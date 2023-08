Luke Bryan attribue le succès au fait de faire les choses «à l’ancienne»: «J’ai travaillé d’arrache-pied»

Luke Bryan dit qu’il a réussi « à l’ancienne », en travaillant dur.

Un élément permanent de la scène musicale country, Bryan révèle comment sa carrière s’est épanouie au cours des deux dernières décennies.

« Pendant la majeure partie de ma carrière, j’y suis allé, je dois faire mes preuves. C’est donc vraiment libérateur et gratifiant d’y aller, je suis ce que je suis », a expliqué Bryan au magazine People.

« Je l’ai mérité à l’ancienne, en travaillant d’arrache-pied. Beaucoup de gens m’ont soutenu et aidé tout au long du chemin, et j’espère qu’ils pourront aussi profiter de la balade. »

Deux fois artiste CMA de l’année, Bryan a commencé sa carrière à Nashville, Tennessee, un peu plus tard qu’il ne l’aurait souhaité.

« Je regarde en arrière et je suis fier de toute l’ascension pour arriver ici. J’avais prévu de déménager à Nashville à 20 ans et mon frère est décédé et je pense qu’à 20 ans, j’aurais tout traité de manière très différente, avec beaucoup moins de maturité. Et donc je pense que quand j’ai déménagé à Nashville quand j’avais 25 ans, je pouvais mieux lire les gens, je pouvais naviguer dans la foule louche », a-t-il partagé.

« Je suis capable de prendre des souvenirs de l’université, des vacances de printemps aux fêtes de fraternité, des matchs de football, que je suis capable de mettre cela dans mon travail », a-t-il expliqué avoir eu plus d’expériences de vie avant de commencer sa carrière, admettant qu’il a » une large perspective de la vie, du travail acharné à la perte énorme. »

« Je ne pense pas que vous entrerez un jour dans l’industrie de la musique sans faire des erreurs immatures … Surtout quand vous buvez beaucoup de bières », a-t-il également plaisanté.

« Ce n’est pas un acte », a expliqué Bryan à propos de son amour continu pour la scène. « Je ne suis pas là-haut comme, ‘Oh, je dois le faire monter ou l’allumer pour ces gens.’ C’est juste – je suis dans l’instant, je m’amuse et je me nourris de leur énergie et plus ils me donnent, plus j’essaie de leur rendre. Le principal avec moi, c’est quand j’avais 100 personnes dans la salle, je me suis éclaté, j’ai adoré. J’essayais de gagner 100 personnes, et ce soir, ce sera la même chose », a-t-il partagé sur le fait d’aimer son travail, peu importe la taille du public.

« Le jour où vous arrêtez de l’aimer et que cela devient quelque chose que vous redoutez, alors il est temps de passer à autre chose. Heureusement, je n’ai jamais eu ces sentiments. C’est assez difficile de vieillir devant 20 000 personnes. »

Bryan, maintenant juge sur « American Idol », connaît la recette de son propre succès. « Je pense que la chose la plus importante à faire en tant qu’artiste est de se connecter avec vos fans. Soyez heureux. Souriez avec vos fans. Et soyez vous-même. Et dans vos bons jours, vos fans vous soutiendront et quand vous aurez des jours, vous serez un peu sous le temps, vous n’avez pas fait votre meilleur spectacle, ils seront là aussi pour vous les mauvais jours. »

« Essayez de faire de votre mieux pour raconter votre histoire, de la manière la plus authentique et la plus crédible – de la manière la plus pertinente. »