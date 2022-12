Luke Bryan et sa femme Caroline fêtent leur 16e anniversaire : “Je t’aime depuis la seconde où je t’ai vu”

Luke Bryan et sa femme Caroline sont plus heureux que jamais à l’occasion de leur 16e anniversaire de mariage.

Le couple a célébré son amour l’un pour l’autre sur Instagram, chacun publiant des messages d’amour et célébrant le chemin parcouru dans leur relation.

Le message de Bryan les présentait tous les deux posant pour la caméra dans des tenues idiotes, avec lui portant une perruque de mulet et de grandes lunettes de soleil et elle portant un pare-soleil coloré.

“Joyeux 16e anniversaire mon amour. C’est tellement incroyable de partager cette vie avec toi. Merci d’avoir supporté toute ma folie que je te lance”, a écrit Bryan dans sa légende. “Je t’aime depuis la seconde où je t’ai vu. C’est vraiment remarquable ce que nous avons fait ensemble. Je t’aime aussi [sic] la lune et retour et voici 100 autres. Je vous aime.”

Caroline a publié son propre hommage à son mari sur les réseaux sociaux, créant un diaporama de certains de leurs moments les plus heureux, y compris des photos d’eux célébrant les anniversaires et Halloween et le couple en vacances et des jours ordinaires de s’amuser.

“You’re the First, the Last, My Everything” de Barry White jouait en arrière-plan pendant la lecture du montage vidéo.

“Sweet 16 !!!! Joyeux anniversaire Love Bug… Il y a 16 ans, nous n’avions aucune idée de ce dans quoi nous entrions”, a écrit Caroline. “Les bons, les mauvais, les moments idiots et les disputes stupides. Ça en valait la peine et je t’aime plus chaque année!”

Bryan et Caroline ont été ouverts sur leur amour l’un pour l’autre.

Le documentaire, “Luke Bryan: My Dirt Road Diary”, a évoqué leur histoire d’amour, détaillant comment le couple s’est rencontré et est sorti ensemble pour la première fois à l’université avant de se séparer, pour se remettre ensemble quatre ans plus tard.

Après s’être réunis, ils se sont mariés aux îles Turques et Caïques en 2006, un an avant la sortie de son single “All My Friends Say”. La chanson a été présentée pour la première fois sur son EP éponyme de 2006 et a ensuite été utilisée comme premier single de son premier album de 2007, “I’ll Stay Me”.

Une chose qui les rapproche est leur amour mutuel des farces. L’amour de Bryan pour les farces est bien documenté, et Caroline aime aussi les farces, instituant des “farces” pendant la saison des fêtes.

“Cela nous permet de nous amuser et de rire”, a déclaré Bryan Gens en 2021, “et cela incite les garçons à se fiancer et à vouloir être des gaffes et à rire avec les gens. Cela donne donc un ton de” pas sérieux “. Je veux dire, nous avons tous eu l’ami dont les parents étaient tous des affaires, et notre foyer n’est certainement pas cela !”

Bryan s’est également confié à People sur la façon dont sa femme lui donnerait souvent une vérification de la réalité bien nécessaire, en disant “elle a toujours été celle qui ne boit vraiment pas tout mon Kool-Aid” et celle qui “tire les rênes ” et ” le garde réel. “

“Nous avons mieux compris quand nous devons nous asseoir et travailler sur quelque chose”, a déclaré Bryan. “Et nous avons également mieux compris quand nous avons juste besoin de nous pardonner et de passer à autre chose, et nous n’allons pas laissez quelque chose nous accrocher pendant quelques jours. La vie est trop courte !

“Comme tout le monde, nous avons nos disputes, nos mauvais jours et nos désaccords”, a ajouté Caroline. “Cependant, nous parlons toujours de nos problèmes. Le mariage n’est pas toujours un conte de fées. C’est une bataille que les deux personnes doivent être prêtes à mener. Chaque jour, que nous soyons heureux ou non, nous nous battons l’un pour l’autre.”

Caroline et Bryan partagent deux fils, Thomas et Tatum, et ils ont également adopté les trois enfants de la sœur de Luke – Til, Jordan et Kris – après qu’ils soient devenus orphelins en 2014. La sœur de Luke est décédée en 2007 et son beau-frère est décédé en 2014.