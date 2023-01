Lukas Pololski indécis quant à savoir si 2022-23 sera sa dernière saison en tant que footballeur professionnel

Lukas Podolski joue au football professionnel depuis deux décennies, une carrière qui l’a vu jouer pour des clubs tels que le Bayern Munich, Arsenal, l’Inter Milan et, plus récemment, Gornik Zabrze en Pologne.

L’international allemand a débuté sa carrière au FC Cologne en 2003, faisant ses débuts en Bundesliga en tant qu’attaquant de 18 ans contre Hambourg lors d’une défaite 1-0. Aujourd’hui âgé de 37 ans, Podolski profite toujours de son football en Pologne, le pays dans lequel il est né.

Lorsque QuatreQuatreDeux lui a demandé si cette saison serait sa dernière à jouer au football professionnel, cependant, Podoloski a répondu: “Je ne sais pas encore.

“La bonne chose est que je peux décider par moi-même. Si j’ai faim et que je me sens bien, alors je prolongerai mon contrat, alors nous verrons.

“Je me sens bien et je n’ai pas eu de blessures. Si j’ai des problèmes de blessures, ou si je vois des gars me fuir à l’entraînement et pendant les matchs, ou si je ne peux plus le supporter, alors je peut décider, ‘OK, c’est fini’.

“Mais ça n’a pas été comme ça, et c’est pourquoi je continue à jouer.”

Le vainqueur de la Coupe du monde 2014 a pris en sandwich deux séjours de trois ans au FC Cologne avec du temps au Bayern Munich, également un séjour de trois ans, où il a remporté le doublé Bundesliga et DFB-Pokal.

À l’été 2012, cependant, Arsène Wenger et Arsenal ont appelé, offrant à Podolski une chance de jouer en Premier League, loin du football allemand où il avait passé près d’une décennie.

Bien qu’il soit ensuite passé d’un prêt à l’Inter Milan à deux ans à Galatasaray, trois saisons au Japon avec Vissel Kobe et une courte période à Antalyaspor, avant de se diriger vers Gornik Zabrze à l’Ekstraklasa, l’ancien international allemand est clairement toujours amoureux du jeu. .

Parler à FFTil révèle également qu’il n’a pas décidé de ce qu’il veut faire quand il prendra sa retraite, quel que soit le moment.

“J’aime toujours le football. Tant que le cœur et les jambes sont en bonne santé, je continuerai.

“Je ne vais pas prendre de décision maintenant. Je ne sais pas ce qui se passera après la fin de ma carrière – je n’ai commencé aucune leçon pour devenir entraîneur ou directeur sportif. Je peux décider quand j’arrêterai de jouer. “