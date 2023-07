Luke Bryan apprend à son fils de 15 ans à conduire: « Faire tout le cauchemar du permis d’apprentissage »

Le fils de Luke Bryan a 15 ans et tous les parents savent ce que cela signifie.

« Il a 15 ans, alors il fait tout le cauchemar du permis d’apprentissage », a déclaré l’interprète de « But I Got a Beer in My Hand » à Katie Neal sur le podcast « Kate & Company » d’Audacity cette semaine. « Ce n’est pas un très bon pilote en ce moment, donc nous devons travailler assez dur avec lui. »

La star de la country a ajouté que Bo, 15 ans, qu’il partage avec sa femme Caroline, 43 ans, est « très frustrant en ce moment parce qu’il pense qu’il sait conduire, mais il n’a aucune idée de ce qu’il fait ».

Bryan a expliqué que Bo pense « parce qu’il peut conduire un 4-roues ou Polaris qu’il est assez compétent. Il ne l’est pas, je peux vous assurer. »

Les adolescents du Tennessee peuvent obtenir un permis d’apprenti conducteur à 15 ans.

Caroline a partagé que Bo « avait réussi son examen de permis de conduire » dans une publication vidéo Instagram du 4 mai qui montrait le jeune de 15 ans dans le siège du conducteur, sa mère à côté de lui et le fils du couple, Tate, âgé de 12 ans, pompant ses poings dans le siège arrière.

« Je suis terrifiée », a-t-elle plaisanté. « Êtes-vous excité? »

« Ouais, » répondit Bo, « Ne crie pas quand je conduis, s’il te plaît? »

« Je ne fais aucune promesse », a-t-elle déclaré impassible.

Elle a ajouté en plaisantant dans la légende du message: « Bo Bryan vient d’obtenir son permis de conduire. Certains d’entre vous voudront peut-être prendre le bus pendant un moment! C’est parti !! »

Plus tard dans le mois, elle a écrit dans un autre post : « Mon bébé que j’avais l’habitude de pousser dans une poussette se promène maintenant en moi… » avec une vidéo qui montrait à nouveau le jeune de 15 ans dans le siège du conducteur.

En 2021, le juge « American Idol » a déclaré au magazine People qu’il aimait avoir des fils plus âgés.

« En vieillissant, il est plus facile de les laisser suivre », a-t-il déclaré. « Ils deviennent de petits hommes et ils deviennent de petits microcosmes fonctionnels de moi. Leurs personnalités sont vraiment différentes … Ils deviennent vos copains. Je veux dire, ce sont toujours vos enfants, vous devez toujours faire la discipline et vous devez toujours leur apprendre le le bien et le mal de la vie, mais ils se transforment vraiment en copains. »

Il a ajouté: « Et je suis certainement dans l’âge d’or. Je veux dire, c’est comme le moment idéal d’être papa en ce moment et vous pouvez les laisser suivre. »

Avec leurs deux fils biologiques, le couple a également adopté leur neveu et nièces Til, Jordan et Kris après la mort de la sœur de Luke en 2007.