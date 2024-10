Luke Bryan clarifie ses commentaires sur la manière dont Beyoncé devrait récompenser cinq artistes country

En 2016, Beyoncé a interprété sa chanson « Daddy Lessons » avec les Dixie Chicks aux CMA Awards, le plus grand spectacle annuel de musique country. L’establishment country n’a pas vraiment accueilli cette performance de tout cœur, et Beyoncé a laissé entendre que son accueil l’avait en partie inspiré. Cowboy Carterun album essentiellement à propos musique raciale et country. L’establishment du pays n’a pas non plus été très prompt à soutenir cette idée.

Le mois dernier, la Country Music Association a dévoilé les nominations CMA de cette année, et Beyoncé était notamment absente. Les nominés incluent Shaboozey et Post Malone, deux Cowboy Carter des invités ayant des racines à l’extérieur du pays mais qui ne font pas nécessairement une musique qui défie cet établissement. Shaboozey et le père de Beyoncé, Mathew Knowles, ont commenté ce camouflet. La semaine dernière, la star country et Idole américaine le juge Luke Bryan a maladroitement tenté d’aborder la question lors d’une conversation SiriusXM avec Andy Cohen, et ses remarques sont devenues virales. Voici ce qu’il a dit :

C’est une question délicate car évidemment Beyoncé a fait un album country. Et Beyoncé a beaucoup de fans qui la soutiennent, et si elle n’obtient pas quelque chose qu’ils veulent, ils s’en prennent à vous, mec, comme les fans devraient le faire. C’est une chose difficile à dire. Je ne sais pas. Combien d’albums a-t-elle vendu ? Je sais qu’elle avait une chanson. Écoutez, je suis tout à fait favorable à ce que tout le monde vienne et fasse des albums country et tout ça, mais juste en déclarant que – juste parce qu’elle en a fait un – juste parce que j’en ai fait un, je n’obtiens aucune nomination… Parfois, vous n’obtenez pas nommé. L’AMC a son organe de vote, et ils votent ce qu’ils pensent devoir faire. Tout le monde a adoré que Beyoncé fasse un album country. Personne n’en est fâché. Mais là où les choses deviennent un peu délicates, vous savez, si vous voulez faire des albums country, venez dans notre monde et soyez un peu country avec nous. Beyoncé peut faire exactement ce qu’elle veut. Elle est probablement la plus grande star de la musique. Mais venez à une cérémonie de remise de prix, félicitez-nous, amusez-vous et faites partie de la famille aussi ! Et je ne dis pas qu’elle n’a pas fait ça, mais la musique country est avant tout une question de famille.

Dimanche, Luke Bryan a tenté de clarifier ces propos sur Twitter. Bryan a insisté sur le fait qu’il respectait Beyoncé et a accusé les « titres d’appâts à clics » de l’avoir sorti de son contexte. Voici ce qu’il a écrit :

Salut à tous, je termine la dernière nuit de ma tournée ce soir et ça a été un moment incroyable. Pour cela, je suis reconnaissant. Je poste ce soir en raison du caractère ridicule des gros titres que j’ai lus ces derniers jours lors d’une interview dans l’émission d’Andy Cohen que j’ai faite cette semaine alors que je faisais la promotion de mon album. Je sens au plus profond de moi que je ne peux pas laisser les médias créer un faux récit. En lisant les commentaires de certains d’entre vous, je veux juste dire que je vous encourage tous à écouter l’interview au lieu de lire les titres des appâts à clics. Vous entendrez mon ton et mes intentions qui n’étaient pas négatives. Je respecte Beyoncé et j’aime la fidélité de ses fans. Je passe beaucoup de temps à soutenir d’autres artistes. Je veux que tout le monde gagne. Je vous aime tous