Luke Bryan appelle l’introduction de Dustin Lynch “absurde”, dit que c’était “un sarcasme complet”

Luke Bryan a précisé que son introduction “absurde” de Dustin Lynch n’était que du “sarcasme” et faisait partie de son humour.

Bryan a présenté Lynch alors que les deux se produisaient au festival Crash My Playa à Cancun, au Mexique, du 19 au 22 janvier.

“Personne n’a bu plus d’alcool, personne n’a vomi plus, personne n’a pris plus de drogue, personne n’a pris plus d’intraveineuses, personne n’a réussi – personne n’a réussi plus de tests de MST que ce prochain monsieur… il a une facture propre , il n’a pas de maladies”, a déclaré le musicien avant que Lynch ne monte sur scène.

Bryan s’est rendu sur Instagram mercredi pour préciser que l’introduction était “un sarcasme complet”.

LUKE BRYAN RÉPOND AUX CRITIQUES APRÈS LE GOUVERNEMENT. RON DESANTIS APPARAIT AU CONCERT

“Je viens de voir où les gens commencent à discuter de ma présentation de Dustin Lynch. Dustin Lynch est l’un de mes amis les plus chers sur la planète. Personne ne le respecte plus que moi.”

Il a ajouté plus tard: “Ces mots que j’ai utilisés étaient si absurdes, je pensais que tout le monde le prendrait comme du sarcasme. Évidemment, certaines personnes ne l’ont pas fait. J’ai parlé à Dustin. Je l’aime. Lui et moi sommes tous bons. Et je m’excuse auprès de quelqu’un qui ne comprend pas mon humour.”

La star de la musique du comté a terminé ses excuses en encourageant ses followers à aller écouter le nouveau single de Lynch.

Lynch a partagé la vidéo sur son propre Instagram, confirmant que les deux en avaient parlé.

“Merci pour l’appel, je t’aime mon frère”, a-t-il écrit. “Tout va bien. Nous nous sommes encore beaucoup amusés là-bas avec les pirates.”

Bryan et Lynch se sont produits ensemble lors du festival Crash My Playa. Les deux ont sauté sur scène et ont chanté une interprétation de “Tequila” de Dan + Shay.

Parmi les autres stars de la musique country présentes au festival figuraient Thomas Rhett, Jake Owens, Luke Combs et Lauren Alaina.

Bryan devrait commencer sa tournée Sunset Repeat le 31 mai à Philadelphie. Il sera rejoint par Cole Swindell et Jon Langston pour des performances tout au long du programme.

