Luke Bryan et Peyton Manning s’associent pour organiser la 56e cérémonie annuelle des CMA Awards à Nashville

Luke Bryan et Peyton Manning se sont révélés être les hôtes de la 56e cérémonie annuelle des Country Music Association Awards diffusée en direct le mercredi 9 novembre.

La cérémonie de cette année aura lieu à la Bridgestone Arena au cœur du centre-ville de Nashville, Tennessee, et les nominations n’ont pas encore été annoncées.

Bryan, qui a été l’hôte de l’émission l’année dernière et s’est produit au CMA Fest en juin, est deux fois lauréat du premier prix – artiste de l’année.

Manning est un hôte pour la première fois, mais a beaucoup d’entraînement sous les projecteurs en tant que l’un des plus grands quarts-arrière de tous les temps, ayant joué dans la NFL pendant 18 saisons avant de prendre officiellement sa retraite en mars 2016 après avoir remporté le Super Bowl 50.

L’interprète de “Born Here Live Here Die Here” a fait cette annonce alors qu’il animait avec Ryan Seacrest l’épisode de lundi de “Live with Kelly and Ryan”.

“Faire partie d’une soirée aussi historique qui honore mes pairs et la musique country est un tel privilège”, a déclaré Bryan. dit dans un communiqué. “Quand on m’a demandé si Peyton Manning était quelqu’un avec qui j’envisagerais de co-animer, je n’ai pas hésité.”

Il a ajouté: “Nous sommes devenus de grands amis au fil des ans, et ce qu’il apporte à la table va le rendre encore plus génial. Je sais qu’il a déjà été aux CMA Awards, mais il n’a jamais été avec moi. Hey Peyton, J’espère que tu es prêt pour la nuit de ta vie !”

Manning était tout aussi excité : “J’ai hâte d’aller à Nashville et de monter sur la scène des CMA Awards aux côtés de mon ami Luke Bryan. Je suis un grand fan de Country Music, donc avoir la chance de me tenir parmi tant d’artistes incroyablement talentueux honneur absolu.”

CMA a partagé l’annonce sur Instagram: “Je viens de rédiger nos choix n ° 1 pour les #CMAawards 2022! Nous avons définitivement marqué cette année avec deux fois l’artiste de l’année des CMA Awards @LukeBryan et la superstar de la NFL, @PeytonManning comme nos hôtes! Laissez le prix la saison commence ! Regardez le mercredi 9 novembre sur @ABCNetwork.”

“La plus grande soirée de Country Music sera sans aucun doute à la hauteur de ses attentes cette année”, a déclaré Sarah Trahern, directrice générale de CMA. “Au cours d’une soirée où nous célébrons le meilleur des meilleurs de la musique country, nous sommes ravis d’avoir deux hôtes primés à la barre ! J’ai hâte de voir ce que Luke et Peyton ont dans leurs manches, ce qui, j’en suis sûr, être hilarante, imprévisible et joyeusement énergique, tout comme eux deux.”

“Juste au moment où nous pensions que nous ne pouvions pas surpasser l’énergie explosive et le charme caractéristique de Luke en tant qu’hôte des CMA Awards de l’année dernière, nous le ramenons aux côtés de la légende du sport Peyton Manning pour la plus grande nuit de la musique country”, a déclaré le vice-président exécutif de Walt Disney Television, Unscripted. et Alternative Entertainment Rob Mills a déclaré. “Leur chimie dynamique et leur amitié magnétique sont le point d’ancrage parfait pour le spectacle étoilé de cette année.”

Les hôtes précédents incluent Carrie Underwood, Reba McEntire, Brad Paisley et Dolly Parton.