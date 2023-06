Voir la galerie





Crédit d’image : ABC

Alors qu’ils assistaient au festival de la Country Music Association (CMA) le 12 juin, Idole américaine juge, Luc Bryan46 ans, est venu voir son co-juge, Katy Perryla défense de tout en discutant avec Fox News. « Katy est choisie pour sortir et essayer de s’amuser en faisant une émission de télévision », a déclaré la star de la country à propos de la femme de 38 ans. « Vous ne pouvez pas être si en sécurité au moment où vous êtes si homogénéisé, vous ne pouvez jamais faire une blague ou passer un moment amusant. »

Avant cela, Luke a déclaré que les fans étaient souvent « trop ​​durs » avec Katy. « Katy Perry a eu affaire à des trucs comme ça toute sa carrière », a-t-il déclaré. « Nous comprenons tous… Je veux dire que nous jugeons des enfants dont les gens à la maison tombent amoureux… Nous n’allons pas frapper 1 000 en tant que juges. » Le hitmaker « Play It Again » a ensuite ajouté qu’il pensait que les juges de l’émission « se préparaient » souvent pour que les fans soient « vocaux » avec leurs opinions à leur sujet. « Je pense que nous allons nous préparer », a poursuivi Luke. « En tant que juges, vous savez, nous tombons souvent sur l’épée. Et installez-vous là où les gens peuvent se faire entendre sur les réseaux sociaux et autres.

Malgré le ridicule qu’ils obtiennent des téléspectateurs, le joueur de 46 ans s’est assuré d’exprimer que lui et ses co-juges donnent tout ce qu’ils ont à l’émission. « Mon truc, c’est que je pense que quand moi et Lionel [Richie] et Katy s’assoient au bureau, dans nos cœurs, nous faisons de notre mieux », a partagé le père de cinq enfants. Luke a également expliqué que peu importe ce qu’ils choisissent de dire dans l’émission, ils parient que les fans l’apprécieront ou non. « Parfois, tu dois juste dire des trucs et quand tu lances les dés à la télé comme ça, peu importe comment ça se perçoit… C’est peut-être mon année, l’année prochaine », a-t-il dit, avant d’ajouter qu’ils sont « conditionnés » et « insensibles » à la critique des fans.

Avant la fin de l’entretien, l’ami et co-juge de Katy a déclaré qu’il l’admirait pour avoir fait face aux critiques du public au cours de ses 15 ans de carrière. « Cela me fait l’apprécier encore plus, à quel point elle a dû faire face à toute sa carrière », a-t-il conclu. Le mois dernier, la chanteuse « Firework » a fait tourner les têtes lors de la finale de la saison 21 dans une robe orange découpée et transparente. La beauté brune a complété le look avec une longue jupe à paillettes et des talons orange assortis.

Katy est allée sur Instagram pour montrer sa robe finale et a écrit une légende effrontée pour ses 201 millions de followers. « Orange u content que ce soit un super #idolfinale? », A-t-elle plaisanté, avec un emoji orange. Son fiancé, Orlando Bloom, 46 ans, a été l’un des premiers à commenter, cependant, il n’a laissé qu’un joli emoji orange avec un emoji flamme. Ses fans, bien sûr, se sont déchaînés dans les commentaires sur le look de la starlette. « La journée s’est arrêtée pendant quelques minutes et j’avais besoin de reprendre mon souffle quand je vous ai vu », a écrit un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté : « Servir après servir après servir. Ils continuent juste à venir. La mère d’un enfant a rejoint Idole américaine en 2017 et est depuis juge dévoué.

