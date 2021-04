Le juge AMERICAN Idol, Luke Bryan, s’est moqué de l’hôte Ryan Seacrest pour avoir été un « pleureur facile » après une performance puissante.

Sur l’épisode de ce soir de la Concours de chant ABC, les émotions étaient à un niveau record Luke, 44 ans, avec des panélistes Katy Perry et Lionel Richie a révélé le Top 16 de cette saison.

Ryan Seacrest a été moqué pour être un « crieur facile » sur American Idol[/caption]

Le juge Luke Bryan s’est moqué de l’hôte d’American Idol pour avoir versé des larmes[/caption]

Bascule Wyatt Pike, 20 ans, a donné sa meilleure interprétation du tube de Kings Of Leon, Use Somebody, où il a été crédité d’être «authentique» et d’avoir «explosé» sur scène.

Crooner country Luke sembla ému alors qu’il regardait la star en herbe brouiller avec sa guitare.

Ensuite, les trois juges ont eu des mots positifs à dire à Wyatt – Luke louant même le reste de sa future carrière.

«L’une des choses les plus cool qui me soit arrivée est le jour où j’ai réalisé que je pouvais faire de la musique pour le reste de ma vie et Wyatt, je sais déjà que tu le feras aussi», lui dit-il.

Suite à la critique, l’animateur Ryan a rejoint un Wyatt en larmes sur scène, quand il a plaisanté « Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de crieurs faciles ici. »

Wyatt Pike s’est déchaîné pour utiliser quelqu’un de Kings Of Leon[/caption]

Les juges ont loué les capacités vocales « authentiques » du joueur de 20 ans[/caption]

Katy Perry a félicité Wyatt pour être à la fois « talentueux et cool »[/caption]

La personnalité de la télévision se moquait de lui-même pour avoir été brumeuse Idole épisodes dans le passé.

Luke a laissé échapper un rire bruyant et a convenu que Ryan était en effet un «crieur facile».

Il a poussé la moquerie un peu plus loin en tweetant une photo de Ryan aux yeux rouges remplis de larmes.

«’Crieurs faciles ici…’ Cela m’a vraiment fait rire parce que c’est vrai», a écrit Luke à propos de l’état émotionnel de Ryan.

Le co-animateur de Live With Kelly et Ryan avait un bon sens de l’humour à propos du commentaire, car il partageait la photo – ou le mème – sur son propre compte Twitter.

L’animateur de longue date d’American Idol est devenu ému lors de la révélation du Top 16 de ce soir[/caption]

Les fans ont soutenu Ryan alors qu’il plaisantait, il fondait « facilement » en larmes[/caption]

Luke a laissé échapper un grand rire quand Ryan a plaisanté en disant qu’il était un « crieur facile »[/caption]

«Si j’étais un artiste en herbe et que @LukeBryanOnline me disait que j’allais faire de la musique pour toujours», a-t-il sous-titré le cliché.

L’année dernière, les téléspectateurs ont vu Ryan fondre en larmes alors qu’il faisait venir l’agent de sécurité Courtney Timmons de la rue à l’extérieur des auditions d’Idol.

Elle a stupéfié les juges avec une belle performance et a reçu un billet d’or pour Hollywood.

La personnalité de la radio a regardé avec fierté depuis les coulisses pendant qu’il pleurait lentement.

«Je me sens comme un parent en ce moment», a déclaré Ryan au natif de Géorgie en essuyant ses larmes – avec Katy qui pleurait également.

Ryan a été qualifié de « crieur facile » après avoir été ému dans la série[/caption]

L’animateur a été submergé d’émotion devant la caméra lors de performances puissantes[/caption]

L’année dernière, Ryan a amené Courtney Timmons à auditionner qui attendait dans la rue[/caption]

De nombreux fans sont intervenus sur la querelle amicale, l’un d’eux disant: « Pauvre Ryan, il ne peut pas y échapper. »

«J’ai ri quand il a dit ça! Pauvre Ryan lol », a fait écho un autre.

Alors que la saison se poursuit, de plus en plus de concurrents préférés des fans seront obligés de rentrer chez eux avec huit éliminations lors du bain de sang de ce soir.

Après les performances live de la semaine dernière, Fans d’American Idol ont pu voter pour les premiers résultats de l’année.

Les juges et les candidats sont restés socialement distants pendant le tournage de cette saison[/caption]





L’épisode de ce soir a vu le Top 24 être ramené au Top 16, Wyatt étant rejoint par un groupe de chanteurs talentueux.

Il affrontera les chanteurs Alyssa Wray, Graham DeFranco, Grace Kinstler, Alanis Sophia, Willie Spence et Deshawn Goncalves.

Les finalistes sont également Cassandra Coleman, Caleb Kennedy, Colin Jamieson, Casey Bishop, Madison Watkins, Beane, Hunter Metts, Ava August et Chayce Beckham.