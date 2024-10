Luke Bryan clarifie ses commentaires sur le snobisme des Beyoncé CMA Awards

Le discours a commencé après que Bryan, un chanteur country, est apparu sur « Andy Cohen Live » de SiriusXM la semaine dernière et a exhorté Queen Bey à « venir dans notre monde et être un peu country avec nous » après la sortie de son premier album de style country.

«En lisant les commentaires de certains d’entre vous, je veux juste dire que je vous encourage tous à écouter l’interview au lieu de lire les titres des appâts à clics. Vous entendrez mon ton et mes intentions qui n’étaient pas négatives. Je respecte Beyoncé et j’aime la fidélité de ses fans. Je passe beaucoup de temps à soutenir d’autres artistes. Je veux que tout le monde gagne. Je vous aime tous.

« C’est une question délicate car, évidemment, Beyoncé a fait un album country et Beyoncé a beaucoup de fans qui la soutiennent », a répondu la star country. « Et si elle n’obtient pas quelque chose qu’elle veut, mec, ils viennent vers toi. »

«Je suis tout à fait favorable à ce que tout le monde vienne et fasse des albums country et tout ça. Mais juste en déclarant ça, juste parce qu’elle en a fait un – je n’ai pas besoin [a nomination] juste parce que j’en fais un », a déclaré Bryan à Cohen.

« Beyoncé peut faire exactement ce qu’elle veut. Elle est probablement la plus grande star de la musique », a ajouté Bryan. «Mais venez à une cérémonie de remise de prix et félicitez-nous, amusez-vous et rejoignez la famille aussi. Et je ne dis pas qu’elle n’a pas fait ça.