquée pour sa performance sur sa chanson teintée de country. Leçons de papa avec Les poussins lors de la 50e édition des CMA Awards.

Les critiques se sont aggravées lorsqu’elle a été retirée du site Web du CMA.