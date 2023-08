Luke Bryan annule « à regret » un autre concert pour des raisons de santé

Luke Bryan a annulé une autre émission ce week-end alors qu’il s’occupait de problèmes de santé.

Bryan, 47 ans, a annoncé l’annulation du spectacle de Brandon, Mississippi, dimanche matin, quelques heures avant qu’il ne soit censé monter sur scène pour le concert « Country on Tour ».

« Sous l’avis du médecin après avoir pris 6 jours de congé pour guérir, j’ai essayé de chanter aux deux spectacles jeudi et samedi et ce fut un combat », a expliqué Bryan dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux. « Chaque spectacle que je chante, je remets ma voix en place. Je continuerai à faire tout ce que je peux pour m’améliorer. S’il vous plaît, sachez à quel point vous comptez pour moi et à quel point cela est déchirant. »

Un représentant de Bryan n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires supplémentaires de Fox News Digital.

L’annulation intervient alors que Bryan s’est retiré d’une série de spectacles à Washington, en Utah et en Idaho alors qu’il luttait contre un « rhume de tête ». Début août, Bryan devait être la tête d’affiche du Watershed Festival à George, Washington, mais sa place a été occupée par Lainey Wilson.

« C’est un week-end tellement frustrant. ‘Shedders, je suis désolé de vous laisser tomber mais je ne suis pas de retour pour chanter – je peux à peine parler encore », a annoncé Bryan sur Instagram à l’époque.

« Ce festival est l’un des plus beaux endroits où nous nous produisons et l’une des foules les plus amusantes de tous les temps. Je sais que mes amis de l’émission vous feront passer un bon moment ! Montrez-leur à tous ce que vous avez. Je t’aime – Luke. »

Le juge « American Idol » a partagé un sentiment similaire avec ses autres fans.

« Chers fans de Boise, c’est si difficile à faire pour moi, mais je vais devoir annuler mon spectacle le 5 août au Ford Center. Sous l’avis des médecins, j’ai besoin d’un autre jour pour reposer ma voix et aller mieux », a expliqué Bryan. à l’époque.

« Il n’y a rien que j’aime plus que de jouer des spectacles en direct et je suis tellement déçu de ne pas pouvoir le faire pour vous », a-t-il ajouté.

Bryan a huit spectacles prévus pour le reste du mois d’août, en commençant par un concert le 17 août à Cincinnati. On ne sait pas si le spectacle continuera ou si Bryan prendra plus de temps pour reposer sa voix.

