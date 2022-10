Luke Bryan critiqué pour avoir amené Ron DeSantis sur scène lors d’un concert en Floride: “Triste et sérieusement décevant”

La star de la country, Luke Bryan, n’a apparemment pas trouvé le bon accord avec les utilisateurs de Twitter après avoir fait sortir le gouverneur Ron DeSantis lors de son émission à Jacksonville vendredi – et a rapidement été accueilli avec dédain.

Bryan, qui participe actuellement à sa “Raised Up Right Tour”, a déclaré à la foule bondée du VyStar Veterans Memorial Arena : “Nous allons nous amuser et collecter de l’argent ce soir pour le grand État de Floride” à la suite de la destruction causée par l’ouragan Ian en septembre.

DeSantis, qui est actuellement candidat à la réélection en Floride, a été accueilli par une vague de son assourdissante alors qu’il montait sur scène, selon vidéo partagée sur Twitter par un spectateur.

Les opinions sur la décision et la manière dont Bryan a fait sortir le gouverneur ont été rapidement partagées et disséquées sur Twitter, avec un utilisateur écrivant : “Écoutez, je comprends que c’est pour un ouragan après la dévastation qui s’est produite en Floride, je peux comprendre que . Mais… quand tu fais ça 10 JOURS avant la mi-mandat, ce n’est rien d’autre qu’un coup politique. Tu aurais pu faire ça après la mi-mandat. Honte à toi, Luke Bryan.”

PEYTON MANNING ET LUKE BRYAN « SE SYNC » POUR LES CMA AWARDS : « CE N’EST PAS BON »

De nombreux utilisateurs ont ridiculisé Bryan pour son choix de faire monter DeSantis sur scène.

Un utilisateur a tweeté : “Triste et sérieusement décevant. F–k you Luke Bryan” tandis qu’un autre a déclaré : “Note à moi-même : annuler Luke Bryan.”

Le gouverneur DeSantis s’est rendu sur Twitter samedi pour remercier le juge “American Idol” de l’opportunité d’être sur scène, écrivant à Bryan : “Merci de m’avoir laissé participer à la fête hier soir.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Plusieurs utilisateurs ont vivement critiqué DeSantis lui-même, ainsi que sa politique, une personne écrivant : “Est-ce que quelqu’un est vraiment surpris que Luke Bryan soutienne un autoritaire raciste et misogyne ?” Une autre personne a tagué Bryan, en écrivant : “Merci d’avoir serré la main et d’avoir levé la main au gouverneur qui vient de mettre en danger la vie d’enfants trans dans mon état en leur enlevant leurs soins de santé. Je viens de passer la journée d’hier à me battre pour ces enfants. Tu es un déchet, et nous vous voyons.”

Bien que Bryan n’ait pas abordé la réaction négative qu’il a reçue de la communauté Twitter, il s’est rendu sur son Instagram pour partager ses réflexions sur le concert, en écrivant : “Jacksonville m’a excité pour le week-end”, accompagné d’une photo de la grande foule. .

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Bryan est actuellement sur l’étape floridienne de sa tournée, sa prochaine étape étant Estero le 2 novembre.